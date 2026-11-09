בגלל ריח בתא הנוסעים: המטוס שהמריא מנתב"ג ביצע נחיתת חירום

ריח רע בתא הנוסעים הביא להסטת טיסת יונייטד איירליינס UA168, מתל אביב לניוארק, לנחיתה באתונה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, כך לפי הדיווח במירור. על טיסה UA168 היו 230 נוסעים ו-13 אנשי צוות, והיא נחתה בשלום. החברה מסרה שהיא מארגנת מטוס חלופי שיטיס את הנוסעים לניוארק, נמל התעופה שמשרת את ניו יורק.

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"טיסת יונייטד 168 מתל אביב לניוארק הוסטה לאתונה ונחתה בשלום כדי לטפל בריח בתא הנוסעים", מסרה חברת התעופה למירור. "הנוסעים ירדו מהמטוס כרגיל, ואנחנו מארגנים מטוס אחר שייקח אותם לניוארק".

מקור הריח טרם אושר. המטוס, מדגם בואינג 787-9 דרימליינר, ביצע סיבוב במהלך הטיסה ונראה משנה את מסלולו לעבר נמל התעופה הבינלאומי באתונה. במקביל פורסמו דיווחים לא מאומתים שלפיהם שידר קוד חירום 7700, האות הבינלאומי המשמש כשמטוס זקוק לסיוע בעדיפות מבקרת התעבורה האווירית.

ברקע, בשבוע האחרון שיבשו איומי שווא על פצצות טיסות ברחבי אירופה. ביום שלישי התקבלו איומים נגד שבע טיסות, שתיים מהן המריאו מבריטניה, וביום חמישי היו לפחות 27 טיסות יעד לאיומי שווא. מטוסי קרב הוזנקו ללוות מטוס של אייר לינגוס מעל צרפת, מטוס של פינאייר מעל איטליה ושלוש טיסות ריינאייר מעל בולגריה.