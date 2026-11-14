איך מבשרים לאלפי עובדים שהם עומדים לאבד את מקום עבודתם, דווקא בחברה שמנסה להגדיל את הייצור? זו המשימה שניצבה השבוע בפני סטפני פופ, מנכ"לית חטיבת המטוסים המסחריים של בואינג, שהודיעה במכתב פנימי על קיצוץ של כ-2,500 משרות.

● פיטורים של מעל עשרת אלפים עובדים הוכרזו רק השבוע

● ספקית של בואינג והתעשיות הביטחוניות נקלעה לחובות של 26 מיליון שקל

המכתב, שהגיע לידי ביזנס אינסיידר, נשלח לעובדי החטיבה, שחלקם יגלו רק בחודש הבא אם הם בין אלה שייאלצו לעזוב.

"אני יודעת עד כמה הצעדים האלה קשים ומה תהיה השפעתם על כולנו, על משפחותינו ועל הקהילות שלנו", כתבה פופ. "לעולם לא נתייחס לכך בקלות ראש". היא הבטיחה כי החברה תעשה כל שביכולתה כדי לצמצם את הפגיעה, בין היתר באמצעות סיוע במציאת עבודה חדשה והטבות למפוטרים.

אלא שמאחורי הפיטורים מסתתרת בעיה חריגה: בואינג לא מצליחה לייצר מטוסים בקצב שתכננה. "התאמת לוחות הזמנים של הייצור והפחתת תפוקת המטוסים מביאות אותנו למצב שבו יש לנו יותר מדי עובדים", הסבירה פופ. "למרבה הצער, המשמעות היא שעלינו להתאים את מצבת כוח האדם לתוכנית העסקית המעודכנת שלנו" .

לפי רויטרס, בואינג קיוותה להגיע השנה לקצב ייצור של 47 מטוסי 737 בחודש, אך היעד נדחה לתחילת 2027. הקשיים בהגדלת הייצור מעכבים את התאוששות החברה ממשברי הבטיחות והאיכות שפקדו אותה בשנים האחרונות.

בואינג מעסיקה כ-182 אלף עובדים ברחבי העולם, מהם כ-50 אלף בחטיבת המטוסים המסחריים. החטיבה, שאחראית ל-44% מהכנסות החברה, רשמה ברבעון האחרון הפסד של 697 מיליון דולר. הקיצוץ המתוכנן מהווה כ-5% מעובדי החטיבה וכ-1.4% מכלל עובדי החברה.

עבור אלפי עובדי בואינג, ההודעה מסמנת כעת את תחילתה של תקופת אי-ודאות. רק בדצמבר יתחילו העובדים לגלות מי מהם ייאלץ לעזוב. החברה טרם פירטה אילו מפעלים ותפקידים ייפגעו, וכמה מהמשרות יצומצמו באמצעות עזיבה טבעית לעומת פיטורים יזומים. בחלק מהמקרים נדרשת גם הודעה מוקדמת של 60 יום לפני סיום ההעסקה בפועל.