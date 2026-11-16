לאור הפרסומים: המשטרה תבדוק את התנהלותה ביום הבחירות

לאחר הפרסומים על מעורבות לשכת נתניהו בפתיחת החקירה נגד פעילי רע"ם, המשטרה הודיעה היום (ב') כי הסמפכ"ל, ניצב יאיר חצרוני, הונחה לבדוק את התנהלות המשטרה בבחירות.

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לפי הודעת המשטרה, הבדיקה תכלול את "כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי משטרת ישראל", ו"הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה".

ממצאי הבדיקה יימסרו בעוד שבוע.

הבדיקה מתבצעת בעקבות מעורבות לשכת ראש הממשלה בפתיחת החקירה שהובילה למעצר פעילי רע"ם זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות. המעצרים הודהדו על-ידי מפלגת הליכוד וראש הממשלה. על-פי פרסום בחדשות 12 ערב הבחירות, עדו נורדן, ראש הסגל בלשכת נתניהו, התקשר ללשכת מפכ"ל המשטרה ומסר מידע על פעילי רע"ם בדרום. באותה שיחת טלפון עם לשכת המפכ"ל, נורדן הפנה את קציני המשטרה למקור מודיעיני.

אמש (א') פרסמה אילנה דיין ב"עובדה" כי המידע שהעביר ראש הסגל נורדן הוכנס למחשבי המשטרה כמידע מודיעיני ושימש עילה לפשיטה ללא צו על בתי פעילי רע"ם. כמו כן, במידע נעשה שימוש בהליך הארכת המעצר בבית המשפט. מאז הבחירות, החשודים שוחררו, והתיק נגדם צפוי להיסגר.

בחדשות 11 פורסם היום כי המקור המודיעיני שלשכת ראש הממשלה חיברה ללשכת המפכ"ל ערב הבחירות הוא דניאל גרינברג, לשעבר עוזרו הבכיר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי. גרינברג שימש בעבר גם כיועץ לעניין החברה הערבית בליכוד.