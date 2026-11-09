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משרד הבריאות

פרופ' יצחק קרייס ימונה למנכ"ל זמני של משרד הבריאות

קרייס ימשיך לכהן במקביל כמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא, ויישאר בתפקיד עד שייבחר מנכ"ל קבוע • מנכ"ל משרד הבריאות משה בן סימן טוב הודיע בשבוע שעבר על פרישה מתפקידו

גלי וינרב 12:03
פרופ' יצחק קרייס, מנכ''ל שיבא / צילום: תמר מצפי
פרופ' יצחק קרייס, מנכ''ל שיבא / צילום: תמר מצפי

פרופ' יצחק קרייס ימונה למנכ"ל זמני של משרד הבריאות, במקביל לתפקידו כמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא, עד שתורכב ממשלה ובעקבותיה ייבחר מנכ"ל קבוע. כך הודיע היום (ב') שר הבריאות היוצא חיים כץ מהליכוד. קרייס נחשב לאחד המנהלים החזקים במערכת הבריאות ומקורב למנכ"ל משרד הבריאות משה בן סימן טוב, שהודיע בשבוע שעבר על פרישה מתפקידו.

קרייס, תא"ל (מיל'), כיהן כקצין רפואה ראשי בצה"ל ומנהל את המרכז הרפואי שיבא בעשור האחרון. בשנים האחרונות הוא מוביל את תוכנית "עיר הבריאות" להרחבה משמעותית של שיבא וחיבור קמפוס בית החולים לתחבורה ציבורית ושטחי מגורים ומסחר, וכן תחת הנהגתו הוקם פרוייקט ARC המקשר את שיבא עם תעשיית המכשור הרפואי, ושהוביל להכנסות משמעותיות ויוקרה עולמית לבית החולים. סביר להניח שכמנכ"ל זמני במשרד הבריאות הוא לא יוכל להוביל פרויקטים ארוכי טווח מסוג זה, אולם הוא נחשב לאדם שיכול לייצב את המשרד בתקופת המעבר.

בשבוע שעבר עם פרישתו של בר סימן טוב ציינו כי בדרך כלל בתקופת מעבר נהוג למנות דמות מתוך המשרד למנכ"ל אך שהשר כץ בוחן אפשרות להביא מנהל מנוסה מן המערכת. כץ פנה למספר מנהלים לשעבר של המשרד ומספר מנהלי בתי חולים, ובסופו של דבר קרייס הסכים ואף נבחר לתפקיד.