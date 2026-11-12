תקלה נרחבת נרשמה הערב (ה') בשורה של מוצרים ושירותי ענן מבית מיקרוסופט, ושיבשה את פעילותם עבור עשרות אלפי משתמשים. בין השירותים המרכזיים שנפגעו: תוכנת הדואר האלקטרוני Outlook, כלי הבינה המלאכותית Copilot, אפליקציית התקשורת Teams וחבילת היישומים Microsoft 365.
על פי נתוני Downdetector, עיקר הפגיעה נרשמה בשירות Outlook, עם פיק של קרוב ל-130 אלף דיווחים על תקלות.
מיקרוסופט אישרה את הדיווחים וכתבה במהלך השעה האחרונה כי "אנו בודקים דיווחים ממשתמשים ביבשת אמריקה, המדווחים על קשיים בגישה לתיבות דואר ב-Exchange Online באמצעות שיטות חיבור שונות".
מיד לאחר מכן צייצו כי "בעודנו פועלים לצמצום ההשפעה, אישרנו כי הבעיה עלולה להשפיע על הקישוריות לשירותי Microsoft 365 עבור משתמשים בכל אזור שהוא".
עוד כתבו במיקרוסופט כי "התחלנו בפיזור מחדש של תעבורת החיבורים על פני התשתית הגלובלית הרחבה שלנו, במטרה לסייע באיזון העומסים".
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