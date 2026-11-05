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גלובלי ושוקי עולם למונייד עקפה את הציפיות ומעדכנת כלפי מעלה את תחזיתה השנתית
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למונייד

למונייד עקפה את ציפיות השוק ומעדכנת כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית

הכנסותיה של חברת הביטוח הדיגיטלי נעמדו על 336 מיליון דולר - צמיחה של כ-73% ביחס לרבעון המקביל אשתקד • בהתאם להערכות המוקדמות, למונייד צפויה לעבור לראשונה ל-EBITDA חיובי ברבעון הרביעי, בסך 5-9 מיליון דולר

שירי חביב ולדהורן 13:42
שי וינינגר ודניאל שרייבר, מייסדים ומנכ״לים משותפים של למונייד / צילום: דור מלכה
שי וינינגר ודניאל שרייבר, מייסדים ומנכ״לים משותפים של למונייד / צילום: דור מלכה

חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השלישי ואת תחזית ההכנסות שהיא עצמה מסרה, כשרשמה הכנסות רבעוניות של 336 מיליון דולר המשקפות צמיחה של 72.8% ביחס לרבעון המקביל. גם בשורה התחתונה, למונייד הציגה נתון משופר ביחס לתחזיות השוק, עם הפסד נקי של 56 סנט למניה, שנמוך ב-2 סנטים מתחזית ההפסד של האנליסטים.

למונייד הוקמה על-ידי המנכ"ל דניאל שרייבר והנשיא שי וינינגר. החברה מעדכנת כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, ומצפה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 1.231-1.235 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-1.214-1.22 מיליארד דולר. אין שינוי בתחזית ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות), שיהיה השנה שלילי בגובה 47-51 מיליון דולר. עם זאת, ובהתאם ליעד שהחברה הציגה בעבר, הרבעון הרביעי של השנה יסמן לראשונה מעבר ל-EBITDA מתואם חיובי: למונייד צופה בו 5-9 מיליון דולר. זאת, בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך 20.4 מיליון דולר ברבעון השלישי.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות למונייד הסתכמו ב-889 מיליון דולר, צמיחה של 74.3% לעומת התקופה המקבילה. ההפסד הנקי בתקופה זו צומצם ב-14.5% ל-123 מיליון דולר וה-EBITDA היה שלילי בסך 56.2 מיליון דולר. מתחילת השנה, החברה ייצרה תזרים חיובי של 3.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת, לעומת תזרים שלילי של 37.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בסוף הרבעון השלישי, היו ללמונייד למעלה מ-3.5 מיליון לקוחות.

למונייד תערוך ב-17 בנובמבר יום משקיעים בניו יורק, בו היא צפויה לספק פרטים על האסטרטגיה, הצמיחה הצפויה ויכולות ה-AI שלה.

החברה נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 3.55 מיליארד דולר. מניית החברה התאוששה בימים האחרונים משפל שנתי שאליו הגיעה קודם לכן. בעקבות הדוחות, המניה עולה במסחר המוקדם בוול סטריט.