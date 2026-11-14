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סדרת כתבות איפה מרוויחים יותר מאשר בקרנות כספיות - ועוד כתבות על השווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

איפה ניתן להרוויח יותר מאשר בקרנות כספיות - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מומחים מסבירים אילו צעדים לבצע כדי לחסוך אלפי שקלים לפני תום שנת המס 2026 • יועצת ההשקעות שמזהה הזדמנות באג"ח קונצרניות של ענקיות הטכנולוגיה • אישור הקמת בנק רבולוט ישראל מכניס את המערכת הבנקאית לדריכות • וגם: המיליארדר ריי דליו מזהיר מפני טלטלה בשווקים ומסמן שלושה מועדים קריטיים שכדאי לשים אליהם לב

כשהמניות יורדות והריבית נשחקת: איפה תוכלו להרוויח / אילוסטרציה: Shutterstock
מומחים כותבים

כשהמניות יורדות והריבית נשחקת: איך להרוויח יותר מהקרנות כספיות?
רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ דרינה רזניקוב 12.11.2026
ניקולאי סטורונסקי, מייסד רבולוט / צילום: Reuters, Mauro Ujetto
בנק רבולוט ישראל

מט"ח והעברות כספים תחילה: רבולוט מכניסה את המערכת לדריכות
חזי שטרנליכט 11.11.2026
איור: Shutterstock
הטבות מס

לחסוך אלפי שקלים בחמישה צעדים: ההטבות שכדאי לנצל עד סוף דצמבר
אלה לוי-וינריב 11.11.2026
צלי כפיר, מנהלת מרכז ההשקעות תל אביב / צילום: יחצ
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

יועצת ההשקעות שמזהה "הזדמנות שלא ראינו הרבה זמן", ולא במניות
חזי שטרנליכט ונתנאל אריאל 12.11.2026
ריי דליו / צילום: Associated Press, Ng Han Guan
ריי דליו

טלטלה בשווקים בעוד חודש בדיוק מהיום: האזהרה של משקיע העל
שירות גלובס 11.11.2026