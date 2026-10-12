בעקבות חשיפת גלובס: נשיא לשכת רואי החשבון נגד רשמת השותפויות

נשיא לשכת רואה החשבון, רו"ח חן שרייבר, יוצא נגד המהלך בו פתחה רשמת התאגידים לאכיפת חובת הרישום נגד עשרות אלפי שותפויות לא רשומות בישראל. שרייבר דורש את הקפאת המהלך.

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במסגרת המהלך, שנחשף השבוע בגלובס, שיגרה רשמת השותפויות וראש רשות התאגידים במשרד המשפטים, עו"ד שולי אבני-שוהם, 22,370 מכתבי התראה לשותפויות לא רשומות, שבהם היא מזהירה את השותפים כי אם לא ישלימו את רישום השותפות כדין תוך 45 יום, יופעלו נגד העסק סנקציות, ויישלח עדכון לרשות המסים על אי-הסדרת הרישום, לטובת פתיחת ביקורת נגד העסק ובדיקת תשלומי המס של השותפים. בין מקבלי מכתבי ההתראה ודרישת הסדרת הרישום קיימים גם לא מעט משרדי רואי חשבון הפועלים כשותפות ואינם רשומים.

בעקבות הפרסום, לשכת רואי החשבון פנתה במכתב אל עו"ד אבני-שוהם, בדרישה להקפיא את מניין 45 הימים שנקבע במכתבי ההתראה שנשלחו לעסקים ולתאגידים בגין אי-הרישום במרשם השותפויות, ולהימנע מנקיטת הליכים עד לקיום הידברות ובירור מקצועי עם נציגי הלשכה.

ראש רשות התאגידים, עו''ד שולי אבני-שוהם / צילום: תמונה פרטית

"להקפיא לאלתר את מניין 45 הימים"

במכתב שנשלח לרשמת מנשיא הלשכה, רו"ח שרייבר, והמשנה לנשיא ויו"ר ועדת האלכ"רים, רו"ח דפנה רביד-ברזלי, מביעה הלשכה תמיהה על ההחלטה לשלוח את מכתבי ההתראה ללא היוועצות מוקדמת עם נציגי רואי החשבון, המלווים ומייצגים את העסקים הנדרשים להסדיר את רישומם.

"הופתענו לגלות כי רשמת השותפויות שלחה מכתבי התראה לתאגידים ולעוסקים בדרישה להסדיר את רישומם במרשם השותפויות בתוך 45 ימים, תוך התראה על נקיטת הליכים ככל שלא יעשו כן. משלוח מכתבים אלה, ללא היוועצות ושיח מקדים עם לשכת רואי החשבון ועם המייצגים של התאגידים, אינו עולה בקנה אחד עם רוח שיתוף-הפעולה שבין הלשכה לרשות", כותבים שרייבר ורביד-ברזלי, ומוסיפים כי "המכתבים מעוררים חשש ואי-ודאות בקרב מקבליהם ומחייבים את המייצגים להשקיע זמן ומשאבים בבירור דרישה שלא הוצגה להם מראש. שיח מוקדם עם הלשכה היה מאפשר להבהיר את מטרת המהלך, לבחון את המידע שעליו הוא מבוסס, לזהות סוגיות הדורשות התייחסות ולהיערך למתן הנחיות ברורות לציבור".

הלשכה ביקשה לקיים פגישה דחופה עם רשמת השותפויות, שבמסגרתה יוצג הבסיס למהלך, וייבחנו הדרכים להמשך הטיפול בנושא, תוך מתן זמן היערכות סביר לעסקים וצמצום הנטל הבירוקרטי. בנוסף, הלשכה דורשת להקפיא את מניין הימים וההליכים כאמור, ולהודיע על כך לכל מקבלי ההתראות.

לדברי נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח חן שרייבר, "לא ניתן לקבל מצב שבו אלפי עסקים נדרשים לפעול בתוך 45 ימים, תחת איום בנקיטת הליכים, מבלי שהתקיים שיח מקדים עם הגורמים המקצועיים המייצגים אותם. אנחנו תומכים באכיפת החוק ובהסדרת פעילותן של שותפויות, אך הדרך שבה בחרה רשות התאגידים לפעול אינה מקובלת עלינו. במקום לייצר ודאות ולסייע לעסקים לעמוד בדרישות החוק, נוצרו לחץ, בלבול ונטל בירוקרטי מיותר.

"אנו דורשים להקפיא לאלתר את מניין 45 הימים ואת ההליכים הנלווים להתראות, עד לבירור מקצועי משותף. שיתוף-פעולה בין הרגולטור לבין הגורמים המקצועיים הוא תנאי חיוני ליישום יעיל והוגן של מהלכים מסוג זה. אין שום סיבה שהציבור יישא במחיר של היעדר תיאום מוקדם".

ביקורת חריפה של מבקר המדינה

השימוש בשותפויות כצורת התאגדות לניהול פעילות עסקית נפוץ בעיקר בזכות הקלות והפשטות שבהקמתן, ולכן רבים ממשרדי עורכי הדין, פירמות ראיית החשבון, משרדי אדריכלים, קליניקות של רופאים פרטיים ועוד - מאוגדים כשותפות.

המהלך לאכיפת חובת הרישום נגד השותפויות נולד בין היתר על רקע ביקורת חריפה שמתח מבקר המדינה על משרד רשם השותפויות, שלא פעל לאורך השנים לאכיפת חובת הרישום, מחדל שהוביל לאובדן מאות מיליוני שקלים מס למדינה בשנה. בביקורת עלה, בין היתר, כי שותפים בשותפויות לא רשומות שעושות עסקאות במיליארדים לא הצהירו על היותם שותפים כלל, או שהצהירו על הכנסות בחסר לצורכי מס.