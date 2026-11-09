הקבלנים מחזירים את מבצעי המימון, ובקצב מהיר, אבל בינתיים הקונים עדיין לא חוזרים למשרדי המכירות. כך עולה מנתונים חדשים של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שתציג היום (ב') גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי, בפסגת ההתחדשות העירונית של מרכז הנדל"ן ואתר מדלן בתל אביב.

● עשרות אלפי דירות בפינוי בינוי נמצאות בקנה. כמה מהן קרובות לבנייה?

● "כל הקונים יושבים כרגע בבית ומחליטים להמתין כי הם חושבים שמחירי הדירות יירדו"

מהנתונים עולה כי שיעור הדירות שנמכרו עם הטבות מימון הגיע בספטמבר ל-45%, זינוק לעומת חודש מאי, אז עמד שיעור העסקאות הללו על כ-20% בלבד. מאז יוני נרשמת עלייה חודשית בשכיחות ההטבות, ובספטמבר היא הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2025, אז עמד השיעור על כ-50%. זאת, לאחר שבנק ישראל הטיל באותו חודש מגבלות על הטבות המימון שמציעים הקבלנים.

אלא שהעלייה בשכיחות ההטבות עדיין אינה מתורגמת להתאוששות במכירות. בספטמבר מכרו הקבלנים כ-1,800 דירות בשוק החופשי ברחבי הארץ, בדומה למספר הדירות שנמכרו בחודש המקביל אשתקד. מתחילת השנה נמכרו כ-26 אלף דירות חדשות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, ובאגף הכלכלן הראשי לא צופים שינוי משמעותי בהיקף המכירות בשוק החופשי לעומת 2025.

במילים אחרות, הקבלנים נאלצים להרחיב את היקף ההטבות שהם מציעים לרוכשים, אך התמריצים אינם מביאים בשלב זה לגידול במספר הדירות שהם מצליחים למכור.

הביקוש לממ"ד מזנק

עוד עולה מהנתונים כי גם שוק היד השנייה אינו מספק כרגע סימני התאוששות משמעותיים. בעוד שמכירות הקבלנים מתאפיינות בתנודתיות, מכירות דירות יד שנייה מדשדשות בשלוש השנים האחרונות. לאחר שיא שנרשם בנובמבר 2021, לפני העלאת מס הרכישה, מספר העסקאות החודשי נע סביב 4,000 דירות.

נתון נוסף שעולה בהקשר לדירות היד שנייה נוגע לשינוי בהעדפות הרוכשים בעקבות המלחמה: שיעור העסקאות בדירות יד שנייה הכוללות ממ"ד ממשיך לעלות, והגיע באוגוסט 2026 ל-67.1% מכלל העסקאות. מדובר ברמת שיא מאז תחילת 2024, אז עמד השיעור על כ-53%.

הפער בולט במיוחד באזור השרון, שבו 77% מעסקאות היד השנייה באוגוסט היו בדירות עם ממ"ד, אף שרק כ-46% מהדירות במלאי באזור כוללות ממ"ד בדירה. בירושלים הגיע שיעור העסקאות ל-74%, בעוד שרק כ-36% מהדירות באזור כוללות ממ"ד - הפער המשמעותי ביותר בין שיעור העסקאות לשיעור הדירות הממוגנות במלאי. גם בחיפה נרשם שינוי חד: שיעור העסקאות בדירות עם ממ"ד זינק מכ-47% ביולי ל-58.7% באוגוסט, לעומת כ-31% בלבד מהדירות במלאי האזורי. באזור המרכז הגיע שיעור העסקאות ל-63.3%, לעומת כ-53% מהמלאי.

שוק היוקרה נשאר בידיים ישראליות: רק 17% מהרוכשים הם תושבי חוץ

נתון מעניין נוסף שעולה נוגע לשוק דירות היוקרה, שמחירן עולה על 10 מיליון שקלים. ברבעון הרביעי של 2025 נמכרו 213 דירות, כמעט כמו ברבעון המקביל של 2024, שבו נרשם שיא של 215 עסקאות. לשם השוואה, ברבעון הרביעי של 2023 נרשמו רק 64 עסקאות כאלה.

למרות התדמית של שוק היוקרה כשוק שבו תושבי חוץ ממלאים תפקיד מרכזי, הנתונים מראים כי ב-2025 תושבי החוץ היו אחראים ל-17% בלבד מהרכישות של דירות במחיר העולה על 10 מיליון שקל. התמונה שונה בירושלים, שבה תושבי החוץ ריכזו כמחצית מעסקאות היוקרה.