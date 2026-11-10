סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:50

אופטימיות בשווקים הבוקר לאור מה שנראה כחזרתו של התיאבון והביקושים הערים למניות, מגמה שניכרת הבוקר היטב בזינוקים בבורסות אסיה, וזאת במקביל להמשך הירידה במחירי הנפט שמספקת רוח גבית למשקיעים ומקלה על החששות האינפלציוניים.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה חיובית מובהקת, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה מוביל את העליות עם זינוק של 3.8%. מוקדם יותר היום, המסחר במדד הקוספי אף הופסק זמנית בעקבות עודף ביקושים חריג. בורסות נוספות רושמות עליות: מדד הניקיי ביפן מזנק ב-2.5% וחוצה את רף ה-60,000 נקודות, מדד הונג קונג מוסיף 0.29%. בורסת שנגחאי רושמת עלייה קלה של 0.1% בלבד.

ברקע המסחר בסין, פורסמו היום נתוני סחר מפתיעים לאוקטובר: היבוא הסיני זינק ב-41.6% לעומת השנה שעברה - נתון שהכה את תחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 32% בלבד (והאצה משמעותית לעומת 31% בספטמבר). גם היצוא עלה בשיעור חד של 35.2%, מעבר לציפיות. עם זאת, העלייה התלולה ביבוא הובילה לכך שהעודף המסחרי של סין הצטמצם בחדות בחודש שעבר ל-105.3 מיליארד דולר (השפל הנמוך ביותר מאז אפריל). מתחילת השנה, חצה העודף המסחרי של סין את רף טריליון הדולרים (1.04 טריליון דולר), בזמן ששותפות הסחר של בייג'ינג ממשיכות להגביר את הקריאות לסין לחזק את הביקוש המקומי שלה כדי לאזן את הכלכלה.

וול סטריט

הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת, כאשר החוזים על מדד הדאו ג'ונס וה-S&P 500 רושמים עליות קלות של 0.4% ו-0.1% בהתאמה, בעוד שהחוזים על מדד הנאסד"ק מאבדים כ-0.2%.

אתמול, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בירוק בוהק והמשיכה במגמת ההתאוששות שלה, לאחר הצניחה הגדולה שנרשמה ביום חמישי האחרון בהובלת מניות השבבים וה-AI. ה-S&P 500 זינק בכ-2.4% ורשם את היום החזק ביותר שלו מאז אפריל, הנאסד"ק טיפס בכ-2.7% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-2.2%.

נזכיר כי ביום חמישי, שוק המניות האמריקאי מחק מערכו בבת אחת קרוב ל-3 טריליון דולר, ההפסד היומי הגדול ביותר של ה-S&P 500 מאז ומעולם במונחי שווי שוק. זאת, לאחר שהניצחון הדמוקרטי הסוחף בבחירות האמצע הציף חששות שמא רגולציה מחמירה בתחום ה-AI תאט את ההתרחבות שלו. היום, נדמה שרבים מן המשקיעים ראו בירידה הזדמנות לקנות את המניות הללו בהנחה.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים זינקה בשיעור חד של 7.5%, עם עליות בולטות בקרב מניות AMD , ברודקום , מארוול , מיקרון , KLA ואינטל . מניית אנבידיה נשארה מחוץ לראלי, ולמעשה הייתה המניה היחידה מבין 34 המניות הכלולות בקרן שסיימה את היום באדום, עם ירידה של מעל 4%; זאת, על רקע החקירה בעניין הרומן שניהל מנכ"ל אנבידיה עם מי שסוכנויות הביון האמריקאיות הגדירו כמרגלת סינית. אפילו לאחר העלייה החדה, קרן הסל SOXX רחוקה ביותר מ-30% מאז שיאה האחרון שנרשם ביוני.

העליות היו חוצות־סקטורים, כאשר כל 11 הענפים של ה-S&P 500 סיימו את היום בירוק. סקטור התעשייה הוביל את המגמה החיובית וזינק בקרוב ל-4%, בהובלת מניות של ספקיות חשמל לדאטה סנטרים כמו בלום אנרג'י , ורטיב הולדינגס ופרגוסון אנטרפרייזס . סקטור הצריכה המחזורית היה השני החזק ביותר עם עלייה של כ-3%, וסקטור הטכנולוגיה טיפס בקרוב ל-3%. הסקטור החלש ביותר היה אנרגיה, שטיפס בכ-0.4% בלבד, על רקע הירידות החדות שנרשמו במחירי הנפט.

על אף ההתאוששות, לא היו חסרים אנליסטים שהמליצו למשקיעים להימנע משאננות. כריס סנייק, אסטרטג השווקים הראשי של Wolfe Research, צוטט ב-CNBC באומרו כי "כאשר הרבה מהמשקיעים לא מוכנים להסתכן ממש לקראת סוף השנה, אנחנו מתקשים למצוא הרבה קטליזטורים חיוביים בעבור מניות בטווח הקצר... אנחנו מאמינים שהשווקים צפויים להישאר מאוד מונעים מכותרות החדשות, ויצטרכו לשמור על רמות התמיכה הטכניות הקריטיות שלהם". לקראת סוף השנה, משקיעים ומנהלי כספים מעבירים את משקל הכובד שלהם מייצור תשואות גבוהות לנעילת הרווחים שלהם מתחילת השנה, מה שלרוב בא לידי ביטוי בירידה בתיאבון לסיכון ובנזילות, כמו גם בביקושים חלשים יותר למניות עם מומנטום גבוה ולמניות שהציגו ביצועים חלשים.

נפט

שוק הנפט חווה טלטלה משמעותית עם פתיחת שבוע המסחר, כאשר מחירי הזהב השחור רושמים ירידות חדות. הירידות הנוכחיות מגיעות בהמשך לשבוע שעבר, בו רשם הברנט את הצניחה השבועית החדה ביותר שלו מאז תחילת מגפת הקורונה באפריל 2020 - נפילה של 16% שהביאה אותו לשפל של חודשיים.

המניע המרכזי לירידות הוא האופטימיות הגוברת סביב מאמצים דיפלומטיים לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן, במיוחד לאור הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב שמגביר את הלחץ על וושינגטון לחפש מוצא דיפלומטי. הנשיא דונלד טראמפ אותת בסוף השבוע כי הוא מעדיף להימנע מתקיפות נרחבות נגד איראן, כל עוד ישנה התקדמות במגעים להסכם "חזק מאוד". זאת, למרות דיווחים על תקיפות נמשכות באזור מצרי הורמוז, כולל פגיעה של קליע בלתי מזוהה במכלית ופגיעה של המורדים החות'ים במשרדי תאגיד הנפט הסעודי ארמקו בריאד.

אנליסטים בשוק האנרגיה מצביעים על כך שהירידות נובעות מציפיות גיאופוליטיות ומהיחלשות בביקושים הפיזיים, ומספקים זווית זהירה לגבי ההמשך. אולה הנסן, אנליסט בסקסו בנק, ציין ב-CNBC כי "הנפט ממשיך להיסחר בירידות על סמך תקווה להסכם שלום בין ארה"ב לאיראן, ולא על בסיס סימנים קונקרטיים להתקדמות. הערותיו האחרונות של טראמפ לפיהן תקיפות חדשות באיראן הן 'מאוד לא סבירות' הגבירו את הלחץ כלפי מטה על המחירים".

גם ג'ובאני סטאנובו, אנליסט ב-UBS, התייחס לירידות ב-CNBC והצביע על גורמי היצע: "החולשה בשוק הפיזי, הנתמכת על ידי זרימת נפט שעדיין נותרת גבוהה מן המזרח התיכון, היא גורם נוסף שמעיק על המחירים". ראיין מקיי, אסטרטג סחורות בכיר ב-TD Securities, הוסיף בבלומברג כי "הנשיא טראמפ ממשיך לאותת על חוסר תיאבון להסלמה נוספת מול איראן, מה ששומר על הלחץ כלפי מטה על מחירי הנפט הגולמי. כותרות בלתי פוסקות על שיחות להסכם צפויות לדכא עליות מחירים לעת עתה, אך פוטנציאל הירידה המשמעותי אמור להיות מוגבל ללא הגעה להסכם קונקרטי".

השוק ממשיך לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות. טים ווטרר, אנליסט ראשי ב-KCM Trade, התייחס לדברי טראמפ כ"שקולים יותר", אך הוסיף ב-CNBC כי "השוק עדיין ממתין לראות האם בחירות האמצע יצרו שינוי מתמשך בגישתו של טראמפ לסכסוך, או שמא מדובר רק בשינוי זמני נוסף בטון". בינתיים, החולשה בשוק הפיזי מודגשת גם על ידי מורגן סטנלי, שמדווח כי נפט הברנט הפיזי נסחר כעת בדיסקאונט לעומת החוזים העתידיים הקרובים, בעוד שג'יי.פי מורגן העריך כי באוקטובר נרשם עודף היצע עולמי של 1.4 מיליון חביות ביום.

הבוקר מחירי הנפט ממשיכים לרדת, כאשר הנפט האמריקאי (WTI) מאבד כ-1.14% לרמה של 85.86 דולר, ונפט מסוג ברנט נחלש בכ-0.95% ונסחר סביב 91.69 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי משוקלל של כ-0.4% במדד ת"א 35, מה שצפוי לספק רוח גבית חיובית קלה בפתיחת יום המסחר. במוקד, מניות השבבים שבלטו לשלילה בשבוע שעבר התאוששו בוול סטריט: טאואר חוזרת עם פער חיובי של 2.1%, בעוד קמטק ונובה פותחות בפערים חיוביים של 0.7% ו-0.3% בהתאמה. מניית פאלו אלטו תספק גם היא תמיכה למדד עם פער חיובי של 1.9%, לצד אורמת טכנולוגיות שחוזרת בפער חיובי של 2.1% ואיי.סי.אל עם 0.6%. מנגד, טבע חוזרת עם פער שלילי מזערי של 0.1%, ונייס רושמת פער שלילי קל של 0.1%. מחוץ למדד המוביל בולטות מספר מניות עם פערי ארביטראז' משמעותיים, בהן קומפיוג'ן שחוזרת בפער חיובי של 2.8%, ואודיוקודס עם פער חיובי של 5.1%.

עוד משהו שכדאי לדעת

לאחר שבוע של ירידות חדות שהובלו על ידי מניות הבינה המלאכותית והשבבים, אנליסטים בכירים בוול סטריט מעריכים כי גל המכירות נכנס לשלביו האחרונים וסולל את הדרך לראלי התאוששות לקראת סוף השנה. בשבוע החולף השלים מדד ה-S&P 500 שבוע רביעי ברציפות של ירידות לאחר שאיבד 2.7%, בעוד מדד הנאסד"ק צלל ב-3.4% ונכנס רשמית לטריטוריית תיקון (ירידה של מעל 10% מהשיא שנרשם בחודש שעבר). הלחץ הורגש במיוחד בסקטור השבבים, כאשר קרן הסל VanEck Semiconductor (SMH ) איבדה 22% בחודש האחרון, וקרן הסל Roundhill Memory (DRAM ) צנחה בכ-30%. למרות הירידה במניית אנבידיה על רקע הפרשה סביב המנכ"ל ג'נסן הואנג, המסחר ביום שני נפתח בהתאוששות של סקטור הטכנולוגיה.

מייקל וילסון, אסטרטג המניות האמריקאי הראשי במורגן סטנלי, כתב בסקירה למשקיעים שפורסמה ב-CNBC: "להערכתנו, התיקון נכנס לשלביו האחרונים, כאשר מדד ה-S&P 500 מתקרב לטווח הירידה של 7,100-7,300 נקודות. בדיקה מחדש של השפלים שנרשמו בשבוע שעבר עשויה להוות נקודת זינוק לראלי של סוף השנה".

מיסלאב מטייקה, אסטרטג ב-JPMorgan, הוסיף כי "אנחנו לא חושבים שיש סיבה להמשיך למכור מניות AI ברמות האלה. הנסיגה בסקטור הטכנולוגיה מייצרת הזדמנויות לאחר שהמכירות היו חדות והכיווץ במכפילי הרווח היה קיצוני". גם פארג תאטה, אסטרטג בדויטשה בנק, ציין כי יחס הסיכון-סיכוי בשוק הפך למועדף ומשוך משמעותית לחיוב.

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