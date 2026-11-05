ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות "90% מהפרויקטים יירדו לטמיון": האזהרה של ראש עיריית רמת גן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כרמל שאמה-הכהן

"90% מהפרויקטים יירדו לטמיון": האזהרה של ראש עיריית רמת גן

כרמל שאמה הכהן קורא להוסיף דירות לתוכניות מאושרות כדי להתאימן לתנאי השוק המשתנים • במקביל, העירייה בוחנת כיצד להיערך לעידן המכוניות האוטונומיות, הרובוטים והרחפנים

צלי אהרון 12:56
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן / צילום: פוטו מרסלו
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן / צילום: פוטו מרסלו

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הזהיר היום בכנס ״נדל״ן אמת״ של ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז באילת, כי ירידה נוספת במחירי הדירות עלולה לפגוע ביכולת לממש את מרבית פרויקטי ההתחדשות העירונית. להערכתו, ירידה נוספת של 5-10% במחירים תביא לכך ש-90% מהפרויקטים ירדו לטמיון.

10,500 דירות ללא רוכשים: מלאי הדירות המוכנות מזנק
הצעד שיעלה ביוקר לבעלי הדירות וצ'ופר הניחומים שמגבשים באוצר

שאמה הכהן מתח ביקורת על הנחות העבודה שעליהן מתבסס התכנון ועל הקושי להתאים תוכניות לשינויים בשוק. לדבריו, הוא העלה את הסוגיה גם בדיונים בוועדה המחוזית: ״הם התבססו על הנחה שהשוק עולה תמיד. מה קורה כשהשוק יורד? בעולם של חוסר גמישות מחשבתית, זה לא עובד״, אמר.

על רקע זה קרא לקדם תוכנית בניין עיר ארצית שתאפשר להוסיף יחידות דיור לתוכניות שכבר אושרו, בהתאם למועד שבו קיבלו תוקף. הצעתו היא לאפשר התאמה של היקף הבנייה בתוכניות קיימות לתנאי השוק המשתנים, באמצעות תוספת דירות.

ומה צפוי בעשור הבא?

בהתייחסו לפיתוח השכונות החדשות במזרח רמת גן, אמר שאמה הכהן כי העירייה נערכת מראש לצורכי התושבים, עד לרמת האפשרות לשחק פאדל במתחם ממוזג. לצד זאת הצביע על הקושי התחבורתי באזור. ״המצב בגוש דן הוא מטורף מבחינת תחבורה ואין פתרון מיידי״, אמר, והוסיף כי השלמת המטרו והרכבת הקלה תארך עוד שנים רבו להערכתו .

לדבריו, התכנון צריך להביא בחשבון גם את השינויים הטכנולוגיים הצפויים בעשור הבא. הוא מעריך שהבינה המלאכותית והרובוטיקה ישנו את חיי היום-יום, בין היתר באמצעות מכוניות אוטונומיות שישפיעו על אופן הנסיעה והחזקת הרכב. "לא יהיה עולם שאדם ישקיע ברכב, ישטוף אותו, יטפל בו - רק בשביל לנסוע בפקק", אמר. "אני כן רואה עולם אחר בעשור הבא".

שאמה הכהן סיפר כי העירייה נעזרת בצוות חיצוני שבוחן אילו התאמות יש לשלב בתכנון כבר כעת, לקראת שימושים עתידיים ברובוטים, ברחפנים ובטכנולוגיות נוספות. לדבריו, קצב השינוי מחייב היערכות מוקדמת, גם כשהתמונה העתידית עדיין אינה ברורה במלואה. "כבר היום צריך לתכנן את מה שיהיה בעתיד", אמר, והוסיף כי לעירייה אין יכולת לדעת עד לאן יגיעו השינויים הללו.

הכותב התארח בכנס נדל״ן אמת באילת מטעם ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז.