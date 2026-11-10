חברת טכנולוגיית התקשורת הלוויינית, גילת , מורידה את התחזית השנתית שלה והמניה נופלת. דוחות הרבעון השלישי הציגו תמונה מעורבת. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות נמוכות מהצפוי, כ-116 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 1.2% ביחס לרבעון המקביל. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) גדל ב-7% ל-8.7 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הסתכם ב-14.3 מיליון דולר, עלייה של 21.3% מהרבעון המקביל. הרווח למניה הסתכם ב-18 סנט, גבוה מתחזיות האנליסטים ב-4 סנטים.

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במבט קדימה, גילת מפחיתה את התחזית שלה לשנת 2026, ואם קודם לכן ציפו בחברה להכנסות של 500-520 מיליון דולר, כעת הסכום יורד ל-455-475 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יגיע השנה ל-61-63 מיליון דולר, צמצום כלפי מטה של טווח התחזית הקודמת שהיה 61-66 מיליון דולר. גילת תסיים אם כך את שנת 2026 עם צמיחה צנועה של כ-3% בהכנסות, ועלייה של 16.5% ב-EBITDA המתואם בהשוואה לשנת 2025.

מנכ"ל גילת, עדי צפדיה, הדגיש את השיפור ברווחיות ברבעון השלישי. על הירידה בהכנסות אמר צפדיה כי היא הושפעה באופן שלילי משערי חליפין ומהפרשה לחובות מסופקים בעקבות הגשת בקשה להגנה מפני נושים (Chapter 11) של חברת Hughes Network Systems. "תוצאות אלה משקפות את המשך ההתמקדות שלנו במשמעת תפעולית, בניהול הוצאות ובתמחור", אמר צפדיה.

אלא שהתמונה מורכבת יותר, והוא מוסיף שבתחום ה-IFC (קישוריות בטיסה), חלק מהאספקות נדחו, במקביל למשא ומתן עם לקוח מרכזי על שיפור תנאים מסחריים החשובים לרווחיות התוכנית. "עיכובים מתמשכים בתעשייה בפיתוח ובשיגור של לווייני LEO ו- GEO , בין היתר בשל מחסור באפשרויות שיגור, דחו את העיתוי הצפוי של הזמנות מסוימות לציוד רשתות תקשורת. בפרו, חוזים שהושגו מאוחר מהצפוי דחו חלק מההכנסות הצפויות לשנת 2027".

מגבירים מיקוד במגזר הביטחוני על רקע הקשיים בשוק האזרחי

צפדיה סיכם כי "השינויים בשוק מגבירים את התחרות" וכי שינויים אלה "מחזקים את הכיוון האסטרטגי שבו אנו פועלים זה מספר שנים: בניית מגזר הפעילות הביטחונית שלנו באמצעות רכישות והשקעות. תוצאות המגזר הביטחוני ברבעון הנוכחי מוכיחות כי האסטרטגיה הזו עובדת, כאשר המגזר המשיך להציג מומנטום חזק, עם צמיחה של 53% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד". הוא הזכיר את רכישת קומטק שטרם הושלמה, וצפויה להיסגר עד סוף השנה, שלדבריו "צפויה ליצור חברה בעלת היקף פעילות שיאפשר לה לתת מענה לביקוש המואץ לפתרונות תקשורת מאובטחת לשוק הביטחוני, לצד נוכחות משמעותית ורחבה יותר בארה"ב, ולהביא ליותר מהכפלת ההכנסות בתחום הביטחוני ב-2027".

גילת ייצרה ברבעון השלישי 4.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת ובסיומו היו לה בקופה מזומנים והשקעות בסך כ-260 מיליון דולר.

גילת הגיעה מוקדם יותר השנה לשיא של 5 שנים, אך מאז איבדה מעל 60% מערכה וממשיכה ליפול אחרי פרסום הדוחות והורדת התחזיות. שווי השוק של גילת לפני פרסום הדוחות היה 584 מיליון דולר.

ליאור וידר, יועץ השקעות ואנליסט ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", כתב אחרי הדוחות כי הם מציגים תמונה דואלית ומאתגרת. "מצד אחד, ניכר ניהול הוצאות מוקפד ומשמעת תפעולית שמאפשרים לחברה לשפר את שיעורי הרווחיות בצורה יפה חרף החולשה בשורת ההכנסות. מצד שני, הורדת תחזית ההכנסות השנתית ב-45 מיליון דולר בנקודת האמצע היא אירוע מהותי המעיד על קשיים ממשיים בשוק האזרחי, ועל חשיפת החברה לעיכובים בשיגורי הלוויינים ברמת התעשייה". וידר מעריך שהמיקוד הגובר בשוק הביטחוני מוכיח את עצמו וההתקדמות בעסקת קומטק תבסס את מעמדה של גילת בשוק הביטחוני האמריקאי, צעד שיהיה קריטי להמשך הצמיחה בשנים הבאות.