מתן אהביה: כך הגעתי לשלוש דרות מהון עצמי זעום

מתן אהביה, בן 34 מאילת, התחיל את דרכו כמשקיע במדדים, אבל גילה שעם הון של 10,000 דולר, גם תשואה של 20% לא מזיזה הרבה. בתוך שש שנים רכש ארבע דירות: בדימונה, שאותה מכר ברווח, בדניפרו שבאוקראינה - דווקא אחרי פרוץ המלחמה - ושתיים באילת, ברובן בכסף שלא היה שלו. איך מאתרים דירה במחיר נמוך ממחיר השוק? מה גורם למשקיע לקנות נכס במדינה שנמצאת במלחמה? ומה קורה כשההון העצמי נגמר? אהביה, שמתעד את המסע שלו בטיקטוק, מסביר למה הוא מגדיר את עצמו ואת בת זוגו "המיליונרים הכי עניים", ואיך השוכרים הופכים לאלה שמחזירים בשבילו את המשכנתא.