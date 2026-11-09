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נדל"ן: כסף בקיר | פודקאסט

מתן אהביה: כך הגעתי לשלוש דרות מהון עצמי זעום


מתן אהביה התחיל להשקיע ב־S&P בגיל 28, אבל הבין שעם ההון העצמי שהיה בידיו - כדאי לו לחפש אפיק משתלם יותר • אחרי רכישת דירה בדימונה, שאותה מכר ברווח גדול, הוא רכש כבר עוד שלוש דירות • האזינו

גיא ליברמן 11:59
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן

מתן אהביה, בן 34 מאילת, התחיל את דרכו כמשקיע במדדים, אבל גילה שעם הון של 10,000 דולר, גם תשואה של 20% לא מזיזה הרבה. בתוך שש שנים רכש ארבע דירות: בדימונה, שאותה מכר ברווח, בדניפרו שבאוקראינה - דווקא אחרי פרוץ המלחמה - ושתיים באילת, ברובן בכסף שלא היה שלו. איך מאתרים דירה במחיר נמוך ממחיר השוק? מה גורם למשקיע לקנות נכס במדינה שנמצאת במלחמה? ומה קורה כשההון העצמי נגמר? אהביה, שמתעד את המסע שלו בטיקטוק, מסביר למה הוא מגדיר את עצמו ואת בת זוגו "המיליונרים הכי עניים", ואיך השוכרים הופכים לאלה שמחזירים בשבילו את המשכנתא.