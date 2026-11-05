סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

המסחר בשווקים הגלובליים נפתח הבוקר לאחר ראלי גדול בוול סטריט שהביא עמו הסחף הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב - ראלי שהתרחב למרבית האזורים בשוק, למעט מניות השבבים וה-AI שספגו לחצים בשל חששות שהדמוקרטים יקדמו יותר מגבלות על חוות שרתים ובניית תשתיות בינה מלאכותית.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.2% והחוזים על הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נופלים בכ-1%. זאת, בעוד מניות שבבי הזיכרון בבורסה בסיאול רושמות הבוקר ירידות חדות.

שתי מניות עשו תנועות משמעותיות בוול סטריט במהלך הלילה: חברת השבבים קוואלקום נפלה בחדות במסחר המאוחר לאחר תוצאותיה הכספיות, על אף שעקפו את תחזיות האנליסטים. וחברת הפרסום המבוסס AI אפלובין (AppLovin) המריאה במעל 20%, בעקבות תוצאות כספיות חזקות מן המצופה ותחזית רווחים שעקפה את הציפיות בשוק.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-1.5% ובורסת סיאול צונחת בכ-4.7%; מניות יצרניות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, ששווי השוק המצרפי שלהן עומד על כ-50% מהשוק הדרום־קוריאני, נחלשות במעל 6% ו-8% בהתאמה, לאחר הלחצים שספגו אמש מניות השבבים בוול סטריט (ראו הרחבה מטה).

במקביל, הבורסה בהונג קונג נעה בניגוד למגמה השלילית ומטפסת בכ-3%, שם נרשמות עליות בולטות בקרב השחקניות המרכזיות בתחום הטכנולוגיה, ביניהן עליבאבא, טנסנט ובאידו. הבורסה בשנגחאי נסחרת ביציבות.

וול סטריט

אתמול, וול סטריט חתמה את יום המסחר בעליות חדות, על רקע הניצחון הדמוקרטי הסוחף בבחירות האמצע בארה"ב, וירידה חדה שנרשמה במחירי הנפט. מדד הדאו ג'ונס זינק בכ-3% וסגר את היום החזק ביותר שלו מאז אפריל 2025, ה-S&P 500 קפץ בכ-1.6% והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה הוסיף לערכו כ-1.4%.

המגמה החיובית אתמול יוחסה גם לכך שטראמפ הצהיר כי הוא מקבל לחלוטין את תוצאות הבחירות, וגם לכך שייתכן שרוב דמוקרטי בקונגרס יקשה על חידוש המלחמה נגד איראן. פיטר בוקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר ל-CNBC כי "הולך פשוט להיות הרבה יותר לחץ לסיים את המלחמה. העם האמריקאי הביע באופן ברור את חוסר שביעות רצונם מהאינפלציה וממחיר הדלק, לצד דברים אחרים, ויכול להיות שזה פשוט מקרב את הסוף של זה. נצטרך לראות".

מניות השבבים וה-AI ספגו לחצים, על רקע החששות מפני כך שהדמוקרטים יקדמו יותר הגבלות לגבי חוות שרתים ותשתיות בינה מלאכותית. קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה במעל 3%, ומשלימה ירידה של מעל 30% מאז שרשמה את שיאה האחרון ביוני השנה. מנגד, קרן הסל MAGS , שעוקבת אחר "שבע המופלאות" סיכמה את היום בעלייה של יותר מ-2%.

שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל לעליות החדות בוול סטריט, מחירי הנפט ירדו אתמול בשיעור חד של מעל 8%, כאשר נפט מסוג ברנט שבר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית. המגמה הגיעה גם על רקע דבריו החריפים של סגן הנשיא ג'יי. די ואנס לגבי כך שהמלחמה עם איראן היא אחת הסיבות המרכזיות להפסד הגדול של המפלגה הרפובליקאית בבחירות. החוזים על נפט מסוג ברנט צנחו רק השבוע בקרוב ל-20%, כאשר הם רושמים את הירידה בת 3 הימים החדה ביותר מאז אפריל 2020.

הבוקר, המחירים ממשיכים את המגמה ורושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 87 דולר לחבית.

בשוק המט"ח, השקל מתחזק קלות מול הדולר, כך ששער הדולר-שקל הרציף עומד הבוקר על 3.15 שקלים. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות מרכזיים ברחבי העולם, ממשיך בנסיגה שלו ונחלש הבוקר בכ-0.3% לרמה של 101.2 נקודות.

על רקע היחלשות הדולר ונסיגה נוספת שנרשמת הבוקר בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, הזהב ממשיך במומנטום החיובי שלו, לאחר שאתמול חתם את היום החזק ביותר שלו מזה שלושה חודשים וטיפס במעל 3%. המתכת היקרה מטפסת כעת בקרוב ל-2% נוספים, כך שמחירה עומד על 4,150 דולר לאונקיה.

תל אביב

על אף העליות החדות בוול סטריט אמש, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.7%. פאלו אלטו תאבד מערכה מעל 3%, אלביט מערכות תיחלש בכ-4%, נייס תאבד כ-3%, וטאואר ואנלייט יירדו במעל 2%.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף בירידות שערים חדות, בעקבות הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב. מדד ת"א 35 נפל בכ-2% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.9%.

את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-2.8%. המגמה בקרב הביטחוניות בישראל תאמה למגמה שנרשמה בביטחוניות בעולם, שנסוגו לאחור על רקע אפשרות שרוב דמוקרטי בקונגרס יסייע להגביל או לצמצם את ההוצאות של הממשל בתחום הדיפנס. לכך הצטרפו גם דבריו של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס על כך שהמלחמה נגד איראן הייתה בין הסיבות המרכזיות להפסד של הרפובליקאים בבחירות. קרן הסל SHLD , אשר עוקבת אחר התעשיות הביטחוניות ברחבי העולם, נפלה במהלך יום המסחר במעל 3%.

אחרי מדד הביטחוניות, בלטו לשלילה גם מדד הביטוח ומדד ת"א־נפט וגז, עם ירידות של כ-2.6% וכ-1.9%, בהתאמה. זאת, כאשר הירידה במדד ת"א־נפט וגז הגיעה במקביל לצניחה החדה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. מדדי הבנקים והבנייה איבדו שניהם כ-1.4%, ומדד המניות הדואליות נסוג בכ-1.6%.

מנגד, בצד החיובי בלט מדד הקלינטק, שהתחזק בכ-1.6%. מי שבלטו לטובה במסחר היו מניות האנרגיה המתחדשות בהובלת דוראל , אנלייט ואנרג'יקס , כשהן נהנות מניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - שנחשבים לאוהדי הסקטור. גם במקרה הזה, המגמה החיובית השתקפה גם במסחר בחו"ל - קרן הסל Invesco Solar ETF , שעוקבת אחר המניות הירוקות בוול סטריט זינקה במעל 5% במהלך יום המסחר.

אורון בלוטמן, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות, התייחס לירידות ואמר לגלובס אתמול כי נראה שהן נרשמו בשל הצטברות של כמה גורמי אי־ודאות. "תוצאות הבחירות בארה"ב מבטאות התנגדות ציבורית למדיניות שהוביל טראמפ, ובין היתר משקפות גם סנטימנט שלילי כלפי המעורבות האמריקאית באזור והתמיכה בישראל ככלל", אמר בלוטמן. "מבחינת המשקיעים בארץ זה מעלה חשש לשחיקה נוספת בתמיכה האמריקאית, במיוחד על רקע ההודעה מאתמול על הפסקת הסיוע הצבאי".

"בנוסף, התוצאות בארה"ב צפויות להגביל את יכולתו של טראמפ לקדם את מדיניות הפנים שלו, ועשויה להביא אותו למקד את יתרת כהונתו ומורשתו בתחום מדיניות החוץ. זה גם מעלה את הסיכון להסלמה נוספת מול איראן. בנוסף קיימת אצלנו אי־ודאות פוליטית גבוהה סביב האפשרות להרכבת ממשלה יציבה בעקבות תוצאות הבחירות. מבחינת תנועות הכספים, כבר במהלך אוקטובר, וביתר שאת מאז הבחירות בישראל, ראינו שינוי מגמה ופדיונות בקרנות, לצד הסטת כספים לאפיקים סולידיים יותר. היום אינו חריג, אלא בעיקר המשך של המגמה מהתקופה האחרונה", אמר בלוטמן.

מניית חברת התעופה ישראייר טיפסה לאחר חשיפת גלובס כי החברה רוצה לרכוש את המתחרה ארקיע, וכן דובר על רצון זהה אצל אל על, אך סיכויי האחרונה נמוכים יותר בגלל התחרות.

מניית חברת התוכנה נייס צללה באחד מימי המסחר הגרועים שלה בשנים האחרונות, לאחר שעדכנה במסגרת הדוחות הכספיים כי היא מורידה את תחזיות הצמיחה שלה בתחום הענן.

נייס רחוקה מלהיות הישראלית היחידה בוול סטריט שעברה יום קשה אתמול: גם טאבולה צנחה בחדות לאחר שהנמיכה את תחזיתה השנתית, וסולאראדג' נפלה לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי. בנוסף, אמדוקס התרסקה בקרוב ל-30% אחרי שפרסמה תחזית חלשה במיוחד.

עוד משהו שכדאי לדעת

בעוד שהניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב מביא עמו מגוון השלכות לסקטורים השונים בשוק המניות, בענקית ההשקעות PGIM מעריכים כי גם המדיניות המוניטרית הצפויה עשויה להשתנות באופן דרמטי.

דאליפ סינג', האסטרטג הגלובלי הראשי של החברה, שמנהלת מעל טריליון דולר בנכסים, העריך כי משמעות הסחף הדמוקרטי בבחירות היא שלפד יש יותר חופש להעלות את רמות הריבית. הוא מצפה כעת לארבע העלאות ריבית נוספות של רבע אחוז בקצב של אחת לרבעון, מה שיביא את הריבית לרמה של 4.75%-5% עד סוף 2027.

"משמעות תוצאות הבחירות היא שלנשיא יש פחות מינוף על הקונגרס, על המדינה ועל הפד", הוא אמר בראיון לבלומברג. "ואני חושב שהמסר שצריך לקחת מהבחירות הוא שהבוחרים כועסים על יוקר המחיה ההולך וגודל. כשמחברים אחד ועוד אחד, רואים שהפד נמצא בעמדה ייחודית לעשות משהו לגבי זה. אז אני חושב שככל שיתר המשתנים יישארו אותו הדבר, צריך להרים את הציפיות לגבי כמות ההידוק המוניטרי שהפד יבצע".

נזכיר בהזדמנות זו כי הנשיא טראמפ הפעיל בשנים האחרונים לחצים כבירים על הבנק המרכזי בדרישה להורדה מהירה ואגרסיבית של הריבית, בין היתר, באמצעות חקירה פלילית נגד יו"ר הפד הקודם ג'רום פאוול וניסיון להדיח את חברת הפד ליסה קוק. מרק ספינדל, מנהל השקעות ב-Potomac River Capital, שגם היה שותף לכתיבת ספר על ההיסטוריה של עצמאות הפד, אמר לבלומברג כי "מה שהפד מקבל מסנאט דמוקרטי זו חומת מגן חזקה יותר. זה מעניק לפד הגנה נחרצת יותר מפני לחצים מצד הנשיא".

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