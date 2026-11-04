חברת נובו הדנית (עד לאחרונה, נובו נורדיסק) מעלה את התחזיות השנתיות ל-2026 אחרי רבעון שלישי שהיה טוב מן המצופה, בעיקר בתחום תרופות ההשמנה. כעת מצפה החברה כי הכנסותיה לשנת 2026, (בנטרול השפעות שערי חליפין) ינועו בין 2% יותר ל-2% פחות מאשר בשנה שעברה, לעומת ציפיות קודמות שנעו בין ירידה של 6% לחוסר שינוי בהכנסות, שעמדו על כ-48 מיליארד דולר ב-2025. מניית החברה עולה היום 4% בבורסה הדנית והחברה נסחרת לפי שווי של 190 מיליארד דולר.

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נראה כי נובו הצליחה למצוא מחדש את מקומה בשוק ההשמנה אחרי שאיבדה נתח שוק למתחרה איליי לילי . ברבעון השלישי ההכנסות גדלו ב-4% לעומת התקופה המקבילה (בנטרול שערי מטבע), ל-11.9 מיליארד דולר. הצמיחה הגיעה גם מארה"ב, למרות העוצמה של לילי בשוק הזה, וגם מרחבי העולם.

נובו ציינה כי תצורת הגלולה של ווגובי השיגה הכנסות של 810 מיליון דולר, גידול של 53% לעומת הרבעון השני, ומעל הציפיות. נובו הקדימה את לילי בהשקת גלולה על בסיס GLP-1, ותוצאות היעילות של הגלולה שלה נראות טובות יותר מהגלולה המתחרה של לילי, שהושקה לאחרונה (אם כי למוצר של לילי יתרונות בפשטות הנטילה). נראה כי השוק מתעניין בתצורת הגלולה לעומת הזריקה, ואלה חדשות טובות עבור נובו אם היא אמנם תצליח לשמור על יתרון בתחום הזה. בתחום הזריקות בלבד, המצב שלה פחות טוב, ומכירות זריקת ווגובי בארה"ב ירדו ב-13% לעומת התקופה המקבילה.

הקרב על שוק ההשמנה: נובו חוזרת להוביל בהתחלות טיפול בארה"ב

לדברי נובו נורדיסק, בשילוב בין גלולת וזריקת ההרזיה שלה, המותג שלה ווגובי מחזיק ביותר מ-50% מהתחלות הטיפול החדשות בשוק תרופות ההשמנה הממותגות בארה"ב, נתון מעודד לגבי הביצועים שלה בהמשך בשוק זה.

נציין כי גם לילי העלתה את התחזיות שלה לשנת 2026 על רקע הביקוש לתרופותיה לטיפול בהשמנה.

הסעיף המטריד מעט בדו"ח הוא הרווח התפעולי המדווח, שירד ב-9% בנטרול השפעות מטבע (בעוד הרווח התפעולי המתואם עלה ב-27%). לדברי החברה נבע הדבר בעיקר מירידות ערך חשבונאיות שלא במזומן, ביניהן מחיקה בגין כישלון התרופה לתחום הקרדיולוגי ziltivekimab, שפיתוחה נפגע בעקבות תוצאות ניסויים קליניים, ועלויות הקשורות לרה-ארגון במערך הייצור שלה.

נובו חזרה היום על הצהרתה מפברואר האחרון לפיה החל מתחילת 2027 היא תפחית את מחיר ווגובי בארה"ב ל-675 דולר במחיר המחירון, ירידה של כ-50% לעומת המחיר הנוכחי . השינוי צפוי להשפיע על המחירים שמשלמות חברות הביטוח, יותר מאשר על ההשתתפות העצמית של הצרכן. כך, שהחל מ-2027 הדו"ח של החברה יהיה מושפע מן השאלה עד כמה חברות הביטוח יכולות ללחוץ על הצרכן להשתמש בתרופה הזולה יותר.