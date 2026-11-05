בחצי מיליארד שקל: בזק בדרך להקמת חוות שרתים בפתח תקווה

קבוצת בזק מחזקת את דריסת הרגלה בתחום תשתיות ה-IT והענן. החברה דיווחה היום (ה') כי הדירקטוריון שלה אישר חתימה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת הנדל"ן, אדגר . השתיים מתכננות להקים יחד חוות שרתים ענקית בפתח תקווה בהספק של לפחות 16 מגה-וואט. בעקבות ההודעה על המיזם, מניות בזק ואדגר מגיבות בעליות שערים.

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העסקה מסמנת את כוונתה של בזק לייצר לעצמה מנועי צמיחה חדשים מחוץ לתחומי הטלפוניה והאינטרנט המסורתיים, תוך ניצול הביקוש הגובר לחוות שרתים ולתשתיות בינה מלאכותית.

על פי הדיווח לבורסה, המיזם יפעל במודל של שיתוף בהכנסות. שתי החברות יחלקו שווה בשווה בהכנסות, בהוצאות ובהשקעות, כאשר כל צד צפוי להשקיע בין 200 ל-250 מיליון שקל ממקורותיו העצמיים.

חלוקת העבודה: אדגר תביא את הקרקע, בזק תביא את הציוד והשיווק

במסגרת חלוקת העבודה בין החברות, אדגר תעמיד את המקרקעין והמבנה בפתח תקווה, תדאג לתשתיות הפיזיות ולדרכי הגישה. לחברה יש כבר אישור לחיבור חשמל מחייב מחברת החשמל בהספק של 16 מגה-וואט, והיתרי הבנייה צפויים להתקבל בשבועות הקרובים. בזק תרכוש את ציוד המערכות, תוביל את ההקמה הטכנולוגית עד להפעלה המסחרית, ותנהל את התפעול והשיווק של חוות השרתים.

הצדדים נכנסו לתקופת בלעדיות של 90 ימים במטרה לחתום על הסכם מפורט. עיקר ההשקעה בפרויקט תתפרס על השנים 2027-2028, כאשר ההפעלה המסחרית מתוכננת לשנת 2028. בבזק מעריכים כי עם התקדמות האכלוס, החווה תניב לקבוצה הכנסות שנתיות של 50-80 מיליון שקל, ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 25-40 מיליון שקל בשנה.

ליאור וידר, מייסד שירות המידע 'מכפיל רווח', מציין כי כניסתה של בזק לתחום חוות השרתים באמצעות החבירה לאדגר היא "מהלך אסטרטגי נכון ומתבקש", התואם את המגמות בשוק התקשורת העולמי. לדבריו, שיתוף הפעולה מאפשר לבזק למנף את כוחה התפעולי והטכנולוגי בתשתיות IT, תוך הימנעות מנשיאה בלעדית בסיכוני הנדל"ן ובעלויות הקרקע הגבוהות בפתח תקווה. וידר מעריך כי עבור קבוצה בסדר הגודל של בזק, מדובר בהשקעה סולידית שאינה מכבידה על המאזן, אשר בתמורה פותחת אפיק הכנסות ארוך טווח ויציב בשוק שבו הביקוש לחוות שרתים נמצא בזינוק. הוא מוסיף כי אם ההסכם יבשיל, זו תהיה הבעת אמון ביכולתה של בזק לייצר לעצמה מנועי צמיחה משמעותיים מעבר לפעילות הטלפוניה המסורתית.