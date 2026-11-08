רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הגישה לבית המשפט השלום בהרצליה עדכון נוסף בפרשת זיהום הקרקעות ברובע שדה דב בתל אביב, ובו חשפה תוצאות ראשונות של בדיקות הקרקע שנערכו במגרשים הפרטיים בגוש הגדול. לפי העדכון, באחד מארבעת המגרשים שעבורם התקבלו עד כה תוצאות נמצאו חריגות מערכי הסף למגע ישיר עם הקרקע. מדובר במגרש 2210, כאשר בשלושת המגרשים האחרים - 2204, 2214 ו-2202, לא נמצאו חריגות.

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בעדכון שהוגש בעקבות החלטת בית המשפט מ־5 באוקטובר ציינה רמ"י כי הקידוחים הושלמו בכל המגרשים הפרטיים הכלולים בתוכנית תא/4444, לאחר שכל תוכניות הקידוחים אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, עד כה התקבלו דוחות הממצאים רק עבור ארבעה מגרשים. תוצאות הבדיקות ביתר המגרשים צפויות להתקבל בשבועות הקרובים, ועד 30 יום.

החריגה שנמצאה במגרש 2210 נוגעת לריכוזי מזהמים החורגים מערכי הסף שנקבעו למגע ישיר עם הקרקע. מדובר בתרכובות PFAS, המכונות גם "כימיקלים נצחיים", בשל עמידותן הגבוהה והתפרקותן האיטית בסביבה. מדובר בקבוצת חומרים כימיים שחלק מתרכובותיה נקשרו לסיכונים בריאותיים, ובהם פגיעה במערכת החיסונית ועלייה בסיכון לסוגי סרטן מסוימים. מקור הזיהום המשוער בשדה דב הוא השימוש בקצפי כיבוי אש במסגרת פעילות שדה התעופה שפעל במקום במשך עשרות שנים.

ברמ"י הדגישו כי גם במגרשים שבהם לא נמצאו חריגות מערכי הסף למגע ישיר, אין בכך כדי לקבוע שהקרקע אינה מחייבת טיפול. עוד צוין כי יעד הפינוי של הקרקע בכל המגרשים ייקבע רק בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה, במסגרת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות.

כ־1,700 בעלי זכויות ממתינים להגרלה

במרכז הפרשה עומד הליך חלוקת הזכויות בקרקעות הגוש הגדול, שבמסגרתו אמורים כ־1,700 בעלי זכויות לקבל את המגרשים שלהם בגוש הגדול ברובע שדה דב. ההגרלה, שהייתה אמורה להתקיים בסוף יוני, נדחתה בעקבות בקשת חלק ממנהלי הקרקעות, שביקשו להמתין עד להתבהרות היקף הזיהום, אופן הטיפול בו וזהות הגורם שיישא בעלויות.

החשש לזיהום הקרקע עלה לאחר שבבדיקות שנערכו בשטח שדה התעופה הישן אותרו תרכובות PFAS בקרקע ובמי התהום. ביולי השנה חשף המשרד להגנת הסביבה כי במספר מגרשים שמיועדים למגורים נמצאו ממצאים המעידים על הימצאות מזהמים שמקורם בתרכובות אלה.

החשש אינו נוגע רק לעצם הימצאות המזהמים, אלא גם להשלכות האפשריות על שווי הקרקעות, על עלויות הפיתוח ועל לוחות הזמנים של הבנייה. בעלי זכויות ומנהלי קרקעות ביקשו לקבל תמונה ברורה יותר של היקף הזיהום ושל ההבדלים בין המגרשים, בין היתר משום שזיהום בהיקף שונה עשוי להשפיע על שווי הזכויות ועל חלוקת העלויות בין בעלי הקרקע.

כעת, ממתינים בעלי הקרקעות להשלמת כלל הדיגומים ולקבלת תוצאותיהם על מנת לקבוע מועד חדש להגרלת המגרשים .