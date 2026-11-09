עדכונים שוטפים

05:05 - אנתוני בלינקן, שר החוץ בתקופת ביידן: ישראל לא התכוונה לפגוע בפלסטינים, המטרה הייתה חמאס. את הדברים הוא אמר בעצרת הכללית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA) בוושינגטון

02:13 - המו"מ בין ארה"ב לאיראן: טראמפ ייפגש היום עם ראש ממשלת קטאר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייפגש היום (שני) עם ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אני על רקע הניסיונות להגיע לפריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. הנשיא התראיין הלילה לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS וסיפק שורה של כותרות בנוגע למתיחות עם איראן - והבהיר כי לדעתו אין סיבה להסלים את העימות.

טראמפ התייחס בריאיון לסיבות להפסד בבחירות האמצע: "הם לא אהבו את המלחמה עם איראן, הם לא אהבו את זה שמחירי הדלק עלו - ויש גם חוסר חיבה לישראל".

הנשיא הבהיר כי הוא לא מתכוון להסלים את המלחמה עם איראן: "אני לא חושב שיש סיבה לכך. הגרעין? הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים" . עוד אמר: "המדינות שהגננו עליהן ישלמו לנו את עלויות המלחמה עם איראן, כי בלעדינו הן לא היו קיימות. בלעדינו ישראל לא הייתה קיימת". לכתבה המלאה

Trump admits: The voters didn't like the war. They didn't like the fact that gasoline went up. And there's a great dislike, incredibly, for Israel. https://t.co/gaMEHJEsj4 - Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

21:54 - "קמפיין החורף" של חמאס נגד ישראל - ודיון החירום שכינס הרמטכ"ל

במערכת הביטחון מזהים ניסיון של חמאס להפוך את החורף ברצועת עזה לכלי להפעלת לחץ בינלאומי על ישראל, בדומה ל"קמפיין הרעב" שניהל הארגון בעבר. בעקבות המהלך, הרמטכ"ל אייל זמיר כינס אתמול (ראשון) דיון חירום בהשתתפות נציגי פיקוד הדרום, אגף המודיעין, אגף המבצעים ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, כדי לבחון את השלכותיו ואת דרכי ההתמודדות עמו.

במהלך הדיון הוצגו ראיות לכך שבכירי חמאס מדברים על החורף כמנוף המשמעותי ביותר להפעלת לחץ על ישראל באמצעות הקהילה הבינלאומית. עוד עלה כי הנושא מעורר דאגה גם במועצת השלום. במערכת הביטחון מבינים כי תנאי מזג האוויר הקשים ברצועה, שבה אוהלים נרטבים בגשם ועפים ברוחות, צפויים לספק תמונות קשות ככל שהחורף יתקדם. לכתבה המלאה

20:52 - כ-50 מדינות צפויות לפרסם השבוע הצהרה משותפת, ביוזמת ממשלת הלייבור הבריטית, ובה שורת דרישות מישראל בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה

בין הדרישות: הרחבת פעילות המעברים והכנסת הסיוע, הסרת מגבלות על ארגוני סיוע בינלאומיים, העברת חולים ופצועים לטיפול בישראל ואפשרות כניסתם של עיתונאים ומשלחות דיפלומטיות לרצועה. ההצהרה צפויה לכלול גם התחייבות של המדינות להגביר את הסיוע לקראת החורף ולתמוך בשיקום מערכת הבריאות בעזה.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, תקף את היוזמה ואמר: "ממשלת הלייבור שכחה מקיומו של חמאס. במקום לפרסם עוד רשימת דרישות מישראל, הגיע הזמן לדרוש את פירוק חמאס מנשקו ולמנוע מארגון הטרור לשוב ולשלוט ברצועה".

פורסם לראשונה ב-N12