1 וולקאם: קבלת הפנים שארגן סטיבן אדמס לבוי ג'ורג'

לרגל הגעתו של הזמר הבריטי בוי ג'ורג' לשתי הופעות בישראל, ערך איש העסקים סילבן אדמס, המכהן כנשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל, קבלת פנים לאמן בביתו שבתל אביב.

בין הנוכחים היו אנשי עסקים, תרבות ותקשורת (בהם יוסי כהן, אייל ולדמן, עברי לידר, רז קינסטליך ופרופ' רוני גמזו), לצד מנהלי עמותת הנובה ושורדי שבי, ועל התוכנית האמנותית הופקד תמיר גרינברג. הופעותיו של ג'ורג' אמורות להתקיים בהיכל מנורה מבטחים, ב־4 וב־7 בנובמבר.

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2 בכיר בעולם ההשקעות: "להשקעה ב-AI עלול להיות מחיר"

משלחת בכירים מענקית ההשקעות הבינלאומית שרודרס הגיעה בשבוע שעבר לישראל לרגל כנס משותף עם משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן. במהלך הביקור ציין ריינר אנדר, ראש תחום הפרייבט אקוויטי הגלובלי בשרודרס, כי "דווקא בתקופה של אי־ודאות נוצרות הזדמנויות מעניינות למשקיעים בעלי סבלנות וראייה ארוכת טווח". אנדר התייחס גם לתחום הרותח של הבינה המלאכותית, ואמר כי "לצד ההתלהבות מה-AI ומהחדשנות הטכנולוגית, חשוב לשמור על משמעת השקעה ולבחון היטב את המחיר שמשלמים". בתמונה: בכירי שתי החברות.

בכירי שתי החברות / צילום: יח''צ

3 קמעונאות

מותג האונליין הקולינרי כרמלה (ע"ש שוק הכרמל), שנוסד לפני כעשרים שנה על ידי בני הדודים יניב ונאור חסיד, פותח לראשונה שתי חנויות פיזיות בתל אביב בהשקעה של כ-6 מיליון שקל. לדברי השניים, התוכנית היא לפתוח עד סוף שנת 2028 עוד חמש חנויות - שתיים בתל אביב, ושלוש מחוץ לה.

אתר כרמלה פועל בכ-40 מחלקות, בהן פירות וירקות, קצביה, דגים, מעדנייה, מוצרים טבעוניים ועוד. הסניף החדש באבן גבירול מוגדר כחנות הדגל, שבה יימכרו גם מוצרי מזווה, מוצרי מקרר וקפואים. "אנחנו פותחים את החנויות כדי להנגיש את כרמלה גם ללקוחות הרוצים להגיע ולחוות את העולם הקולינרי שאנחנו בוחרים", מסבירים יניב ונאור חסיד. המטרה היא לייצר "חוויית קניה אחרת, המציעה מלבד מוצרים גם מפגשים עם העולם הקולינרי מהארץ ומהעולם".

יניב ונאור חסיד / צילום: יח''צ

4 פרסום

תחרות הקריאייטיב העצמאית גרנות, בהובלת מירן פחמן (Creative First), תתקיים זו השנה השישית בדצמבר הקרוב. התחרות כוללת כ-20 קטגוריות, כאשר השנה מצטרפות שתיים חדשות - Design ו־Creative Platform. פרס מפעל החיים יוענק לאורן פרנק ז"ל, מבכירי הענף, שהלך השנה לעולמו.

התחרות פתוחה למשרדי פרסום, סושיאל ודיגיטל, משרדי יח"צ, סטודיואים לעיצוב ומיתוג, יוצרים עצמאיים וגם ללקוחות עצמם, וניתן להגיש עבודה אחת ליותר מקטגוריה אחת. ההגשות פתוחות עד 18.11, והתחרות עצמה תיערך ב־17.12 בתל אביב. "כל שנה מישהו בענף מסתכל על עבודה ואומר 'זה היה לוקח בקאן'", אומר פחמן. "גרנות היא המקום לבדוק את זה. אנחנו מציבים רף גבוה בכוונה, כי זכייה שווה משהו רק כשקשה להגיע אליה".

פוסטר תחרות הקריאייטיב העצמאית גרנות