ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה תקלה נרחבת במיקרוסופט: משתמשים דיווחו על שיבושים ב-Outlook
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיקרוסופט

תקלה נרחבת במיקרוסופט: עשרות אלפי משתמשים דיווחו על שיבושים ב-Outlook

התקלה פגעה בשורה של שירותים, בהם Outlook, Copilot, Teams ו-Microsoft 365 • לפי Downdetector, בשיא נרשמו קרוב ל-130 אלף דיווחים על תקלות ב-Outlook • במיקרוסופט אישרו כי התקלה עלולה להשפיע על משתמשים ברחבי העולם ופועלים לצמצום הפגיעה

נבו טרבלסי 20:49
צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

תקלה נרחבת נרשמה הערב (ה') בשורה של מוצרים ושירותי ענן מבית מיקרוסופט, ושיבשה את פעילותם עבור עשרות אלפי משתמשים. בין השירותים המרכזיים שנפגעו: תוכנת הדואר האלקטרוני Outlook, כלי הבינה המלאכותית Copilot, אפליקציית התקשורת Teams וחבילת היישומים Microsoft 365.

על פי נתוני Downdetector, עיקר הפגיעה נרשמה בשירות Outlook, עם פיק של קרוב ל-130 אלף דיווחים על תקלות.

מיקרוסופט אישרה את הדיווחים וכתבה במהלך השעה האחרונה כי "אנו בודקים דיווחים ממשתמשים ביבשת אמריקה, המדווחים על קשיים בגישה לתיבות דואר ב-Exchange Online באמצעות שיטות חיבור שונות".

מיד לאחר מכן צייצו כי "בעודנו פועלים לצמצום ההשפעה, אישרנו כי הבעיה עלולה להשפיע על הקישוריות לשירותי Microsoft 365 עבור משתמשים בכל אזור שהוא".

עוד כתבו במיקרוסופט כי "התחלנו בפיזור מחדש של תעבורת החיבורים על פני התשתית הגלובלית הרחבה שלנו, במטרה לסייע באיזון העומסים".