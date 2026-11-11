בנק לאומי מנצל את השפל בתחום מקבצי הדיור בארה"ב ונכנס להשקעה בחברת הנדל"ן האמריקאית הרבור גרופ (Harbor Group International), לה פעילות ענפה בתחום. הפורטפוליו של הרבור גרופ צפוי לגדול לכ-60 מיליארד דולר בשנים הקרובות. זרוע הניהול הריאלית של הבנק - לאומי פרטנרס, חתמה על עסקה להשקעה של 100 מיליון דולר בהרבור גרופ. העסקה משקפת להרבור שווי של כ-1.28 מיליארד דולר, ומגלמת ללאומי פרטנרס החזקה של כ-8% בחברה. בעסקה החדשה, קיבלה לאומי פרטנרס גם אופציה לרכוש מניות נוספות לפי אותו שווי, ומימושה יגדיל את החזקתה ל-10% ממניות החברה.

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בבורסה בתל אביב נסחרת חברת אלקטרה נדל"ן , שמנייתה צנחה ב-65% מתחילת השנה, אך היא מתאוששת ועלתה בחודש האחרון בכ-8%, והיא פועלת גם כן בממוקד בתחום מקבצי הדיור בארה"ב. החולשה שחוותה אותה חברה מאפיינת ככל הנראה את הפעילות בענף, והיא נובעת מעידן הריביות הגבוהות שהוביל לשיערוכים שליליים. בכירים בענף העריכו בשיחות עם גלובס בשבועות האחרונים כי ייתכן שיירשם מפנה חיובי בתחום זה בחודשים הקרובים.

הרבור גרופ, שנוסדה ב-1985, עוסקת ברכישה, השבחה וניהול של נדל"ן מניב בארה"ב, בעיקר מתחמי מגורים להשכרה (מולטי-פמילי), וגם משרדים ונכסים מסחריים. בנוסף, היא פועלת בתחום האשראי ומממנת רכישות של נדל"ן מסחרי. לפי נתוני החברה, הפלטפורמה שלה כוללת כ-500 נכסים, כ-65 אלף יחידות דיור וכ-465 אלף מ"ר של שטחים מסחריים. בחברה מועסקים כ-1,600 עובדים, ויש לה משרדים בארה"ב, בישראל ובהונג קונג.

לאורך השנים, גייסה הרבור גרופ הון ממשקיעים מוסדיים ובינלאומיים, ובהם משקיעים ישראליים. לפי תוכנית הצמיחה של החברה, היקף הנכסים שבניהולה צפוי כאמור לגדול לכ-60 מיליארד דולר בשנים הקרובות, כמעט פי שלושה מהיום. לפי ההודעה, ההשקעה תיתן ללאומי פרטנרס חשיפה הן לפעילות הקיימת של החברה והן לצמיחתה העתידית.