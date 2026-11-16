קבוצת התשתיות שיכון ובינוי , שבשליטת נדי סיידוף, זכתה במכרז ענק להחלפת גשר בארה"ב בהיקף מוערך של 1.3 מיליארד דולר (4.1 מיליארד שקל). חלקה של החברה הישראלית בפרויקט, שיחל בשנה הבאה, צפוי לעמוד על כ-1 מיליארד דולר.

על פי הודעת החברה, ההצעה שהגישה יחד עם שותף לפרויקט החלפת גשר במדינת פנסילבניה (מעל נהר ססקואנה בין למוין והריסבורג), ולביצוע עבודות תשתיות תחבורתיות באזור, הייתה הנמוכה ביותר. חלקה של שיכון ובינוי, המנוהלת בידי עמית בירמן, עומד על ככ-80% והאי צפויה לקבל ממנו סכום של כ-3.26 מיליארד שקל.

בחברה מציינים, כי מדובר בפרויקט ביצוע ללא סיכוני תכנון, שהעבודות בו צפויות להתחיל בשנה הבאה (2027) ולהימשך עד 2039 לכל היותר. להערכתה, שיעור הרווח הגולמי בפרויקט לא יפחת משיעורי הרווח הגולמי לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מהסוג הזה.

הפרויקט המסתמן צפוי להצטרף לצבר הפרויקטים של החברה בארה"ב, שעמד בסוף הרבעון השני על כ-1.03 מיליארד דולר. הללו, כוללים בין היתר פרויקט להקמה ולתחזוקה של תעלה להסטת שיטפונות מי שלגים בצפון דקוטה (440 מיליון דולר), פרויקט להקמה ולתחזוקה של 6 גשרים בפנסילבניה (760 מיליון דולר).

בנוסף, בעבר דיווחה שיכון ובינוי כי היא מתמודדת בשלושה מכרזים עבור מגה פרויקטים (בהיקף של מעל 3 מיליארד דולר כ"א). הללו, כוללים מכרזים להקמת נתיבים מהירים באטלנטה (3.5 מיליארד דולר), נשויל (3.2 מיליארד דולר) ושארלוט (3.2 מיליארד דולר).

שיכון ובינוי, שבשליטת איש העסקים נתי סיידוף (31%), בעיקר בתחומי התשתיות (בישראל וארה"ב), יזמות נדל"ן ואנרגיה (פעילות שצפויה להימכר לקרן ג'נריישן קפיטל). בשנה האחרונה ירדה מניית החברה בכ-7%, אחרי שבשלוש השנים האחרונות היא הציגה זינוק של כ-100%, שהביאו אותה לשווי נוכחי של כ-10.4 מיליארד שקל.