שלוש חברות בתחום האנרגיה - סונול (בעלת תחנות הדלק), אפקון ופנטלייט - יקימו תחנת כוח קונבנציונלית בשטח ששייך לסונול. הקרקע נמצאת במתחם של סונול במפרץ חיפה, סמוך לתחנת כוח קיימת של חברת החשמל.

הפרויקט נמצאת בשלב ייזום ראשוני ונדרש לעבור את מסכת האישורים הרגולטוריים הרגילה, שפעמים רבות לוקחת שנים ארוכות. היקף ההשקעה עומד, על-פי דיווחי החברות, על כ-4 מיליארד שקל.

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על-פי התוכנית של שלוש החברות, תוקם תחנת כוח בהספק של 900 מגה-וואט, יחד עם חוות שרתים בהיקף של 200 מגה-וואט ומתקנים לאגירת אנרגיה. אך לאור המגבלות שפורסמו על הקמות חוות שרתים בשנים הקרובות, ייתכן שייקח זמן רב עד שתוכניות אלה יתממשו בפועל.

התחנה, לכשתוקם, תהיה בבעלות של 45% של סונול ו-27.5% של אפקון ופנטלייט. סונול לוקחת בפרויקט זה בעיקר את תפקיד יזמית הנדל"ן, והיא צפויה לקבל מענקים מהשותפות עם התקדמות התוכנית בפועל.

"בשורה חשובה במיוחד"

לדברח יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", "ההתקשרות הנוכחית של אפקון במזכר ההבנות להקמת תחנת הכוח וחוות השרתים היא בשורה חשובה במיוחד לחברה, שמוכיחה פעם נוספת את יכולתה לייצר מנועי צמיחה בקנה-מידה גדולים מאוד.

"עבור אפקון, הכניסה לפרויקט תשתית לאומי בהיקף של מיליארדי שקלים, לצד פוטנציאל לביצוע עבודות הקמה פנימיות על-ידי חברות הקבוצה, מבטיחה צבר פעילות עתידי איכותי ומחזקת את מעמדה כאחת משחקניות התשתיות המובילות במשק".

עוד לדבריו, "על אף שמדובר בשלב מוקדם של מזכר הבנות ותקופת ייזום ארוכה, עצם החבירה לגופים חזקים כמו סונול מביאה עמה ביטחון פיננסי וניהולי. מניית אפקון נסחרת ברמות המגלמות את ההערכה החיובית של השוק לפעילותה היציבה והמתפתחת, ומהלכים מסוג זה ממשיכים לבסס את האיתנות העסקית שלה ואת יכולתה לתרגם את המגמות המאקרו-כלכליות במשק, בראשן צורכי החשמל וחוות השרתים, לערך כלכלי אמיתי לבעלי המניות".

"אתגרים משמעותיים"

ישראל רייף, יו"ר קבוצת אפקון, הגיב לפרסום מזכר ההבנות ואמר "משק האנרגיה הישראלי ניצב בפני אתגרים משמעותיים, ובראשם הגידול בביקוש לחשמל והצורך בפיתוח תשתיות שיתמכו בצמיחת המשק ובמהפכת הבינה המלאכותית".

על-פי אבי מגידו, מנכ"ל סונול, "הכניסה לתחום ייזום תחנות הכוח היא צעד משמעותי בהתפתחותה של סונול כקבוצת אנרגיה מגוונת. בשנים האחרונות הרחבנו את פעילותנו לתחומים חדשים, וכעת אנו מקדמים השקעה בתשתיות ייצור חשמל בהיקף משמעותי. השותפות עם אפקון ופנטלייט מאפשרת לנו למנף את הניסיון והיכולות של הקבוצה, לצד נכסי הנדל"ן האסטרטגיים שבבעלות סונול נדל"ן, לטובת פיתוח פעילות חדשה, שתהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה שלנו לשנים הבאות".

אסף ויטמן, מנכ"ל פנטלייט אנרגיה, הוסיף ואמר: "חברת פנטלייט, בעלת הניסיון העשיר בשוק תחנות הכוח, רואה בשילוב כוחות עם סונול ואפקון - שתי חברות מהמובילות במשק האנרגיה הישראלי - מהלך אסטרטגי משמעותי עבורה ועבור אתגרי האנרגיה בישראל".