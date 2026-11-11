צניחה חדה במחיר המניה לצד זינוק בתשואות האג"ח, הם על פי רוב עדות לחששות של המשקיעים מפני יכולתה העתידית של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ובדרך כלל מגיעים אחרי דיווח מדאיג מצדה או לחלופין אירוע או התרחשות שעשויים להעיב על ביצועיה בעתיד. אך לעיתים ישנם גם מקרים בהם מניה צונחת בחדות, מבלי כל סיבה ברורה לעין, ומותירה את השוק לתהות מה המקור לאירוע החריג.

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כזה הוא, כך נראה, המקרה של החברה הביטחונית הקטנה אוטונומוס, שאיבדה בשבוע שעבר כמחצית מערכה, מבלי שדיווחה דבר או ששמה נקשר לאירוע כלשהו. במקביל, תשואות האג"ח של החברה (סדרה א'), שבשליטת איש העסקים תומר אבנון (60.5%), זינקו בחדות והן נסחרות בתשואות "זבל" המשקפות חוסר אמון מצד המשקיעים ביכולתה לעמוד בהתחייבויות.

כל אלה הביאו לקראת סוף השבוע את אוטונומוס להוציא דיווח חריג, לפיו "לא אירע אירוע חריג בעסקיה ופעילותה מתנהלת כסדרה". בנוסף, הבהירה כי "לא חל שינוי בהערכות החברה העומדות בבסיס תחזית תזרים המזומנים", שפורסמו לפני פחות משלושה חודשים במסגרת הדוח הרבעוני שלה. ההודעה לא הביאה להתאוששות במחיר המניה או בתשואות האג"ח.

"יש פה איזשהו כדור שלג, שלנו בחברה לא מובן לגמרי המקור שלו", אומר רועי ריפטין, מנכ"ל אוטונומוס. "מבדיקה שעשינו עלה שגוף מסוים בשוק שהחזיק אג"ח של החברה בהיקף משמעותי, החל לבצע מכירות וגרם לזינוק בתשואה. להבנתנו זה גרם להפצת שמועות בשוק שלחברה תהיה בעיה לעמוד בהתחייבויותיה, כך שאנו סוברים שזה המקור גם לירידה החריפה במחיר המניה".

לדברי ריפטין, הירידות הגיעו בשבוע "שבו המניות הביטחוניות בשוק הישראלי איבדו גובה לנוכח ההתפתחויות הפוליטיות בארה"ב, שליבו את הסנטימנט השלילי. מה שחשוב הוא שהדברים לא קשורים באופן ישיר או נסיבתי למתרחש בחברה, ושאנחנו עומדים ונעמוד בכל ההתחייבויות שלנו".

המפנה יגיע בקרוב?

אוטנומוס עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מערכות ופתרונות טכנולוגיים לגילוי והגנה מפני איומים עבור השוק הביטחוני. זאת באמצעות החברות הבנות סקיילוק, העוסקת בייצור פתרונות טכנולוגיים להגנה מפני רחפנים (זיהוי, איתור ויירוט), וביסנס המפתחת מערכות תצפית ואבטחה להגנת גבולות, תשתיות ואתרים רגישים. המנכ"ל בחצי השנה האחרונה הוא כאמור רועי ריפטין, תא"ל (במיל') שבעברו שימש כקצין תותחנים ראשי.

אל הבורסה הגיעה אוטונומוס לפני כשנה וחצי (יוני 2025), לאחר שהשלימה מיזוג עם השלד הבורסאי טכנופלס ונצ'רס, שבמסגרתו יצק אבנון את שתי הפעילויות שבבעלותו - כחלק מהסדר חוב של קבוצת אבנון בשליטתו - בתמורה להקצאת מניות השלד (60%) ותשלום במזומן של 60 מיליון שקל (ששימשו לפירעון חובותיו של אבנון). בעקבות העסקה קפץ שווי החברה לכ־110 מיליון שקל.

כעבור חודש נסקה מניית החברה לשווי שיא של 170 מיליון שקל, אלא שמאז היא בצניחה מתמדת. למעשה, בשבוע החולף איבדה מניית אוטונומוס כ־52%, תוך שהיא משלימה צניחה של כמעט 90% בערכה מאז השיא אליו הגיעה זמן קצר לאחר המיזוג (סוף יולי 2025), לשווי של כ־20 מיליון שקל בלבד. במקביל, גם תשואות האג"ח שהנפיקה - חוב בהיקף 57 מיליון שקל - זינקו בשבוע שעבר לרמות של 46%, ומאז ירדו מעט לתשואה לפדיון של כ־41%.

את המחצית הראשונה של 2026 סיימה החברה עם הכנסות של כ־6.9 מיליון דולר, ירידה של כ־24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר בשל ירידה בהיקף ההזמנות ובקצב מימושן במגזר מערכות התצפית, עקב הקפאת תקציבים במשרד הביטחון שהובילה לעיכוב בהזמנות. בשורה התחתונה, רשמה אוטונומוס הפסד נקי של כ־3.9 מיליון דולר, קיטון ביחס להפסד כ־7.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

בתוך כך, נכון לסוף הרבעון השני של השנה בקופת המזומנים של אוטונומוס כ־2.9 מיליון דולר בלבד. עם זאת, בחברה הדגישו כי יש ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח, וכי במבט קדימה צפוי שיפור בסעיף המזומנים שצפוי לעמוד בסוף השנה על כ־7.5 מיליון דולר.

במבט קדימה, ריפטין מסמן את השנה הקרובה ככזו שבה החברה תעלה על מסלול הצמיחה. "אנו רואים ב־2027 שנת מפנה במה שקשור לצמיחה ורווחיות. אנחנו בתהליך מאוד מאוד משמעותי של שינוי בחברה, שמוזגה רק בשנה שעברה ובהנהלה, אלו תהליכים שלוקחים זמן".

איפה אתה רואה את אוטונומוס בעוד שלוש שנים?

"חברה של מאות מיליוני שקלים".