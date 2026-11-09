מי יכול להרוויח כפליים מקרן ההשתלמות - ועוד 5 טיפים שיחסכו לכם הרבה כסף

בפרק מיוחד של "כוחות השוק" אנו נותנים למאזינים שלל טיפים חשובים, במיוחד לקראת פרישה. למשל: למה כדאי להחזיק שתי קרנות השתלמות במקביל, מאיזה אפיק חיסכון עדיף למשוך כסף קודם וממי אחרון, איך מורידים את מס רווחי ההון מ-25%, מה קורה כשרוצים לפרוש וגם להמשיך לעבוד והאם אפשר לבחור בין קצבה גבוהה יותר להגנה על יורשים? וגם: איך מנצלים נכון את סל הפטור ממס שמגיע לכל פורש?
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