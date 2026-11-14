אמש (ו'), במשך יותר מארבע שעות, לא המריא אף מטוס משדה תעופה בארה"ב. זאת לאחר הנחיה חריגה ממינהל התעופה הפדרלית לעצירת כל הטיסות במדינה, וכשיותר מ-3,500 מטוסים כבר היו באוויר. הממשל מסר שאין סימן להתקפת סייבר.

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לדברי שר התחבורה האמריקאי, שון דאפי, המערכת נפלה בגלל מתגים וראוטרים אנלוגיים ישנים שהוצפו בנתונים, בעוד הציוד הדיגיטלי החדש המשיך לעבוד. זו העצירה הכלל-ארצית הראשונה מאז ינואר 2023, והיא מגיעה אחרי שהקונגרס אישר בשנה שעברה 12.5 מיליארד דולר לחידוש הטכנולוגיה.

מה קרה?

ביום שישי בשעה -15:54 (שעון החוף המזרחי) הוציא מינהל התעופה הפדרלי (FAA) הוראת עצירה כלל-ארצית להמראות, בגלל בעיית תקשורת שפגעה בבקרת התעבורה האווירית. גורמים רשמיים תיארו את הבעיה כתקלות תקשורת במרכזי הבקרה האזוריים.

כמה זמן זה נמשך?

העצירה הוסרה ב-20:15 שעון החוף המזרחי, אחרי יותר מארבע שעות.

כמה אנשים נפגעו?

הוסטו כ-830 טיסות, לפי חברת האנליטיקה Cirium. בניסף, כ-11 אלף טיסות עם יותר מ-1.5 מיליון נוסעים היו אמורות להמריא מארה"ב לפני שהחלה התקלה.

האם מדובר בהתקפת סייבר?

בשלב זה, אין סימנים לכך. שר ביטחון המולדת מרקוואין מאלין אמר שאין "טביעות רגל" של תקיפה, ושהתקלה נראית "מכנית". עם זאת, הוא הוסיף שאי אפשר לשלול הכול בוודאות.

מה גרם לתקלה?

דאפי אמר שהמתגים והראוטרים של מערכת הבקרה "הוצפו בנתונים". לדבריו, מדובר ברשת אנלוגית ישנה והציוד הדיגיטלי החדש שהותקן המשיך לפעול. גם מערכת הבינה המלאכותית החדשה של ה-FAA לא קשורה לתקלה, לדברי דאפי, כי היא נותנת המלצות לבקרים ואינה מחוברת למערכות הליבה שלהם. בינתיים, החקירה עדיין נמשכת.

עד כמה זה חריג?

זו העצירה הכלל-ארצית הראשונה מאז ינואר 2023, והשנייה מאז אחרי פיגועי 11 בספטמבר.

מתי יחזרו לשגרה מלאה?

לא ברור כמה זמן יידרש עד שהתעופה בארה"ב תתאושש. מטוסים וצוותים רבים נמצאים בשדות הלא נכונים ולכן החברות לא יוכלו לחזור מיד לפעילות רגילה.

ומה עם השדרוג של המערכת?

הקונגרס אישר בשנה שעברה 12.5 מיליארד דולר לחידוש הטכנולוגיה. דאפי אמר שיידרשו עוד 30 מיליארד והבית הלבן החל ללחוץ על הקונגרס לאשרם.