חודשיים לאחר חתימת העסקה במסגרתה חברת הביטוח ווישור (WeSure GlobalTech) ומנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, יאיר לוינשטיין, רוכשים את השליטה (55.4%) בפעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם תמורת כמיליארד שקל והצדדים מבצעים צעד ראשון של הפרדת כוחות אופרטיבית.

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לגלובס נודע כי מוקדם יותר היום (ג'), הודיעה דוברת הקבוצה קלי אימר סיני על פיצול בפעילות התקשורתית, כך שהפעילות החדשה שגם צפויה לעבוד מיתוג מחודש תנוהל תקשורתית על ידי אימר סיני ומשרד של זמיר דחב"ש ורינת פרידמן.

גילעד אלטשולר ורן שחם שיוותרו עם הפעילות הציבורית ימשיכו עם משרדו של איתי בן חורין. בהמשך לכך, כך כותבת אימר סיני בהודעה לעיתונאים: "רציתי לעדכן אתכם כי במסגרת ההיערכות שלנו כקבוצה למבנה החדש וליום שאחרי השלמת העסקה לשינוי מבנה הבעלות באלטשולר שחם פיננסים, החלטנו להרחיב את מערך יחסי הציבור של הקבוצה ולפצל את הטיפול בייעוץ התקשורתי בין החברה הפרטית, אלטשולר שחם בע״מ, לבין החברה הציבורית, אלטשולר שחם פיננסים.

זמיר דחב''ש משלום תל אביב / צילום: ענבר גולד

"החל מהיום, מערך הדוברות ויחסי הציבור של כלל הקבוצה ימשיך לפעול בניהולי, כאשר שני משרדי יחסי הציבור יעבדו מולי וילוו את החברות שבאחריותם: משרד הייעוץ התקשורתי בן חורין-אלכסנדרוביץ', המלווה את אלטשולר שחם כבר למעלה מ-12 שנים, ימשיך ללוות את בית ההשקעות הפרטי, אלטשולר שחם בע״מ. משרד הייעוץ התקשורתי שלום תל אביב נבחר ללוות את החברה הציבורית, אלטשולר שחם פיננסים. המשרד יהיה אחראי על הליווי התקשורתי של תהליך השלמת העסקה והיערכות החברה לפרק הבא".

משרדו של איתי בן חורין עלה היום לכותרות על רקע מינויה של אשתו לירן אבישר בן חורין ליו"ר ועדת הכספים וסוגיית ניגודי העניינים המשמעותיים הנלווית לכך. משרדו של זמיר דחב"ש אשר נחשב אחד הותיקים והמוערכים בשוק מלווה חברות רבות בתחום ההייטק וכן את אסף רפפורט מוויז, את בנק וואן זירו, מיקרוסופט ושורה של גופים עסקיים.