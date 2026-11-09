בעקבות חשיפת גלובס ופניית נשיא לשכת רואי החשבון לרשמת התאגידים, נדחה בחצי שנה המהלך להפעלת סנקציות נגד השותפויות הלא רשומות בישראל. רשמת התאגידים הודיעה כי לא יופעלו סנקציות נגד שותפויות לא רשומות - בהן משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, קליניקות של רופאים ועוד - עד סוף מרץ 2027.

● בלעדי | עורכי דין, רואי חשבון ורופאי שיניים: המאבק בשותפויות לא רשומות עולה מדרגה

● בעקבות חשיפת גלובס: נשיא לשכת רואי החשבון נגד רשמת השותפויות

● המבקר: המדינה מאבדת מאות מיליוני שקלים מס משותפויות בשנה

במסגרת המהלך, שנחשף בגלובס לפני כחודש, שיגרה רשמת השותפויות וראש רשות התאגידים במשרד המשפטים, עו"ד שולי אבני-שוהם, 22,370 מכתבי התראה לשותפויות לא רשומות, שבהם היא מזהירה את השותפים כי אם לא ישלימו את רישום השותפות כדין תוך 45 יום, יופעלו נגד העסק סנקציות, ויישלח עדכון לרשות המסים על אי-הסדרת הרישום, לטובת פתיחת ביקורת נגד העסק ובדיקת תשלומי המס של השותפים.

השימוש בשותפויות כצורת התאגדות לניהול פעילות עסקית נפוץ בעיקר בזכות הקלות והפשטות שבהקמתן, ולכן רבים ממשרדי עורכי הדין, פירמות ראיית החשבון, משרדי אדריכלים, קליניקות של רופאים פרטיים ועוד - מאוגדים כשותפות ופועלים שנים ארוכות ללא רישום השותפות.

המהלך לאכיפת חובת הרישום נולד בין היתר על רקע ביקורת חריפה שמתח מבקר המדינה על משרד רשם השותפויות, שלא פעל לאורך השנים לאכיפת חובת הרישום - מחדל שהוביל לאובדן מאות מיליוני שקלים מס למדינה בשנה. בביקורת עלה, בין היתר, כי שותפים בשותפויות לא רשומות שעושות עסקאות במיליארדים לא הצהירו על היותם שותפים כלל, או שהצהירו על הכנסות בחסר לצורכי מס.

לשכת רואי החשבון התנגדה

לאחר הפרסום בגלובס פנה נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח חן שרייבר, במכתב אל רשמת השותפויות, עו"ד אבני-שוהם, בדרישה להקפיא את מניין 45 הימים שנקבע במכתבי ההתראה שנשלחו לעסקים ולתאגידים בגין אי-הרישום במרשם השותפויות, ולהימנע מנקיטת הליכים עד לקיום הידברות ובירור מקצועי עם נציגי הלשכה.

במכתב ששיגרו שרייבר והמשנה לנשיא ויו"ר ועדת האלכ"רים, רו"ח דפנה רביד-ברזלי, לרשמת, הם הביעו תמיהה על ההחלטה לשלוח את מכתבי ההתראה ללא היוועצות מוקדמת עם נציגי רואי החשבון, המלווים ומייצגים את העסקים הנדרשים להסדיר את רישומם.

"המכתבים מעוררים חשש ואי-ודאות בקרב מקבליהם ומחייבים את המייצגים להשקיע זמן ומשאבים בבירור דרישה שלא הוצגה להם מראש. שיח מוקדם עם הלשכה היה מאפשר להבהיר את מטרת המהלך, לבחון את המידע שעליו הוא מבוסס, לזהות סוגיות הדורשות התייחסות ולהיערך למתן הנחיות ברורות לציבור", כתבו.

דחייה של חצי שנה

השבוע התקבל מענה לפנייה, ובו נמסר לשרייבר כי בקשתו התקבלה, והוחלט על דחיית הפעלת הסנקציות בחצי שנה. "על-מנת לאפשר לשותפויות להיערך באופן מקצועי ומיטבי, החליטה רשמת השותפויות להעניק ארכה להסדרת הרישום עד ליום 31.3.2027", כתבה במכתב התשובה עו"ד מיכל שמואלי, סגנית ראש רשות התאגידים (עסקי).

במכתב מציינת עו"ד שמואלי כי רשמת השותפויות החלה באכיפת חובת רישומן של שותפויות עסקיות בישראל בהתאם לפקודת השותפויות, אשר פתחו תיק ביחידת מס ערך מוסף אך לא נרשמו בפנקס השותפויות, כיוון ש"כאשר קיימת הוראת חוק מפורשת שאינה מיושמת כסדרה, חובתה של הרשות המינהלית הרלוונטית לפעול ליישומה ללא דיחוי".

עוד צוין כי רשות התאגידים רואה חשיבות רבה בשיתוף-הפעולה עם לשכת רואי החשבון בישראל, הן בקידום הציות להוראות הדין והן באמצעות מענה לקשיים המתעוררים במסגרת יישומן.

עם זאת, הובהר כי השיח אינו מהווה תנאי להפעלת הסמכות של רשות התאגידים. "אנו מברכים על שיח מקצועי ושיתוף-פעולה, אך אין בשיח זה כדי לחייב בשיח מקדים ולהתנות על אכיפת הוראות הדין, גם כאשר מדובר בנושאים בעלי השלכות רוחב, העשויים להשפיע על עבודתם של גורמים מסוימים, כדוגמת רואי חשבון", כתבה עו"ד שמואלי.

עוד הובהר במכתב כי המהלך שבו פתחה הרשמת להסדרת הרישום כבר מניב תוצאות. "מאז החלו המכתבים להישלח, אנו עדים לגידול משמעותי ברישום בפנקס השותפויות. מדובר בצעד שאנו מאמינים כי הוא בראש ובראשונה צעד שירותי, המנווט את השוק להסדרה נורמטיבית ומגן על העסקים ועל המייצגים מפני חשיפה משפטית ובירוקרטיה עתידית".