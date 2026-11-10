קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית KKR - שבעבר הכריזה על הקמת חוות שרתים בפתח תקווה בתקציב שהוערך אז בכ-150-180 מיליון דולר - מוכרת באמצעות חברת הפורטפוליו GTR את המתקן טרם השלמתו לנופר אנרג'י בכ-85 מיליון דולר - כך נודע לגלובס.

הקרן הכריזה על הקמת המתקן בימי השיא של ההשקעות בהייטק הישראלי בקיץ 2021, אך ברבות השנים איבדה בו עניין, ובשנים האחרונות ניהלה משא-ומתן נמרץ עם מרבית יזמי חוות השרתים בישראל - בהם מוטי בן משה, בינת, NED וקבוצת נדב בלילה.

● הקפאת חיבורים לרשת החשמל: הסיבה שמניית עזריאלי יורדת

● סונול, אפקון ופנטלייט יקימו תחנת כוח בהשקעה של למעלה מ-4 מיליארד שקל

● בחצי מיליארד שקל: בזק ואדגר בדרך להקמת חוות שרתים בפתח תקווה

מדובר בשטח קטן יחסית לחוות שרתים הנבנות כיום, שנאמד בכ-7 דונם עם שלד של חוות שרתים שנבנה עבור KKR על-ידי אשטרום - ללא ציוד השרתים והשבבים, שאותו תצטרך נופר להשלים בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים נוספים.

עם זאת, לשלד המתקן יש כבר חיבור קיים לרשת החשמל - שני חיבורים של 16 מגוואט וחיבור מים וביוב - והוא מוכן לתחילת בנייה של חוות שרתים על שטח של כ-5,000 מ"ר.

הרכישה של נופר נעשית בעיתוי של מצוקת חשמל בענף חוות השרתים - לאחר שרשות החשמל הפסיקה עם חלוקת אישורי חשמל חדשים לחוות עד סוף השנה. במצב כזה, נופר תוכל במהירות יחסית להציע שירותי עיבוד ענן ו-AI על שטח במרכז בארץ עם חשמל זמין.

רווח מצומצם אחרי חמש שנים

כאמור, KKR הכריזה על בניית המתקן, כבר לפני יותר מחמש שנים - אך עם פרוץ מהפכת ה-AI ב-2022 והצורך בחוות ענק לעיבוד בינה מלאכותית, איבדה עניין במתקן שנחשב לקטן במידותיו כיום. בכל זאת, הקרן השקיעה - באמצעות חברת ה-בת GTR (גלובל טכניקל ריאלטי) - כ-70-75 מיליון דולר בבניית השלד, הכנת הקרקע ופריסת תשתיות חשמל ומים. עבור קרן הענק, מדובר בעסקה שמאפשרת לה לצאת ולו ברווח מצומצם לאחר תקופה של חמש שנים.

ככל שנודע, GTR בראשות פראנק סודזאויצ'ני, ניהלה משא-ומתן עם רוב יזמי חוות השרתים בישראל במהלך השנים האחרונות - כאשר רבים לא יכלו או רצו לעמוד במחיר הגבוה שביקשה הקרן. אחרים הביעו תרעומת מאופן ניהול המשא-ומתן של החברה, שלטענתם ולתחושתם נערך לעתים בחוסר שקיפות באופן ממושך מהמקובל.

מחברת GTR, הפועלת תחת KKR, נמסר: "GTR מחויבת לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועיות ויושרה בכל תחומי פעילותה. GTR אינה מגיבה לספקולציות בשוק, ומצפה שכל דיווח בנוגע לחברה יהיה הוגן, מדויק ומבוסס על עובדות מאומתות".

מנופר אנרג'י טרם התקבלה תגובה.