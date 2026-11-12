סולברג: אין ראיות של ממש בחקירת החשדות להשפעה על הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ושופט בית המשפט העליון נעם סולברג, הודיע כי בחקירת החשדות להשפעה על הבחירות אין ראיות של ממש בשלב זה, וכי החקירה נמשכת. לדבריו, מאז העדכון שמסר סמוך לאחר הבחירות לא השתנה המצב הראייתי של החקירה.

סמוך לאחר הבחירות מסר סולברג כי ראש השב"כ הציג בפניו מידעים שהעלו חשדות, חלקם חמורים מאוד, שיש להם נגיעה לבחירות. היום מתח סולברג ביקורת על ההדלפות מהחקירה, שלדבריו פוגעות בה.

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הוא תיאר כי "שלשום, בשעת ערב, נמסרה לנו הודעה על כך שהושלמה הכנת חוות דעת מסוימת הנוגעת לחקירה, ובהיותה מסוּוגת, תועבר אלינו באמצעות שליח למחרת היום. שעה קלה לאחר מכן, ועוד בטרם הגיעה חוות הדעת ליעדיה, פורסמו עיקריה בכלי התקשורת האלקטרוניים. אל ועדת הבחירות המרכזית הגיעה חוות הדעת רק בצהרי יום אתמול.

"לא על נימוסים והליכות אני קובל, אלא על פגיעה חוזרת ונשנית בחקירה, ובעיקר בהיבטים הביטחוניים שבה, בעטיין של ההדלפות. הדלפה כזו היא רעה חולה".

כינס את חברי צוות החקירה

במכתבו תיאר כי הוא עוקב אחרי החקירה והבוקר כינס את חברי הצח"מ, מנהלי החקירה עצמם, כדי לשמוע מהם, מכלי ראשון, על התנהלות החקירה. בפגישה נכחו נציגי השב"כ, משטרת ישראל ופרקליטות המדינה. "החקירה עודנה מתנהלת. הוצגו מידעים חסויים, שעד כּה לא הבשילו לכדי ראיות ממש, וייתכן אף שלא יבשילו; ימים יגידו. יחד עם זאת, מידעים אלו מחייבים המשך חקירה מאומצת, עד לכדי מיצויה. המצב הראייתי בשלב זה, דומה למצב הראייתי שהונח לפנינו ערב ההצהרה שהוצאנו לתקשורת בשבוע שעבר" כתב.

עוד הוסיף השופט כי "שיתוף הפעולה בין שב"כ, משטרת ישראל והייעוץ המשפטי לממשלה - טוב. שאלתי ובדקתי את הנושא עם חברי הצח"מ - אנשי מקצוע טובים ושקולים - ולא מצאתי כי הייעוץ המשפטי לממשלה סירב לבקשות חקירה שהשב"כ הגיש לו". הוא הוסיף כי הובטח לו "כי כל בקשה שתוגש, ושתהיה מבוססת על חשד כפי הנדרש בחוק, תיבחן במהרה, ביעילות, תוך מגמה להיענות למה שיביא לחקר האמת, ובהתאם לדין".

נזכיר כי יועצת המשפטית לממשלה הוציאה הודעה חריגה לאחר שפורסם כי היא מסרבת לאשר לשב"כ לחקור את ראשי המפלגות הערביות. "במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת. ככל שיש בידי השב"כ או כל גורם אחר ראייה המצדיקה חקירה, הוא מוזמן להציג אותה". היא הוסיפה כי "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי".