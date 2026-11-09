לפני שהכנסת מתחילה לעבוד, כללי המשחק נקבעים על ידי גוף אחד

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ועדה מסדרת: ועדה זמנית שמוקמת בתחילת כהונת הכנסת, אשר קובעת את הרכב הוועדות ומסדירה את עבודת הכנסת

ההקשר האקטואלי

השבוע צפויה השבעתה של כנסת ישראל ה־26. בהתאם לסעיף 2א לחוק הכנסת, פעילותה תוסדר בהתחלה על ידי ועדה מסדרת. חוק הכנסת מחייב לבחור אותה מוקדם ככל האפשר לאחר הבחירות, וניתן למנות אותה כבר ביום ההשבעה. לפי הנוהג, מזכיר הכנסת מזמין אליו את נציגי הסיעות כדי להכין הצעה להרכב הוועדה המסדרת עוד לפני יום ההשבעה, כך שתהיה מוכנה במהרה לעבור לאישור המליאה כשזו מכונסת.

איך קובעים מי יהיה בוועדה?

בראש הוועדה המסדרת חבר כנסת מהסיעה של חבר הכנסת שעליו יטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה. אם לא עלה בידו להרכיב ממשלה, והנשיא מעביר את המנדט לח"כ אחר, מתחלף יו"ר הוועדה מבלי שיתחלפו יתר חבריה.

הייצוג בוועדה המסדרת נקבע לפי גודלן היחסי של סיעות הכנסת, כאשר לכל סיעה בת ארבעה חברים לפחות (כל סיעות הבית ברף הנוכחי של אחוז החסימה) - מובטח נציג. הרכב הוועדה דרוש אישור של מליאת הכנסת.

סמכויות הוועדה

התפקיד המרכזי של הוועדה המסדרת הוא להניח על שולחן הכנסת הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות, וזו מסיימת את עבודתה ברגע שהן ממונות - ומוחלפת על ידי ועדת הכנסת.

עוד לפני כן, הוועדה רשאית להקים שתי ועדות זמניות - ועדה לענייני כספים וועדה לענייני חוץ וביטחון, כדי שיוכלו לפקח על הפעילות הפרלמנטרית עוד בטרם מינוי ועדות הכנסת הקבועות. נוסף על כך, רשאית הוועדה המסדרת (בסמכות דומה לזו של ועדת הכנסת הקבועה) להביא לאישור הכנסת הצעות להקמת ועדות מיוחדת.

אילו ועדות מיוחדות יכולות לקום? שתי דוגמאות קיבלנו מעט לאחר השבעת הכנסת היוצאת (דצמבר 2022), אז הובאה לאישור המליאה החלטה על הקמת שתי ועדות מיוחדות: ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה שהגיש חבר הכנסת בן־גביר, וועדה לדיון בשתי הצעות חוק יסוד: הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) של חברי הכנסת שמחה רוטמן וניסים ואטורי, והצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - כשירותם של שרים) של חבר הכנסת לשעבר משה ארבל.

גם לאחר השבעת הכנסת ה־23, במרץ 2020, אישרה המליאה בהמלצת הוועדה המסדרת את הקמתן של ארבע ועדות מיוחדות: ועדה לטיפול בנגיף הקורונה, ועדה להיערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים הבאה ולחינוך המיוחד, ועדה לענייני עבודה ורווחה וועדה מיוחדת למיגור האלימות והפשיעה במגזר הערבי.

בנוסף, הוועדה ממלאת גם סמכויות פרוצדוראליות, כמו המלצה לכנסת על סגנים ליו"ר הכנסת, קביעת סדרי דיון מיוחדים במליאה, הענקת פטור מחובת הנחה להצעות חוק פרטיות ודיון בבקשות התפלגות של סיעות. במידה והכנסת מתפזרת מבלי שתוקם ממשלה, על הוועדה המסדרת לאשר את מועד פגרת הבחירות.