ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט לאור הפרסומים: המשטרה תבדוק את התנהלותה ביום הבחירות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משטרת ישראל

לאור הפרסומים: המשטרה תבדוק את התנהלותה ביום הבחירות

סמפכ"ל המשטרה הונחה לבדוק את התנהלות המשטרה בבחירות • הבדיקה מתבצעת בעקבות מעורבות לשכת רה"מ בפתיחת החקירה שהובילה למעצר פעילי רע"ם זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות • אמש פורסם ב"עובדה" כי המידע שהעביר ראש הסגל בלשכת נתניהו שימש עילה לפשיטה ללא צו על בתי פעילי רע"ם

ניצן שפיר 14:13
מפכ''ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי / צילום: דוברות המשטרה
מפכ''ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי / צילום: דוברות המשטרה

לאחר הפרסומים על מעורבות לשכת נתניהו בפתיחת החקירה נגד פעילי רע"ם, המשטרה הודיעה היום (ב') כי הסמפכ"ל, ניצב יאיר חצרוני, הונחה לבדוק את התנהלות המשטרה בבחירות.

סולברג: אין ראיות של ממש בחקירת החשדות להשפעה על הבחירות
היועמ"שית בהודעה חריפה נגד ראש השב"כ: "לא ניתן לחקור אזרחים ללא ראיות"

לפי הודעת המשטרה, הבדיקה תכלול את "כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי משטרת ישראל", ו"הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה".

ממצאי הבדיקה יימסרו בעוד שבוע.

הבדיקה מתבצעת בעקבות מעורבות לשכת ראש הממשלה בפתיחת החקירה שהובילה למעצר פעילי רע"ם זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות. המעצרים הודהדו על-ידי מפלגת הליכוד וראש הממשלה. על-פי פרסום בחדשות 12 ערב הבחירות, עדו נורדן, ראש הסגל בלשכת נתניהו, התקשר ללשכת מפכ"ל המשטרה ומסר מידע על פעילי רע"ם בדרום. באותה שיחת טלפון עם לשכת המפכ"ל, נורדן הפנה את קציני המשטרה למקור מודיעיני.

אמש (א') פרסמה אילנה דיין ב"עובדה" כי המידע שהעביר ראש הסגל נורדן הוכנס למחשבי המשטרה כמידע מודיעיני ושימש עילה לפשיטה ללא צו על בתי פעילי רע"ם. כמו כן, במידע נעשה שימוש בהליך הארכת המעצר בבית המשפט. מאז הבחירות, החשודים שוחררו, והתיק נגדם צפוי להיסגר.

בחדשות 11 פורסם היום כי המקור המודיעיני שלשכת ראש הממשלה חיברה ללשכת המפכ"ל ערב הבחירות הוא דניאל גרינברג, לשעבר עוזרו הבכיר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי. גרינברג שימש בעבר גם כיועץ לעניין החברה הערבית בליכוד.