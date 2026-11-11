1 החל מ-3,000 דולר ללילה: סוויטות היוקרה החדשות בתל אביב

מלון The Norman התל אביבי משיק מתחם סוויטות יוקרה חדש שייקרא The Norman Residences, וייפתח בדצמבר הקרוב. המתחם ממוקם בבניין היסטורי משוחזר ברחוב נחמני 22, מול המלון עצמו, והעבודה עליו נמשכה שש שנים משלב התכנון ועד כה.

המתחם כולל שבע סוויטות שרובן בנות חדר שינה אחד או שניים, ומחירן ההתחלתי יעמוד על 3,000 דולר ללילה. לפי המלון, הן עוצבו מתוך מחשבה על שהייה ממושכת, עם חללי מגורים, אירוח ופינות עבודה. חלקן כוללות גם מרפסות פרטיות, ושתיים מהן תוכננו כך שניתן לחבר ביניהן.

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ואולם, גולת הכותרת היא טריפלקס בן ארבעה חדרי שינה המתפרס על פני 512 מ"ר - מתוכם, 223 מ"ר של שטח פנים, מרפסת גג בגודל 225 מ"ר, ובריכת אינפיניטי פרטית בשטח 64 מ"ר. לצד הבריכה ייהנו אורחי הטריפלקס גם מג'קוזי, מטבח חוץ ופינת אוכל, חדר טיפולים פרטי ולאונג' אירוח.

על עיצוב הפנים הופקד המעצב הלונדוני דיוויד ד'אלמדה סגרדה, שמלווה את המלון מאז פתיחתו ב-2014. עבודות השימור והשיקום האדריכלי של הבניין נעשו בהובלת האדריכל יואב מסר.

חוויית האירוח כוללת באטלר, הסעות פרטיות משדה התעופה ובחזרה, שירותי חניה, שירותי פריקה ואריזה, ואבטחה מלאה. לרשות האורחים גם יעמוד גם לאונג' פרטי, וכן בית הקפה Amadeo שימוקם בקומת הקרקע. בנוסף יכלול המתחם אזור Wellness עם ארבעה חדרי טיפולים, סאונה עם קיר לבני מלח הימלאיה, אמבטיית קרח, חדר כושר מאובזר וסטודיו ייעודי ליוגה ולפילאטיס.

לדברי ירון ליברמן, מנכ"ל המלון, המתחם נועד "להציע פרשנות יוצאת דופן לאירוח יוקרה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר הנהוגים במלונות המובילים בעולם. הפרויקט מרחיב את עולם האירוח של המלון ומבטא את המחויבות שלנו למצוינות עבור אורחים ישראלים ובינלאומיים כאחד".

2 סוכני ביטוח

כ־1,800 סוכני ביטוח, מנהלים ובכירי המשק השתתפו בוועידה השנתית של לשכת סוכני הביטוח, שהתקיימה באילת. במוקד עמדו הרפורמות הצפויות בשוק ההון, והרחבת תפקידם של סוכני הביטוח בעולם ההשקעות, ועל הבמה הופיעו בין היתר דודו אהרון, משה פרץ, רמי קלינשטיין ועוד.

מנכ''ל הלשכה עו''ד יניב מאיר, הזמר רמי קלינשטיין, ונשיא הלשכה מושיק בן פורת / צילום: משרד כרסנטי

3 פסטיבל

השבוע ייפתח בפארק הירקון פסטיבל האור הבינלאומי LUMAGICA TEL AVIV, שיכלול כ-3 מיליון נורות LED, שדה של עשרות אלפי צבעונים מוארים, ומופע מים ומולטימדיה על מסך ברוחב כ-30 מטר וגובה של כ־10 מטר, עם מוזיקה מקורית שכתב במיוחד לתל אביב האמן מישה אנטון. במקביל לישראל מתקיים הפסטיבל גם בגרמניה, יפן, פולין, קנדה ועוד.

פסטיבל האור הבינלאומי LUMAGICA TEL AVIV בתל אביב / צילום: חברת MK ILLUMINATION

4 קמעונאות

רשת המשביר נכנסת לראשונה לשוק מוצרי החשמל הגדולים, בהם מקררים, מכונות כביסה, מייבשים וטלוויזיות. בין היתר יוצעו מוצרי חשמל לבנים של KMG וטלוויזיות של סמסונג, לצד מוצרי שארק ומכונות נספרסו שכבר נמכרים במשביר. בשלב הראשון המוצרים יהיו זמינים רק באונליין, ובהמשך הם ייכנסו לסניפים הפיזיים.

מוצרי חשמל של המשביר / צילום: יח''צ