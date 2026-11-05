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שוק ההון והשקעות הרווח של אל על ירד ב-14% ברבעון; תחלק דיבידנד ענק
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אל על

הרווח של אל על ירד ב-14% ברבעון; תחלק דיבידנד ענק

הכנסותיה של אל על צמחו ב-18% ונעמדו על 1.27 מיליארד דולר, אך הרווח נחתך בשיעור דו־ספרתי • טרם פרסום הדוחות, הכריזה חברת התעופה על דיבידנד ענק נוסף בהיקף של 116.2 מיליון דולר

נתנאל אריאל 08:38
לוי הלוי, מנכ''ל אל על / צילום: ענבל מרמרי
לוי הלוי, מנכ''ל אל על / צילום: ענבל מרמרי

רגע לפני עדכון המדדים, שיתבצע בסוף המסחר, אל על מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2026, שהוא עונת הקיץ, העונה החזקה בתחום התעופה, ומכריזה על פעם נוספת על דיבידנד ענק, הפעם בהיקף של 116.2 מיליון דולר. נזכיר כי בחודש ינואר האחרון חזרה חברת התעופה לחלק דיבידנדים, לראשונה מזה 2017. בינואר האחרון היא חילקה דיבידנד בהיקף של 106 מיליון דולר.

אל על מדווחת ברבעון השלישי על ירידה ברווח של 14% לסכום של 172.2 מיליון דולר, כשמנגד ההכנסות צמחו ב-18% לסכום של 1.27 מיליארד דולר. אל על נסחרת כעת לפי שווי שוק של 11.3 מיליארד שקל, כשהיא משלימה זינוק של 588% במהלך שלוש השנים האחרונות.

הערב אל על תעשה היסטוריה מבחינתה כשחברת התעופה תיכנס בפעם הראשונה בתולדותיה למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35. היא תעשה זאת לאחר שזכתה בכרטיס על העלייה למדד, כשהתחרתה בחודש שעבר מול חברת האנרגיה מתחדשת אנרג'יקס. עם זאת, בעקבות השדרוג, אל על דווקא צפויה לסבול מהיצעים (יציאת כספים) של יותר מ-300 מיליון שקל.

הרחבה מיד.