חברת הביטוח איילון עיכבה תגמול למבוטח בחוסר תום-לב, ולכן תשלם פי עשרה ריבית על התשלום - כך קבע בית משפט השלום בקריות בתחילת השבוע. השופט מוטי כהן עשה שימוש בסעיף חריג, המאפשר להטיל ריבית מיוחדת כסנקציה עונשית במקרים שבהם מבטח נמנע מתשלום שאינו במחלוקת, בחוסר תום-לב.

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מדובר בתלמיד לשעבר, יליד 2004 (היום בן 22), במועצה האזורית משגב, שביטחה את תלמידיה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות באיילון. התלמיד נפצע בפעילות בבית ספר שלוש פעמים. הוא פנה ב-2024 לחברת הביטוח בדרישה לתשלום תגמולים בגין התאונות.

התלמיד נבדק על-ידי מומחה מטעם איילון, שקבע כי נותרה לו נכות צמיתה בשיעור של 10% בשל התאונה הראשונה. מומחה מטעם התלמיד קבע נכות צמיתה של 19% ונכות זמנית על כל אחת מהתאונות. באפריל 2025 הוא הגיש את התביעה לבית משפט בשל סיום מועד ההתיישנות.

השופט מוטי כהן קיבל את התביעה בחלקה. הוא קבע כי חברת הביטוח התנהלה בחוסר תום-לב כלפי המבוטח וכלפי בית המשפט. נקבע כי החברה הייתה צריכה לשלם את הנכות המוסכמת על הצדדים, מאחר שחוות-הדעת מטעמה מהווה הודאה ברורה בזכות של המבוטח לתשלום.

החוק קובע כי תגמולי הביטוח שאינם במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים. נקבע כי איילון לא מסרה למבוטח את חוות-הדעת שבה נקבעו לו אחוזי נכות - אלא בעת הגשת כתב ההגנה. אז היא גם מסרה זאת לבית המשפט, חצי שנה לאחר הגשת כתב התביעה.

"לא ברור מדוע החברה לא טרחה לשלם"

"לא ברור מדוע לא טרחה הנתבעת לשלם את תגמולי הביטוח ביחס לתאונה הראשונה בכל הנוגע לנכות הצמיתה בשיעור 10% שעליה לא הייתה מחלוקת בין הצדדים", כתב השופט. צוין גם כי חברת הביטוח סירבה לאשר ארכה לתקופת הביטוח הנוגעת לתאונה הראשונה, שעליה חלוקים המומחים.

סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח קובע אפשרות להטיל ריבית מיוחדת עד לפי 20 מהריבית הצמודה, במקרה שלא שולמו תגמולים שאינם שנויים במחלוקת, בחוסר תום-לב. לפי הפסיקה, הפעלת הסעיף תיעשה רק במקרים נדירים וחריגים.

השופט כהן קבע כי "הימנעות הנתבעת מתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, תוך התמהמהות ממושכת בהמצאת חוות-הדעת של המומחה מטעמה וסירובה להאריך את תקופתה התיישנות לתאונה הראשונה, מהווה התנהלות חסרת תום-לב המצדיקה הטלת ריבית מיוחדת".

התלמיד זכאי לפיצוי של 47 אלף שקל בשל אחוזי הנכות הקבועים. נקבע כי החברה תשלם ריבית בשיעור של פי חמישה מהריבית הצמודה על התקופה בין עריכת חוות-הדעת להגשתה לבית המשפט, וריבית של פי עשרה על התקופה שבין הגשת חוות-הדעת לבית המשפט ועד לתשלום בפועל - כך שהוא יהיה זכאי לתשלום של כ-88 אלף שקלים - 41 אלף שקל על הריבית - כמעט פי שניים מהסכום שלו הוא זכאי.

החברה חויבה לשלם שכר-טרחה והוצאות המשפט בגובה 23 אלף שקל.

מאיילון ביטוח נמסר בתגובה: "לדעת איילון, נפלה טעות בפסק הדין, והיא פועלת לביטולו".