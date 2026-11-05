"90% מהפרויקטים יירדו לטמיון": האזהרה של ראש עיריית רמת גן

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הזהיר היום בכנס ״נדל״ן אמת״ של ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז באילת, כי ירידה נוספת במחירי הדירות עלולה לפגוע ביכולת לממש את מרבית פרויקטי ההתחדשות העירונית. להערכתו, ירידה נוספת של 5-10% במחירים תביא לכך ש-90% מהפרויקטים ירדו לטמיון.

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שאמה הכהן מתח ביקורת על הנחות העבודה שעליהן מתבסס התכנון ועל הקושי להתאים תוכניות לשינויים בשוק. לדבריו, הוא העלה את הסוגיה גם בדיונים בוועדה המחוזית: ״הם התבססו על הנחה שהשוק עולה תמיד. מה קורה כשהשוק יורד? בעולם של חוסר גמישות מחשבתית, זה לא עובד״, אמר.

על רקע זה קרא לקדם תוכנית בניין עיר ארצית שתאפשר להוסיף יחידות דיור לתוכניות שכבר אושרו, בהתאם למועד שבו קיבלו תוקף. הצעתו היא לאפשר התאמה של היקף הבנייה בתוכניות קיימות לתנאי השוק המשתנים, באמצעות תוספת דירות.

ומה צפוי בעשור הבא?

בהתייחסו לפיתוח השכונות החדשות במזרח רמת גן, אמר שאמה הכהן כי העירייה נערכת מראש לצורכי התושבים, עד לרמת האפשרות לשחק פאדל במתחם ממוזג. לצד זאת הצביע על הקושי התחבורתי באזור. ״המצב בגוש דן הוא מטורף מבחינת תחבורה ואין פתרון מיידי״, אמר, והוסיף כי השלמת המטרו והרכבת הקלה תארך עוד שנים רבו להערכתו .

לדבריו, התכנון צריך להביא בחשבון גם את השינויים הטכנולוגיים הצפויים בעשור הבא. הוא מעריך שהבינה המלאכותית והרובוטיקה ישנו את חיי היום-יום, בין היתר באמצעות מכוניות אוטונומיות שישפיעו על אופן הנסיעה והחזקת הרכב. "לא יהיה עולם שאדם ישקיע ברכב, ישטוף אותו, יטפל בו - רק בשביל לנסוע בפקק", אמר. "אני כן רואה עולם אחר בעשור הבא".

שאמה הכהן סיפר כי העירייה נעזרת בצוות חיצוני שבוחן אילו התאמות יש לשלב בתכנון כבר כעת, לקראת שימושים עתידיים ברובוטים, ברחפנים ובטכנולוגיות נוספות. לדבריו, קצב השינוי מחייב היערכות מוקדמת, גם כשהתמונה העתידית עדיין אינה ברורה במלואה. "כבר היום צריך לתכנן את מה שיהיה בעתיד", אמר, והוסיף כי לעירייה אין יכולת לדעת עד לאן יגיעו השינויים הללו.

הכותב התארח בכנס נדל״ן אמת באילת מטעם ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז.