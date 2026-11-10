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Daylight

חברת הסייבר הישראלית מגייסת 80 מיליון דולר לפי שווי של 400 מיליון

כשנה לאחר סבב הגיוס הקודם, Daylight משלימה סבב B ומגיעה לגיוס מצטבר של 120 מיליון דולר • לפי החברה, הכנסותיה צמחו ביותר מפי 40 בשנה האחרונה • Daylight, שהוקמה בידי שני יוצאי חברת הסייבר Torq, מעסיקה כיום 80 עובדים, מהם 43 בישראל

מיטל וייזברג 15:00
מייסדי Daylight. מימין: אלדד רודיק וחגי שפירא / צילום: גבע טלמור
מייסדי Daylight. מימין: אלדד רודיק וחגי שפירא / צילום: גבע טלמור

חברת הסייבר הישראלית Daylight מודיעה היום (ג') על השלמת סבב גיוס B בהיקף של 80 מיליון דולר, בהובלת זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של גולדמן זאקס. בסבב השתתפה גם Okta Ventures כמשקיעה חדשה, לצד המשקיעות הקיימות בחברה, ובהן Craft Ventures, Bain Capital, וינטג' קפיטל ו-Maple Capital.

הגיוס הנוכחי, שמגיע כשנה בלבד לאחר סבב A, מביא את סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה ל-120 מיליון דולר. לפי נתוני החברה, הכנסותיה צמחו ביותר מפי 40 בשנה האחרונה, אם כי החברה אינה חושפת את היקף ההכנסות בפועל. בין לקוחותיה נמנות חברות מרשימת פורצ'ן 500, לצד חברות טכנולוגיה ובהן למשל Lovable.

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Daylight הוקמה בתחילת 2025 בידי חגי שפירא, המכהן כמנכ"ל החברה, ואלדד רודיק, סמנכ"ל הטכנולוגיות. השניים הכירו במהלך שירותם ביחידת עילית של חיל המודיעין, ובהמשך מילאו תפקידים בכירים בחברת הסייבר הישראלית Torq. שפירא שימש כמנהל המוצר הראשון בטורק, ואילו רודיק היה העובד הראשון שלה וכיהן כסמנכ"ל המחקר והפיתוח.

החברה מעסיקה כיום 80 עובדים, מהם 43 בישראל. לפי Daylight, כספי הגיוס מיועדים להרחבת פעילותה בארה"ב, לכניסה לשווקים נוספים באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובאסיה וכן להרחבת צוותי ההנדסה והטכנולוגיה ולהמשך פיתוח מוצריה.

עובדי Daylight / צילום: גבע טלמור
 עובדי Daylight / צילום: גבע טלמור

סוכני AI שמזהים ומטפלים באיומי סייבר

Daylight מפתחת פתרון סייבר המשלב סוכני בינה מלאכותית עם מומחי אבטחת מידע. הסוכנים מזהים איומים, בודקים אירועי אבטחה ומסייעים בבלימת מתקפות באופן אוטומטי, בעוד שהמומחים האנושיים מפקחים על פעילותם ומטפלים במקרים מורכבים.

כך מבקשת החברה לצמצם את העומס על צוותי הסייבר בארגונים, שנדרשים להתמודד עם מספר הולך וגדל של איומים והתראות, ולייעל את עבודתם מבלי להגדיל משמעותית את כוח-האדם. לטענת החברה, המערכת שלה מסוגלת לזהות איומים בתוך שניות ולבלום אותם בתוך דקות, במהירות הגבוהה עד פי עשרה מזו של ספקי שירותי אבטחה מסורתיים.

בנוסף, החברה פיתחה פלטפורמה בשם Aura, המאפשרת לארגונים לבדוק אירועי אבטחה באמצעות שאלות בשפה טבעית ולנהל את פעילות האבטחה ממקום אחד. הפתרון כולל גם הגנה על מערכות בינה מלאכותית שבהן משתמשים ארגונים, לרבות זיהוי ניסיונות להטעות מודלים באמצעות הנחיות זדוניות ופעילות חריגה של סוכני AI.

חגי שפירא, מייסד שותף ומנכ"ל Daylight, מסר כי "העתיד של פעילות הסייבר לא ייקבע לפי מספר העובדים שחברה יכולה להעסיק, אלא לפי היכולת של סוכני AI לבצע משימות אבטחה מורכבות".