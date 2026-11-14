שבוע המסחר הקרוב בוול סטריט עשוי להיות אחד החשובים של התקופה האחרונה. אחרי הטלטלה בענקית השבבים אנבידיה והחששות הגוברים מפני תמחור יתר של חברות הבינה המלאכותית, המשקיעים יקבלו בתוך ימים ספורים שתי אינדיקציות משמעותיות לעתיד התעשייה: דוחות כספיים של החברה המזוהה ביותר עם מהפכת ה-AI והנפקת ענק של אחת השחקניות הבולטות בתחום.

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אבל לא רק הטכנולוגיה תעמוד במוקד. שורת נתונים כלכליים ופרסום פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב עשויים לקבוע אם הלחץ שנרשם בשוקי המניות יימשך גם בשבוע הבא.

1. יום שלישי: המבחן הראשון של אנבידיה בלי ג’נסן הואנג

ביום שלישי, לאחר נעילת המסחר בוול סטריט, צפויה אנבידיה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2027. אלא שהפעם לא מדובר בעוד דוח רבעוני של ענקית שבבים. בעקבות עזיבתו הפתאומית של המייסד והמנכ"ל ג’נסן הואנג, המשקיעים יבחנו לא רק את הביצועים העסקיים, אלא גם את יכולתה של החברה להמשיך לצמוח ללא האיש שהפך לסמל שלה.

לפי תחזיות שפרסמה CMC Markets, ההכנסות צפויות להגיע לכ-109 מיליארד דולר, זינוק של יותר מ-91% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והרווח למניה צפוי לעמוד על 2.47 דולר.

מעבר למספרים, השאלה המרכזית תהיה האם הביקוש לשבבי AI ממשיך להצדיק את ההשקעות העצומות בתשתיות מחשוב, והאם ההנהלה החדשה תצליח לשכנע את המשקיעים שהאסטרטגיה נותרה יציבה.

2. יום חמישי: אנתרופיק בדרך להנפקת ענק

יומיים לאחר פרסום דוחות אנבידיה, צפויה חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת Claude, להתחיל להיסחר בנאסד"ק, בכפוף להשלמת הליכי ההנפקה והאישורים הנדרשים.

לפי הדיווחים, החברה מכוונת לשווי של כ-1.2 טריליון דולר, לאחר שבשלבים מוקדמים יותר דובר על שווי גבוה משמעותית של כ-2 טריליון דולר. התמחור המעודכן עשוי להפוך את ההנפקה למבחן חשוב לתיאבון המשקיעים כלפי חברות AI.

ההנפקה תאפשר לשוק הציבורי לתמחר באופן ישיר את אחת מחברות הבינה המלאכותית הבולטות בעולם. הצלחתה עשויה לחזק את האמון בענף כולו, בעוד שקבלת פנים צוננת מצד המשקיעים עלולה להעמיק את החששות מפני בועה.

3. יום שלישי: האם הצרכן האמריקאי מתחיל להתעייף?

באותו יום שבו אנבידיה תפרסם את דוחותיה, יתפרסמו גם נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב לחודש אוקטובר.

הנתון נחשב לאחד המדדים החשובים לחוסנו של הצרכן האמריקאי, שממשיך להיות מנוע מרכזי של הכלכלה הגדולה בעולם. לאחר עלייה של 0.8% בספטמבר, הציפיות הן לצמיחה מתונה בהרבה באוקטובר.

נתון חלש במיוחד עלול לעורר חששות מהאטה בפעילות הכלכלית, בעוד שנתון חזק עשוי דווקא להכביד על שוק האג"ח, אם המשקיעים יעריכו שהפד ייאלץ להמשיך במדיניות ריבית נוקשה.

4. יום רביעי: מה באמת חושבים בפדרל ריזרב?

ביום רביעי יתפרסם פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי האמריקאי, שנערכה בסוף אוקטובר.

לאחר שנתוני האינפלציה בארה"ב הפתיעו כלפי מעלה, המשקיעים ינסו להבין עד כמה עמוקים חילוקי הדעות בתוך הפד והאם העלאת ריבית נוספת בדצמבר הפכה לאפשרות ממשית.

הפרוטוקול עשוי להשפיע לא רק על שוק האג"ח והדולר, אלא גם על מניות הטכנולוגיה, שרגישות במיוחד לשינויים בתשואות ובריבית.

5. סוף השבוע: מבחן האינפלציה והצריכה העולמי

במקביל לאירועים בארה"ב, יפורסמו במהלך השבוע נתוני אינפלציה בבריטניה וביפן (בישראל יפורסמו ביום ראשון), לצד נתוני פעילות כלכלית בסין. ביום חמישי צפויה גם ענקית הקמעונאות וולמארט לפרסם את דוחותיה, שיספקו הצצה נוספת למצב משקי הבית האמריקאיים.

ביום שישי יתפרסם האומדן הסופי של מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, ובו יעקבו המשקיעים במיוחד אחר ציפיות האינפלציה.

בשורה התחתונה, השבוע הקרוב יציב בפני וול סטריט שתי שאלות גדולות: האם מהפכת הבינה המלאכותית עדיין מצדיקה את השוויים האדירים של החברות המובילות אותה, והאם הכלכלה האמריקאית מסוגלת להמשיך לצמוח בסביבת ריבית גבוהה. התשובות עשויות לקבוע את כיוון השווקים לקראת סוף השנה.