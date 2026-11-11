בתי החולים באירופה הבאים בתור? הסכנה במתקפות הסייבר האיראניות

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1טראמפ רוצה להמשיך במצור על איראן, אבל מדינות המפרץ חוששות מהמחיר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להמשיך במצור הימי על איראן, אף שלדבריו המלחמה הוכרעה מבחינה צבאית. בכתבה שפורסמה באיראן אינטרנשיונל, שמבקר את השלטון האיראני נבחנת השאלה אם מדינות המפרץ מסוגלות להמשיך לשאת במחיר הכלכלי והביטחוני של העימות המתמשך.

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טראמפ טען השבוע כי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין וכוויית מעדיפות את המשך המצב הקיים, אולם מומחים שהתראיינו לכתבה הציגו תמונה מורכבת יותר. לפי הניתוח, מדינות המפרץ מעוניינות למנוע מאיראן לשקם את כוחה הצבאי, אך חוששות מהשלכות המצור על המסחר, ההשקעות והתיירות.

חוסר הוודאות פוגע במיוחד במדינות שהשקיעו משאבים רבים במיתוג עצמן כמרכזים בינלאומיים יציבים. ברקע עומדות גם מתקפות איראניות על תשתיות באזור. המומחים חלוקים בשאלה אם המשך הלחץ האמריקאי יוביל להסכם עם טהרן או דווקא להסלמה.

איזה אירוע עלול להביא לחידוש המלחמה? על כך בכתבה המלאה.

מאת נגאר מוג'תהדי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם מתקפות סייבר איראניות עלולות לשתק את התשתיות האזרחיות באירופה?

לאחר שצרפת האשימה את משמרות המהפכה של איראן במתקפות סייבר על מערכות קירור בסופרמרקטים ובבנקי דם, עולה שאלה מדאיגה יותר: האם מדובר בתחילתו של גל מתקפות שעלול לשבש מערכות חיוניות ברחבי אירופה? בכתבה שפורסמה בערב ניוז נבחנת האפשרות שהמתקפות הן חלק מלוחמת סייבר רחבה יותר, שבה גם תשתיות אזרחיות פשוטות יחסית הופכות למטרות.

המתקפות החלו באמצע אוקטובר, כאשר האקרים העלו מרחוק את הטמפרטורה במאות מקררים בצרפת עד ל־50 מעלות וגרמו להשמדת מזון. בהמשך הותקפו מערכות קירור במדינות נוספות, ובנוסף גם בשלושה בנקי דם בצרפת. הצוותים בבנקי הדם הצליחו להעביר את מנות הדם למקררים אחרים ולמנוע את הריסתן, אך המקרים המחישו את הסיכון הנשקף למערכות המחוברות לאינטרנט.

מומחי אבטחה מזהירים כי מתקפות דומות עלולות לפגוע בבתי חולים, באספקת מים וחשמל, בתחבורה ובמערכות תקשורת. החשש המרכזי אינו רק מהשבתה של מערכת בודדת, אלא ממתקפות מתואמות על כמה תשתיות במקביל. הרשויות בארה"ב כבר פרסמו הנחיות מיוחדות להגנה על מערכות קירור תעשייתיות.

אילו מכשירים רפואיים עלולים להפוך למטרות למתקפות סייבר? על כך בכתבה המלאה.

מאת ג'ונתן גורנל, מתוך ערב ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.



3בריטניה אסרה כניסת אקדמאי שתיאר את 7 באוקטובר כ"פעולת שחרור"

ממשלת בריטניה אסרה את כניסתו למדינה של אנדראס מאלם, מרצה שוודי מאוניברסיטת לונד, שבעבר תיאר את מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר 2023 כ"פעולת שחרור" והצהיר כי הוא שמח כאשר חיילים ישראלים נהרגים. כך דווח בעיתון הבריטי The Times. מאלם, בן 48, היה אמור להשתתף באירוע של המגזין השמאלי Tribune לצד הודא עמורי, ממייסדות הארגון Palestine Action, שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה והוגדר ארגון טרור. נוסף על כך, תוכננה השתתפותו בהקלטת פודקאסט של ה־BBC.

מאלם סיפר לרדיו BBC כי משרד הפנים הבריטי הודיע לו שנוכחותו במדינה אינה עולה בקנה אחד עם טובת הציבור. הוא מתח ביקורת על ההחלטה וטען שהיא פוגעת בחופש הביטוי ובחילופי רעיונות. לפי הכתבה, בהרצאה שנשא בינואר 2024 תיאר מאלם את מתקפת 7 באוקטובר כאחת מפעולות השחרור הגדולות באזור, אף שגינה את הרג האזרחים

איך הסביר משרד הפנים הבריטי את הסירוב? על כך בכתבה המלאה.

מאת דייוויד בראון, מתוך The Times. לקריאת הכתבה המלאה.