"אני לא רואה איזושהי הורדת מסים ב-2027", אמר היום מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', בכנס "נדל"ן אמת" של ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז באילת. לדבריו, הוצאות המדינה בשנים הקרובות יחייבו מציאת מקורות הכנסה נוספים, גם מעבר לתוספת ההכנסות הצפויה מהצמיחה במשק.

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"אנחנו נצטרך לחפש עוד מקורות לכ-40 מיליארד שקל לשנה הבאה, מעבר לבסיס ולמה שהצמיחה אמורה להביא", אמר. הוא הציג שלוש דרכי התמודדות עם צורכי התקציב: הגדלת הגירעון, קיצוץ בשירותים או הגדלת ההכנסות: "שם אני נכנס לתמונה, להביא עוד מסים בצורה יותר חכמה. 2027-2028 יהיו שנים מאוד מאתגרות".

בתשובה לשאלה על דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעניין הסיוע האמריקאי, אמר אהרונוביץ' כי הקושי התקציבי רחב יותר: "אני לא מזלזל - 4 מיליארד דולר זה לא מעט, אבל אי אפשר להתעלם מזה שתקציב הביטחון גדל למעשה פי שניים לפחות לעומת תקציב הביטחון שהיה עד 7 באוקטובר". לדבריו, "לא משנה איזו ממשלה תהיה, תקציב הביטחון לא הולך לקטון", וההוצאות הכבדות הצפויות בשנים הקרובות יקשו על מציאת פתרונות.

אהרונוביץ' אמר כי גביית המסים בשנתיים האחרונות הפתיעה לטובה, ושיבח את הגיבוי שנתן שר האוצר לצעדים שנועדו לצמצם את הגירעון ולהגדיל את הכנסות המדינה. עם זאת, הוא הבהיר כי גם על רקע הגבייה הגבוהה, אינו צופה הפחתת מסים בשנה הבאה.

מס על קרקע פנויה במקום העלאת מע"מ

בהתייחסו למס רכוש, תמך אהרונוביץ' בהטלת מס שנתי על קרקע פנויה, והסביר כי הוא מחפש חלופות להעלאת המע"מ, מס החברות והמס השולי: "מי שמחזיק קרקע כזו צריך לשלם סוג של מס עושר - אחוז מסוים בכל שנה", אמר והסביר: "צריך לחפש מקומות שהם פחות פוגעניים".

בנוגע למיסוי הכנסות משכירות, הדגיש אהרונוביץ' את הצורך בחובת דיווח, גם אם הניסיון להטיל מס מהשקל הראשון לא יצלח: "לכל הפחות, גם אם לא נצליח להשית מס מהשקל הראשון, חובת דיווח חייבת להיות". מבחינתו, הדיווח הוא צעד שיש לקדם גם אם לא יתקבל השינוי הרחב יותר במיסוי השכירות.

לצד החיפוש אחר מקורות הכנסה, התייחס אהרונוביץ' לחולשה בשוק הדיור ולמצב החברות הפועלות בו. "המצב של הקבלנים לא פשוט. בתקבולי המס משוק המגורים רואים קיטון". הוא הדגיש כי הצורך בדירות נמשך, הן לרכישה והן לשכירות, וכי שני השווקים קשורים זה בזה: "אנחנו חייבים שוק של קבלנים שבונים".

מקור נוסף שעליו הצביע הוא הגברת האכיפה נגד העלמות מס: "ההערכה שלנו היא שמההון השחור אפשר להביא עוד 7-8 מיליארד שקל כל שנה", אמר. אהרונוביץ' קשר בין המאבק בהון השחור לבין המאבק בפרוטקשן, והדגיש את הצורך לעצור את הפעילות הזו.

הוא התייחס גם להרחבת ההשתתפות בשוק העבודה כגורם שיוכל לסייע להפחתת מסים בעתיד. לדבריו, השתלבות של גברים חרדים בעבודה תתרום לצמיחה: "הלוואי שבקדנציה שלי אני אוריד מסים. אולי לקראת הסוף זה יקרה".

***גילוי מלא. הכותב התארח בכנס נדל"ן אמת באילת מטעם ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז.