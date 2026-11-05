אפרת הוא יזם ובעל חברות בתחום האנרגיה הירוקה וחובב טבע. במדור "תרבות חיות" הוא כותב על התנהגותם של בעלי החיים.

מאז אותה הכרות של האדם עם הזאבים לפני בערך 30 אלף שנה, הכנסנו אט אט את הכלב קרוב אלינו. בהתחלה לחצר, אחר כך לתוך הבית ובהמשך אפילו לחדר המיטות, וכלבים ובעליהם שישנים ביחד הפך לאירוע די מקובל.

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אבל האם יש לשינה המשותפת בין אדם לחברו הטוב ביותר גם יתרונות? האם אנחנו ישנים טוב יותר? האם הכלב ישן טוב יותר? האם אנחנו מרגישים בטוחים יותר? או שאולי אנחנו וגם הכלב פשוט ישנים פחות טוב? כמה פעמים, בלי לדעת, אנחנו קמים באמצע הלילה מחוסר נוחות ושוכחים את זה בבוקר? האם זה הגורם לעייפות שלנו?

יש משהו מנחם בכלב שנרדם לצידנו. הנשימות הקצובות, החום, תחושת הקרבה והידיעה שיש יצור נוסף בחדר שמרגיש בטוח בנוכחותנו. עבור בעלי כלבים רבים, השינה המשותפת אינה הרגל מגונה או פינוק מיותר, אלא חלק בלתי נפרד מהקשר עם בן המשפחה הפרוותי.

מחקר חדש שפורסם באוקטובר 2026 על ידי חוקרים מאוניברסיטת טורונטו ביקש לבחון את השאלה הזאת מזווית מעניינת: לא רק האם בני אדם מרגישים שהכלב מפריע להם לישון, אלא מה באמת מתרחש במהלך הלילה.

החוקרים עקבו במשך ארבעה שבועות אחר 25 בני אדם ו־38 כלבים, באמצעות חיישני תנועה. במקום להסתמך רק על שאלונים, הם ניסו לזהות את דפוסי הפעילות הלילית של שני הצדדים ולבדוק אם אפשר להבין מי מפריע למי.

הממצא המרכזי היה מפתיע בפשטותו: החוקרים לא מצאו הבדל מובהק במשך השינה או ביעילותה בין האנשים שנבדקו בהקשר של שינה עם כלבים לבין אלה שלא ישנו איתם במיטה. כלומר, המחקר לא מצא ראיה ברורה לכך ששינה עם כלב פוגעת במדדים שנבדקו. אבל חשוב לא פחות להדגיש: הוא גם לא הוכיח שהיא משפרת אותם.

אחד הממצאים המעניינים נגע בנושא התנועה. כאשר זוהתה תנועה אצל האדם והכלב באותו פרק זמן, במקרים רבים דווקא האדם היה הראשון לנוע. האם פירוש הדבר שאנחנו אלה שמעירים את הכלבים שלנו, ולא להפך? זו אפשרות מסקרנת, אך אין להסיק מכך שהחוקרים הוכיחו מי מפריע למי יותר. תנועה אינה בהכרח יקיצה, והקדמת תנועה לא מעידה לבדה על הפרעה לשינה.

גם כאן יש כוכבית משמעותית: המחקר היה קטן, והכלבים שנכללו בו היו האסקי ומלמוט. אלה גזעים שאינם בהכרח מייצגים את כל אוכלוסיית הכלבים והם גדולים מאד ונוכחותם תורגש בהכרח בכל גודל של מיטה. יתרה מכך, חיישני תנועה אינם מודדים ישירות את פעילות המוח ואת שלבי השינה, כפי שנעשה בבדיקת שינה מלאה.

עוד על כלב הבית 1. הכלב הוא בעל החיים הראשון שבוית בידי האדם, בתקופה שבה התבססו על ליקוט וציד, עוד לפני המהפכה החקלאית. שרידיו העתיקים ביותר נמצאו בגרמניה וגילם כ־14 אלף שנה.

2. לכלבים יש בין 300-125 מיליון קולטני ריח בחוטם (לעומת כ־6 מיליון אצל בני אדם), ונפח פקעות ההרחה במוחם גדול פי 40 בהשוואה לבני אדם.

3. לכלבים ראייה דו־צבעית הדומה לעיוורון צבעים, וחדות הראייה שלהם פחותה משלנו. עם זאת, יכולת ההבחנה שלהם מצטיינת בזיהוי עצמים בתנועה, והם יכולים לזהות את בעליהם ממרחק של עד 900 מטר.

שלוש שאלות שונות

התמונה אינה חד־משמעית. במחקר של מרפאת השינה של Mayo Clinic, שפורסם ב־2017, נבדקו 40 מבוגרים וכלביהם במשך שבעה לילות. החוקרים מצאו שיעילות השינה הייתה נמוכה יותר כאשר הכלב ישן על המיטה, בהשוואה למצב שבו הוא נשאר בחדר אך לא על המיטה וההבדל היה מובהק מבחינה סטטיסטית.

במילים אחרות, ייתכן שהנוכחות של הכלב בחדר אינה הבעיה, אלא התנועה שלו על המזרן, שינויי התנוחה והמרחב שהוא תופס. עם זאת, גם המחקר הזה היה קטן, ולכן אין להכליל את התוצאות לכל אדם ולכל כלב.

מחקר רחב יותר שפורסם ב־Scientific Reports בשנת 2024 בחן נתונים של 1,591 מבוגרים. הוא מצא קשר בין שינה משותפת עם חיות מחמד לבין איכות שינה נתפסת נמוכה יותר ותסמיני נדודי שינה חמורים יותר. אלא שכאן מדובר בעיקר בקשר סטטיסטי, ולא בהוכחה שהחיות הן שגרמו לבעיות. ייתכן, למשל, שאנשים שכבר סובלים משינה לא טובה מחפשים יותר נחמה בקרבת חיית המחמד שלהם.

מן הצד האחר, בעלי כלבים רבים מדווחים שהם מרגישים רגועים ובטוחים יותר כשהכלב לצידם. התחושה הזאת בהחלט עשויה להיות משמעותית. קשר רגשי, הפחתת תחושת בדידות ושגרה מרגיעה לפני השינה יכולים לתרום לחוויית הלילה. אבל תחושת שינה טובה אינה תמיד זהה לשינה עמוקה ורציפה יותר מבחינה פיזיולוגית.

וזה אולי ההבדל החשוב ביותר בדיון: יש הבדל בין השאלה אם אנחנו אוהבים לישון עם הכלב, אם אנחנו מרגישים טוב יותר כשהוא לידנו, ואם השינה שלנו אכן משתפרת. שלוש השאלות קשורות זו לזו, אך התשובה לאחת מהן אינה מוכיחה את האחרות.

קשר רגשי והפחתת תחושת הבדידות יכולים לתרום לחוויית השינה / צילום: Shutterstock

מה כדאי לעשות הלילה?

אין צורך להוציא את הכלב מהחדר רק מפני שמחקר מסוים מצא קשר בין שינה משותפת לבין הפרעות. אם אתם מתעוררים רעננים, ישנים היטב ואינכם מרגישים שהכלב מפריע לכם, אין כיום בסיס מדעי חזק לקביעה שעליכם לשנות את ההרגל.

לעומת זאת, אם אתם עייפים בבוקר, מתעוררים לעיתים קרובות או סובלים משינה קלה, אפשר לערוך ניסוי פשוט: במשך שבוע אחד לתת לכלב לישון במיטתו שלו באותו חדר, ובשבוע אחר לאפשר לו לישון במיטה שלכם. כדאי להשוות את תחושת הרעננות בבוקר ואת מספר היקיצות, ולא להסתמך רק על ציון השינה של השעון החכם.

עם זאת, בתור בעלים של כלב שישן איתנו במיטה כבר שנים, אין שום סיכוי שהוא יסכים לניסוי הזה. אז קחו את זה בחשבון…

בסופו של דבר, המחקר החדש לא מעניק לנו אישור מדעי להכריז שהכלב הוא סוד השינה הטובה. הוא גם לא מוכיח שהכלב הוא האשם בעייפות שלנו. הוא מזכיר לנו שהקשר בין שינה, תחושת ביטחון וחיי היומיום מורכב יותר מכפי שנדמה.

אולי התשובה לא טמונה בשאלה אם כלבים צריכים לישון במיטה שלנו, אלא בשאלה אם ההרגל הזה עובד עבורנו. אפשר לאהוב את הכלב, ליהנות מקרבתו ואפילו לחלוק איתו את המיטה, מבלי לייחס לכך יתרונות בריאותיים שטרם הוכחו.

מנסיון אישי רב שנים, היתרונות עולים על החסרונות וגם אם זה לא היה המקרה, ההחלטה לאפשר לו לישון איתנו לילה לילה, מבחינת הכלב לפחות, היא בלתי הפיכה ולא נתונה למו"מ.