כנס הטכנולוגיה ווב סאמיט (WebSummit) של היזם האירי פאדי קוסגרייב מושך אליו לליסבון מדי שנה עשרות אלפי בכירים בענף ההייטק העולמי כבר מאז 2009. בעשור הראשון לפעילותו אף היה ליעד חובה ליזמים והייטקיסטים ישראלים שהוזמנו להציג ולדבר בו.

פחות משבוע לאחר טבח ה- 7.10, עוד לפני הכניסה הקרקעית של צה"ל לעזה, יצא יזם הכנס, פאדי קוסגרייב, בשורת ציוצים נגד ישראל וכינה את מעשיה בעזה כ"פשע מלחמה", כשאת מעשי החמאס סירב לגנות אלא רק לאחר קריאה משותפת של יזמים ומשקיעים ישראלים להחרים את הכנס.

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זמן קצר לאחר מכן הסירו יזמים ישראלים בכירים - כמו מייסדי WIZ, אסף רפפורט וינון קוסטיקה, מייסד איילנד דן אמיגה ואורי גושן, מנכ"ל AI21 - את השתתפותם בכנס, ומשקיעים ויזמים רבים קראו להחרים אותו. החרם התגלגל ככדור שלג והוביל לביטול חסויות מצידן של אינטל, גוגל, אמזון וסימנס - ולמשבר אמון שבשיאו הוביל את קוסגרייב להתפטר - תוך שהוא נותר בעל מניות מרכזי.

חמישה חודשים לאחר מכן חזר קוסגרייב לתפקידו - כאילו מעולם לא נעדר, והכנס נערך מאז מדי שנה ללא נוכחות ישראלית.

פאדי קוסגרייב / צילום: ap, Armando Franca

אתמול (שני) נפתח הכנס - עם השתתפות וחסות של גוגל, מטא ואפל - ללא חברות ישראליות - ועם קריצה לתעשיה הסינית ודוכן גדול של "פלסטין" במקום בולט. קוסגרייב פתח את הכנס, כשהוא מחבק את תעשיית הרובוטיקה וה-AI הסינית: "עתיד הטכנולוגיה הוא בעיקרו סיני, עם יותר מ- 50 טאלנטים ממעבדות ה-AI הסיניות שמשתתפים בכנס", אמר. "הדוברים המרכזיים בכנס הזה לא מגיעים מקליפורניה - אלא מסין. החברות הסיניות בונות יותר לטובת העתיד המשותף שלנו מאשר בכל מקום אחר בעולם".

משלחות מפרגאווי, פקיסטן ומפלסטין

תשומת לב מיוחדת משך מנהל אזור מזרח אסיה בווב סאמיט, היזם ההונג קונגי קייסי לאו שקרא על הבמה בקול רם "פלסטין" וזכה לתשואות רמות מהקהל, כשהוא מברך את המשלחת הפלסטינית שכוללת מספר חברות סטארט-אפ. "יש לנו משלחות מפרגאווי, פקיסטן ומפלסטין", אמר וזכה למחיאות כפיים רמות מהקהל.

בדוכן של הרשות הפלסטינית מופיעות חברות כמו: Nabeeh - חברת תוכנה סעודית; Jusoor - חברה שמפתחת אמצעי הדמיה תלת מימדיים לבתי ספר, ועובדיה מתגוררים בעמאן שבירדן ומנהלה חי בצרפת; PlinkPlay - חברת משחקי מובייל בת עובדים בודדים מהרשות הפלסטינית; The Middle Frame - חברה שמנהלת זכויות של צלמים על יצירותיהם - שמנהליה מתגוררים במצרים, סעודיה וירדן; חברת Quazelle - שעוסקת בניתוח מידע וממוקמת ברמאללה; Plario - פלטפורמה מבוססת AI לניהול קמפיינים פרסומיים. החברה איננה קיימת במאגרי חברות כמו PitchBook ואיננה מפעילה עמוד לינקדאין. גם אתר החברה איננו מציין מי מייסדיה או את הקשר שלה לרשות הפלסטינית; ejarah - גם היא חברה שלא מופיעה במאגרי החברות או בלינקדאין, ומחזיקה בשם דומה לחברה קטארית.

קוסגרייב, דמות צבעונית, עורר סערה מספר פעמים בעבר כאשר הזמין את מארי לה פן, המועמדת השמרנית לנשיאות צרפת לדבר בועידה, ובפעם אחרת כאשר הביע הזדהות עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. ווב סאמיט עצמה מקושרת לקטאר - היא עורכת כנס שנתי במדינה המפרצית ובכיר בממשל הקטארי נכח אמש באירוע הפתיחה של הכנס.