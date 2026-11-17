אלביט מערכות מסכמת עוד רבעון עם עלייה בצבר ההזמנות, לשיא של 33 מיליארד דולר. החברה הביטחונית רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 17.2%, והציגה הכנסות של 2.25 מיליארד דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-178 מיליון דולר, עלייה של 33.4% מהרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 210 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות, עלייה של 31.4%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי למניה הסתכם ב-4.36 דולר, משמעותית מעל תחזיות האנליסטים. כמו ברבעון הקודם, גם ברבעון השלישי אלביט רשמה רווחיות תפעולית של מעל 10% (על בסיס Non-GAAP), בהתאם ליעד שהציבה לעצמה לפני מספר שנים.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, אלביט צמחה ב-16.2% והציגה הכנסות של מעל 6.7 מיליארד דולר. הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתקופה זו ב-596 מיליון דולר, שהם 12.37 דולר למניה. מתחילת השנה, אלביט ייצרה 862 מיליון דולר מפעילות שוטפת, סכום גבוה יותר מכל מה שייצרה במהלך שנת 2025 כולה (778 מיליון דולר). חלקה של ישראל בהכנסות של אלביט צמח בשלושת הרבעונים הראשונים ל-37.4%. מתחילת השנה, ההכנסות מישראל היו מעל 2.5 מיליארד דולר, צמיחה של 31%, וההכנסות מאירופה היו מעל 1.6 מיליארד דולר, צמיחה של כ-4.9%. בצפון אמריקה, נרשמו הכנסות של מעל 1.3 מיליארד דולר, צמיחה של 12.5%.

אלביט הודיעה במקביל על חלוקת דיבידנד בסך דולר אחד למניה שיחולק בתחילת ינואר. הנהנה המרכזי מהחלוקה הוא בעל השליטה מיקי פדרמן, שמחזיק במניות באמצעות מפעלי פדרמן, והוא יקבל כ-19 מיליון דולר בחלוקה.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, מסר: "אנו מציגים רבעון חזק נוסף, עם גידול בשיעור דו־ספרתי במכירות והמשך הרחבת שולי הרווחיות. ההכנסות גדלו ב- 17%, תוך שמירה על מגמת הצמיחה השנתית, ובמקביל הרווח התפעולי והרווח למניה עלו ביותר מ-30%. צבר ההזמנות גדל לשיא של כ-33 מיליארד דולר. תזרים המזומנים החופשי היה חזק במיוחד והסתכם בסך של 276 מיליון דולר, המשקף יחס המרה למזומן של מעל 150%, תוך גידול מתמשך בהשקעות ההוניות שלנו".

מכליס הוסיף שאלביט ממשיכה להשקיע בטכנולוגיות שלהערכתה יעצבו את שדה הקרב העתידי. "במהלך הרבעון, הצגנו יכולות לחימה אוטונומיות חדשות מבוססות בינה מלאכותית (AI), המאפשרות תיאום בזמן אמת בין מספר מערכות אוויריות וקרקעיות, ובמקביל המשכנו לקדם את יכולותינו בתחומי האלקטרו-אופטיקה, חימושים מונחים מדויקים, לוחמה אלקטרונית ואנרגיה מוכוונת, ובפרט לייזר רב-עוצמה". לדבריו, "ככל שאנו מרחיבים את פעילותנו, מימוש התוכניות עודנו בעדיפות גבוהה. אנו מגדילים את קיבולת הייצור ובמקביל מטמיעים שימוש בבינה מלאכותית בכל רחבי הארגון כדי לקדם פרודוקטיביות, לייעל תהליכים ולממש הוצאה לפועל של תוכניות. השקעות אלו תומכות ביכולתנו לממש את צבר ההזמנות המשמעותי שלנו ולשמור על צמיחה רווחית".