חברת המודיעין הדיגיטלי סלברייט מפטרת עשרות עובדים

מספר ימים אחרי שחברת המודיעין הדיגיטלי סלברייט פרסמה דוחות כספיים טובים והעלתה את התחזית השנתית, היא יוצאת במהלך של פיטורי עובדים. לפי ההערכות החברה תפטר כמה עשרות עובדים, גם בישראל וגם במדינות אחרות. סלברייט העסיקה בסוף השנה שעברה 1,285 עובדים, מתוכם 545 (כ-42%) בישראל. זהו סבב פיטורים שני תוך פחות משנה - בדצמבר שעבר פוטרו 20 עובדים בישראל.

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סלברייט מספקת פתרונות טכנולוגיים לחקירות דיגיטליות - כגון אפשרות לשלוף מידע מטלפונים ניידים לצורכי חקירה. החברה מנוהלת בחודשים האחרונים על-ידי שיבן רמג'י, שהוביל בה מהלך ארגון מחדש שכלל שינוי מקום ההתאגדות של החברה, מישראל לארה"ב. בחברה הסבירו אז שהשינוי יציב את סלברייט בעמדה טובה יותר לצמיחה, גם מול לקוחות ממשלתיים מחוץ לארה"ב, ואף יסייע למניה להיכלל במדדים שונים. כשסלברייט הודיעה על כך היא ציינה שלא צפוי שינוי בפעילות בישראל.

סלברייט נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 2.9 מיליארד דולר. ברבעון השלישי של השנה סלברייט עקפה את התחזיות כשצמחה ב-18.2% להכנסות של 149 מיליון דולר וב-32% ברווח הנקי ל-26.7 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP הגיע ל-45.6 מיליון דולר שהם 17 סנט למניה, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים. התזרים החופשי הסתכם ב-166 מיליון דולר ובסוף הרבעון היו לה בקופה 593 מיליון דולר. סלברייט העלתה את תחזית ה- EBITDA השנתית (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל-163-166 מיליון דולר, ומצפה להכנסות של 553-558 מיליון דולר השנה, צמיחה של 14%-16%.