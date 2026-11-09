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פודקאסטים מי יכול להרוויח כפליים מקרן ההשתלמות - ועוד 5 טיפים שיחסכו לכם הרבה כסף
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כוחות השוק | פודקאסט

מי יכול להרוויח כפליים מקרן ההשתלמות - ועוד 5 טיפים שיחסכו לכם הרבה כסף

הטבות מס בהפקדה ופטור מלא ממס רווחי הון בתום שש שנים הופכים את קרן ההשתלמות למוצר החיסכון האולטימטיבי. מי יכול ליהנות מההטבה כפליים?  וגם: איך מנצלים נכון את סל הפטור ממס שמגיע לכל פורש? • שאלות ותשובות, האזינו

בר לביאהילה ויסברג 12:07

בפרק מיוחד של "כוחות השוק" אנו נותנים למאזינים שלל טיפים חשובים, במיוחד לקראת פרישה. למשל: למה כדאי להחזיק שתי קרנות השתלמות במקביל, מאיזה אפיק חיסכון עדיף למשוך כסף קודם וממי אחרון, איך מורידים את מס רווחי ההון מ-25%, מה קורה כשרוצים לפרוש וגם להמשיך לעבוד והאם אפשר לבחור בין קצבה גבוהה יותר להגנה על יורשים? וגם: איך מנצלים נכון את סל הפטור ממס שמגיע לכל פורש?