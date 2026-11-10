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טכנולוגיה KKR מוכרת את חוות השרתים בפ"ת לנופר אנרג'י בכ-85 מיליון דולר
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KKR מוכרת את חוות השרתים בפתח תקווה לנופר אנרג'י בכ-85 מיליון דולר

קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית KKR מוכרת לנופר אנרג'י את חוות השרתים בפתח תקווה טרם השלמתה • הקרן הכריזה על הקמת המתקן בקיץ 2021, אך ברבות השנים איבדה בו עניין, ובשנים האחרונות ניהלה מו"מ נמרץ עם מרבית יזמי חוות השרתים בישראל

אסף גלעד 13:47
חוות שרתים / אילוסטרציה: Shutterstock
חוות שרתים / אילוסטרציה: Shutterstock

קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית KKR - שבעבר הכריזה על הקמת חוות שרתים בפתח תקווה בתקציב שהוערך אז בכ-150-180 מיליון דולר - מוכרת באמצעות חברת הפורטפוליו GTR את המתקן טרם השלמתו לנופר אנרג'י בכ-85 מיליון דולר - כך נודע לגלובס.

הקרן הכריזה על הקמת המתקן בימי השיא של ההשקעות בהייטק הישראלי בקיץ 2021, אך ברבות השנים איבדה בו עניין, ובשנים האחרונות ניהלה משא-ומתן נמרץ עם מרבית יזמי חוות השרתים בישראל - בהם מוטי בן משה, בינת, NED וקבוצת נדב בלילה.

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מדובר בשטח קטן יחסית לחוות שרתים הנבנות כיום, שנאמד בכ-7 דונם עם שלד של חוות שרתים שנבנה עבור KKR על-ידי אשטרום - ללא ציוד השרתים והשבבים, שאותו תצטרך נופר להשלים בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים נוספים.

עם זאת, לשלד המתקן יש כבר חיבור קיים לרשת החשמל - שני חיבורים של 16 מגוואט וחיבור מים וביוב - והוא מוכן לתחילת בנייה של חוות שרתים על שטח של כ-5,000 מ"ר.

הרכישה של נופר נעשית בעיתוי של מצוקת חשמל בענף חוות השרתים - לאחר שרשות החשמל הפסיקה עם חלוקת אישורי חשמל חדשים לחוות עד סוף השנה. במצב כזה, נופר תוכל במהירות יחסית להציע שירותי עיבוד ענן ו-AI על שטח במרכז בארץ עם חשמל זמין.

רווח מצומצם אחרי חמש שנים

כאמור, KKR הכריזה על בניית המתקן, כבר לפני יותר מחמש שנים - אך עם פרוץ מהפכת ה-AI ב-2022 והצורך בחוות ענק לעיבוד בינה מלאכותית, איבדה עניין במתקן שנחשב לקטן במידותיו כיום. בכל זאת, הקרן השקיעה - באמצעות חברת ה-בת GTR (גלובל טכניקל ריאלטי) - כ-70-75 מיליון דולר בבניית השלד, הכנת הקרקע ופריסת תשתיות חשמל ומים. עבור קרן הענק, מדובר בעסקה שמאפשרת לה לצאת ולו ברווח מצומצם לאחר תקופה של חמש שנים.

ככל שנודע, GTR בראשות פראנק סודזאויצ'ני, ניהלה משא-ומתן עם רוב יזמי חוות השרתים בישראל במהלך השנים האחרונות - כאשר רבים לא יכלו או רצו לעמוד במחיר הגבוה שביקשה הקרן. אחרים הביעו תרעומת מאופן ניהול המשא-ומתן של החברה, שלטענתם ולתחושתם נערך לעתים בחוסר שקיפות באופן ממושך מהמקובל.

מחברת GTR, הפועלת תחת KKR, נמסר: "GTR מחויבת לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועיות ויושרה בכל תחומי פעילותה. GTR אינה מגיבה לספקולציות בשוק, ומצפה שכל דיווח בנוגע לחברה יהיה הוגן, מדויק ומבוסס על עובדות מאומתות".

מנופר אנרג'י טרם התקבלה תגובה.