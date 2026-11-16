לראשונה: מדינות אירופה יגרשו מהגרים לא-חוקיים לרואנדה

אחרי מאבק משפטי ופוליטי שנמשך שנים, ושכלל שינוי של החקיקה ברמת האיחוד האירופי, הודיעו היום חמש מדינות אירופיות כי הן מתכוונות לגרש מבקשי מקלט שבקשותיהם נדחו ושאינם יכולים להיות מושבים לארצות המוצא שלהם למדינה שלישית - רואנדה. גרמניה, דנמרק, אוסטריה, הולנד ויוון הודיעו היום (ב') כי הן מתכוונות להוציא לפועל תוכנית גירוש ראשונה מסוגה, ככל הנראה במהלך השנה הבאה.

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הצעד משקף את ההחרפה בדעת הקהל נגד הגירה לא חוקית באירופה וניסיון של ממשלות להיאבק בתופעה. מבקשי מקלט רבים שהגיעו ליבשת בעשור האחרון לא זכו לבקשות המקלט שהגישו, חלקם משום שביצעו פשעים, אך במקרים רבים המדינות לא יכולות לגרש אותם חזרה למדינות המוצא שלהם בשל "סכנה" הנשקפת להם, או סירוב של המדינות לקבל אותם.

הפתרון שיזמו באירופה כולל כעת שליחה למדינה שלישית שתהיה מוכנה לקבל אותם, והסכמים בעניין עם רואנדה הוכרזו היום. בעבר דחה בית המשפט הגבוה האירופי את המהלך, אולם לאחר שינוי החוקים ברמת האיחוד האירופי הוא אושר.

מגורים ואישור תושבות

שרי הפנים של המדינות המוזכרות, ביחד עם שר הפנים של רואנדה, התכנסו היום בווינה בירת אוסטריה כדי להכריז על המהלך התקדימי. לפי ההכרזה, מרכז ההשבה הראשון ליד בירת רואנדה קיגאלי יהיה בבחינת "פיילוט" בלבד, ויגורשו אליו רק כמה מאות מהגרים לא-חוקיים ממדינות אלו. בגרמניה יש לפי הערכות לפחות 250 אלף מהגרים לא חוקיים שבקשת המקלט שלהם נדחתה ושאמורים לעזוב את גרמניה. פרויקט הפיילוט יכלול מתן מגורים למגורשים, אישור תושבות ברואנדה ואישור עבודה. ממשלות המדינות שהוזכרו יממנו את הפרויקט, ואף יעבירו תקציבים לרואנדה לשם "שילוב" המהגרים הללו בכלכלה המקומית.

החוק שאושר ברמת האיחוד האירופי מאפשר גירוש רק למדינות בהן "החוק הבינלאומי מכובד" וכעת צפוי קרב משפטי על השאלה אם רואנדה מהווה מדינה שכזו. ארגוני זכויות אדם ומהגרים יצאו נגד היוזמה והבטיחו להיאבק בה. בעבר דחה בית משפט בריטי יוזמה בריטית דומה, בנימוק שהמגורשים נמצאים בסיכון להיות קורבנות ל"עבירות על החוק הבינלאומי". חמש המדינות האירופית הבטיחו כי רמת מרכזי ההשבה תהיה גבוה, וכי הם ינוהלו בשיתוף עם ארגון הפליטים של האו"ם. גם בישראל הוכרז על מבצע דומה, לגירוש מבקשי מקלט אריתראים לרואנדה, אולם הממשלה נסוגה בה אחרי שהתברר כי אין הסכמים מחייבים וברורים בעניין.

במקביל, איטליה חתמה על הסכם עם אלבניה, לפיו המדינה הבלקנית תקים מרכז השבה. המטרה של שני המרכזים היא להרתיע מהגרים לא חוקיים מכניסה לאירופה, על ידי האיום להישלח לאפריקה ולא להמתין במרכז קליטה בתוך שטחי האיחוד האירופי. לפי הדיווחים בגרמניה, 19 מתוך 27 המדינות החברות באיחוד האירופי תומכות ביוזמה. מדינות אחרות כמו ספרד וצרפת דחו אותה.

למרות ההכרזה מצד ממשלת גרמניה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית החברה בה דחתה את ההצעה ואמרה כי היא תהיה מנוגדת לחוק הבינלאומי. הם ציינו כי עלות הפיילוט עומדת על כ-20 מיליון אירו, אך כי מספר המגורשים הראשוני יעמוד על כ-40 בני אדם.