"מצדדים בחמאס": בארה"ב דורשים מהולנד לחזור בה מהחרם על ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מדינות רפובליקניות בארה"ב מאיימות על הולנד בשל החרם על ההתנחלויות



נציגים חוקיים ב-13 מדינות שנחשבות למזוהות עם הרפובליקנים בארה"ב שיגרו מכתב התראה משותף שבו הם קוראים לממשלת הולנד לחזור בה מהחרם שהטילה על סחורות ישראליות מהתנחלויות או "לעמוד בהשלכות" מבחינת הסחר עם ארה"ב. כך מדווח הבוקר העיתון ההולנדי טלגרף.

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ההולנדים הטילו חרם מקיף בספטמבר האחרון, הכולל אפשרות לחפש בכליהם של נוסעים אחרי מוצרים שיוצרו בהתנחלויות. את המכתב שלחה התובעת הכללית של איווה, ברנה בירד, וחתומים עליו 12 בכירים ממדינות אחרות בארה"ב. בחלק מהמדינות יש חקיקה שמחייבת עצירה של עסקים עם מדינות המטילות חרם על ישראל.

העיתון מדווח כי מכתב דומה נשלח לשגרירות בריטניה בארה"ב, אחרי החרם שהטילה הממשלה הבריטית על מוצרי התנחלויות. "במסגרת ניסיונן לערער את יכולתה של ישראל לקיים סחר בינלאומי, בריטניה והולנד 'מיישרות קו' עם היעדים המדיניים של ארגוני טרור אנטי-ישראליים ואנטי-אמריקניים כמו חמאס וחיזבאללה", כותבת התובעת הכללית.

אילו מדינות בארה"ב הצטרפו למכתב? על כך בכתבה המלאה.

מאת פאול ינסן, מתוך הטלגרף. לקריאת כתבה המלאה.

2התקפה מתוך תא המעצר: פרטים על מזימת הטרור האיראני שסוכלה בבריטניה

כחודשיים אחרי המעצר של חשודים בתכנון מתקפת טרור על בסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד, שבו היו מוצבים מפציצים אמריקאים, נחשפים פרטים חדשים על המזימה בוושינגטון פוסט האמריקאי.

לפי הדיווח הבוקר (ה'), המבוסס על כתבי אישום שהוגשו נגד חלק מהמעורבים, מוביל המזימה, אזרח איראני ועיראקי בשם מוחמד באקר סעד דאווד אל-סעדי, פיקד עליה מתא כלא אמריקאי, בעודו נמצא במעצר. הוא עשה זאת באמצעות הודעות סמויות שמסר דרך שיחות טלפון עם אמו ואחותו. הוא נעצר כבר במאי בשל חשד לסדרת תקיפות נגד בתי כנסת ומטרות יהודיות באירופה. שני חשודים אחרים היו באיראן במהלך ניסיון ההתקפה על בסיס חיל האוויר והעבירו הנחיות בזמן אמת דרך "רשת מכרים" בבריטניה.

התא פעל בהנחיית משמרות המהפכה האיראניים בניסיון לפגוע במטרות יהודיות, ישראליות ואמריקאיות, לפי כתב האישום. "אנחנו צריכים להתמקד בלונדון" הורו הטרוריסטים במהלך שיחה שיורטה על ידי שירותי המודיעין. עוד שבעה בני אדם נעצרו במהלך ספטמבר בתקרית ליד שדה התעופה הצבאי.

אילו מטרות נוספות החשודים כבר תקפו? על כך בכתבה המלאה.

מאת אאויפה וולש, מתוך הושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

3נשיא טורקיה מאשים את ישראל גם ב"רצח סביבתי" ברצועת עזה

נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן ניצל את העובדה כי ארצו מארחת את ועידת האקלים הבינלאומית בימים אלו, ובנאום חריף האשים את ישראל לא רק ברצח עם ברצועת עזה, אלא גם ב"רצח סביבתי" (Ecocide); כך מדווחת הבוקר (ה') סוכנות הידיעות AP.

לפי הדיווח, ארדואן אמר כי על העולם להכיר בהשלכות הסביבתיות של המלחמה בעזה: "עצי זית בני מאות שנים נגדעו, המים והאדמה זוהמו וערים שלמות ברצועה הפכו לערימות פסולת". הוא התייחס למצב הנוכחי שבו לטענתו "עשרות אלפי אוהלים" נסחפו במים בשל הגשמים. הוא גם חזר על האשמת ישראל ברצח עם ברצועה.

משרד החוץ הישראלי הגיב להאשמות ברשת X ואמר כי ארדואן "משתמש לרעה" בפורום בינלאומי כדי "לקדם את הקמפיין השקרי הבינלאומי שלו". הסוכנות ציטטה בכיר פלסטיני מעזה העוסק בתחום הסביבה, שאמר כי כ-82% משטחי החקלאות ברצועה נפגעו במלחמה ואמר כי בהשוואה למצב לפני המלחמה, לפלסטינים ברצועה יש רק 3% מהשטח לחקלאות.

פרטים נוספים על כינוס COP31 בטורקיה בכתבה המלאה.

מאת ויקטוריה מילקו, מתוך סוכנות הידיעות AP. לקריאת הכתבה המלאה.