מכרה הזהב של אל על: רווח נקי של 160 מיליון שקל לנוסע המתמיד

עם הון עצמי של 1.2 מיליארד שקל (375 מיליון דולר) ורווח נקי של 160 מיליון שקל (50 מיליון דולר) בתשעת החודשים הראשונים של השנה בדומה לרווח בשנה שעברה, אל על חשפה בדוחות הכספיים שלה נתונים כספיים על מועדון "הנוסע המתמיד" שלה. הנהלת אל על החליטה לפרסם את הדוחות הכספיים של חברת אל על הנוסע המתמיד, שהיא כאמור זו שהתקשרה השנה עם ישראכרט והחליפה את כאל, כך שהראשונה תנפיק את כרטיסי האשראי מסוג "פלייקארד" לחברי המועדון.

הדוחות מלמדים שרק "הנוסע המתמיד" יכול, ככל שאל על תהיה מעוניינת, להפוך לחברה בורסאית בפני עצמה. מדובר בחברה רווחית מאוד. ההכנסות נטו שלה הסתכמו ב-117 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה - עלייה חדה של 61% ביחס לתשעת החודשים הראשונים אשתקד. הרווח הנקי מהווה השנה כ-42% מההכנסות נטו, כאשר מדובר בהכנסות בניכוי מימוש ההתחייבויות לחברי המועדון שהמירו נקודות לכרטיסי טיסה וכו'.

אל על הקימה את החברה המדוברת של "הנוסע המתמיד" בחודש ינואר בשנת 2022, והיא החלה את פעילותה ביולי באותה שנה. החברה פועלת בעיקר בתחום ניהול והפעלה של מועדון לקוחות ותוכנית נאמנות "מועדון הנוסע המתמיד", המאפשרת ללקוחותיה לצבור נקודות בגין פעילויות שונות, בין היתר, בתחום התעופה והתיירות, ולממשן בערוצים ובאופנים שונים. החברה עוסקת גם בשיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בפעילות כרטיסי אשראי ממותגים במותג כרטיסי האשראי "פלייקארד".

נכון לסוף ספטמבר האחרון, מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על מונה כ-3.8 מיליון חברים, כאשר 570 אלף כרטיסי אשראי הונפקו לחבריו. מספר החברים במועדון נכון לסוף הרבעון השלישי משקף גידול של כ-9% ביחס לסוף הרבעון המקביל אשתקד. באל על ציינו כי מספר כרטיסי האשראי בסוף הרבעון השלישי צמח בשיעור חד יותר של 14%, ביחס לסוף הרבעון המקביל אשתקד.

נכון למועד הסמוך לאישור הדוח, עומד המספר הכולל של כרטיסי האשראי "פלייקארד" על כ-561 אלף כרטיסים. מתוך כרטיסים אלו, כ-373 אלף כרטיסים הונפקו על־ידי קבוצת ישראכרט, שכאמור הפכה השנה למי שתנפיק בעשור הקרוב את הכרטיסים. באל על מציינים כי "קצב הסבת והנפקת כרטיסי אשראי 'פלייקארד' על ידי קבוצת ישראכרט עולה על תחזיות החברה בעת הכניסה להסכם עם ישראכרט, כאשר בכוונת החברה להמשיך במאמצי השיווק ולפעול עד סוף השנה להסבת כרטיסי אשראי שהונפקו על־ידי כאל, במטרה לשמר את מגמת הגידול במצבת כרטיסי האשראי המונפקים על ידי ישראכרט".

באל על אופטימיים לגבי רווחיות המועדון

עם סיום ההסכם עם כאל ביום האחרון לשנת 2026, צפויים כרטיסי "פלייקארד" מבית כאל שיהיו תקפים במועד זה, להיגרע ממצבת הכרטיסים. באל על ציינו כי בהתאם לתוכניות של החברה, תהליך הסבת הלקוחות לחברת ישראכרט יביא לקיטון זמני במספר הכרטיסים; אולם הסבירו שם כי "ההסכם כאמור עם חברת ישראכרט צפוי להגדיל את כמות הכרטיסים ולהביא לתרומה חיובית נוספת לרווחיות החברה (לפני השפעת המס) בהיקף של בין 100 ל-130 מיליון שקל בממוצע לשנה".

עם זאת, חשוב לציין שבדוחות אל על נרשמה הסתייגות מסוימת לגבי תוצאות המועדון. "לצורך איחוד חברת המועדון בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה, מבצעת אל על התאמות רבות לנתונים אלה על מנת לעמוד בכללי החשבונאות, ובכלל זה נטרול השפעתן של עסקאות בין־חברתיות, וכפועל יוצא הנתונים המאוחדים בדוחות הכספיים המאוחדים שונים מהותית מהנתונים (שבתוצאות מועדון הנוסע המתמיד, ח"ש)".

מדוע מצרפת אל על את דוחות הנוסע המתמיד בנפרד? הסיבה היא שבעלת מניות המיעוט בחברת מועדון הנוסע המתמיד החלה לצרף את דוחות חברת המועדון לדוחותיה הכספיים, מתוקף היותה חברה כלולה מהותית של בעלת מניות המיעוט. לכן, על מנת להנגיש לבעלי העניין באל על את המידע שיינתן למחזיקי ניירות הערך של בעלת מניות המיעוט, החליטה אל על בשלב זה על צירוף דוחות חברת המועדון.