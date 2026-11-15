קבוצת נדב ב. לוגיסטיקה, שבשליטת נדב בלילה, וקבוצת ההשקעות עוז (Awz), שבה שותף הרמטכ״ל לשעבר אביב כוכבי, חתמו על הסכם לרכישת קרקע ולהקמת מבני תעשייה באשקלון. הקרקע מיועדת לפארק לתעשיות מתקדמות שיכלול, בין היתר, מפעלי שבבים. לגלובס נודע כי התמורה עבור הקרקע צפויה לעמוד על כ-400 מיליון שקל.

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לפי הודעת החברות, בשלב הראשון מתוכננת רכישה משותפת של זכויות בקרקע בשטח של כ-67 דונם מרשות מקרקעי ישראל. רכישת הקרקע תתבצע בפטור ממכרז. קיימת אפשרות להרחבת המתחם לכ-113 דונם בסך הכול, בכפוף להקצאת המגרשים הסמוכים. השותפות מתכננת להתחיל בתכנון מפורט בהקדם, ולפתוח בעבודות הבנייה בתוך כשנתיים .

חלקה של נדב ב. לוגיסטיקה בפרויקט מתמקד בנדל״ן: רכישת הקרקע והקמת מבני התעשייה, בהשקעה מתוכננת של כ-1.5 מיליארד שקל. המבנים יכללו מפעלי שבבים, חדרים נקיים ומבנים נלווים, וייועדו להשכרה לטווח ארוך לחברות בתעשיות הביטחוניות והאזרחיות בישראל ובחו״ל.

עוז, קבוצת השקעות קנדית-ישראלית בהובלת המייסד והמנכ״ל ירון אשכנזי, מתכננת להשקיע כ-3.5 מיליארד שקל נוספים בטכנולוגיות שבבים ובציוד למפעלים, באמצעות שותפויות עם חברות בינלאומיות. לפי תוכנית החברות, ההשקעה הכוללת בפרויקט, בנדל״ן ובטכנולוגיה יחד, צפויה להסתכם בכ-5 מיליארד שקל.

"כניסה לתחום פעילות חדש של תעשיות מתקדמות וביטחוניות"

חברת השבבים של עוז מתכננת להקים במתחם כמה מפעלים בשיתוף שותפים בינלאומיים. המפעלים הראשונים צפויים להתמקד בטכנולוגיות שבבים לתחומי התקשורת והפוטוניקה. לפי עוז, הרכיבים שייוצרו מיועדים לשמש בין היתר בתשתיות בינה מלאכותית, במחשוב קוונטי ובתחומי החלל והביטחון.

לצד המפעלים מתוכנן מכון מחקר אקדמי לטכנולוגיות מתקדמות ולהכשרת כוח אדם מקצועי, בשיתוף התעשייה ומוסדות אקדמיים. כמו כן, עוז מתכננת להקים במתחם חממה לחברות הזנק, שיוכלו להשתמש בפסי הייצור של המפעלים הסמוכים.

נדב בלילה, מייסד נדב ב. לוגיסטיקה: "העסקה מסמנת עבורנו כניסה לתחום פעילות חדש ומשמעותי של תעשיות מתקדמות וביטחוניות, ומהווה צעד נוסף בהרחבת פעילות החברה וביסוס מנועי צמיחה חדשים לטווח הארוך. הבחירה להקים את הפארק דווקא באשקלון נובעת לא רק משיקולים עסקיים, אלא גם מתוך תפיסה ציונית ורצון לקחת חלק בחיזוק התעשייה והתעסוקה בדרום הארץ. אנחנו רואים חשיבות רבה בהקמת תשתיות ייצור מתקדמות בישראל, בפרט בתחומים אסטרטגיים כמו ייצור שבבים, שבהם יש חשיבות לצמצום התלות בגורמי ייצור מחוץ לישראל".

קבוצת Awz תשקיע כ- 3.5 מיליארד שקל נוספים

ירון אשכנזי, מייסד ומנכ"ל Awz, בירך על הקמת שותפות הנדל"ן עם קבוצת נדב ב. לוגיסטיקה ואמר כי: "החזון להקמת פארק הדיפ-טק הלאומי באשקלון נולד בקבוצת Awz בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, כמענה לאומי אסטרטגי לביסוס עצמאותה הביטחונית, הטכנולוגית והכלכלית של מדינת ישראל. הפארק יעודד שיתופי פעולה אסטרטגיים בין תעשיות ביטחוניות ואזרחיות מובילות בישראל ובחו"ל, ויהווה כר פורה להנבטת טכנולוגיות דיפ-טק ישראליות פורצות דרך בתחומים המהווים "צווארי בקבוק" קריטיים בשרשרות האספקה החיוניות הן למדינת ישראל והן לבנות בריתה ברחבי העולם".

אשכנזי ציין כי מעבר להשקעת הנדל"ן המשמעותית, קבוצת Awz תשקיע כ- 3.5 מיליארד שקל נוספים בטכנולוגיות שבבים וציוד מתקדם למפעלי השבבים במתחם, זאת באמצעות כריתת בריתות אסטרטגיות ושיתופי פעולה פורצי דרך עם שותפים גלובליים בתחום״.

נדב ב. לוגיסטיקה עוסקת באיתור, רכישה, תכנון, הקמה וניהול של פרויקטים בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה והמסחר. לפי החברה, היא הרחיבה לאחרונה את פעילותה גם לתחומי האנרגיה והתשתיות, ובהם קידום חוות שרתים. עוז מתמקדת בהשקעות ובהקמת חברות טכנולוגיה בעלות שימושים ביטחוניים ואזרחיים, בין היתר בתחומי הקוונטום, הפוטוניקה, הבינה המלאכותית והסייבר.