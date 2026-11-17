בין מיליוני ההודעות והדוחות הפנימיים של דויטשה בנק שנחשפו הבוקר (ג') בשלל כלי תקשורת ברחבי העולם, מסתתרות גם עדויות ליחסים המיוחדים של הבנק עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הבנק הגרמני נחשב ל"בנק הנבחר" של טראמפ כבר משנות ה-90', בעקבות להיטותו לספק לו הלוואות במאות מיליוני אירו לפרויקטים בארה"ב וברחבי העולם.

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לפי המסמכים, הבנק הגרמני מינה בנקאית אישית עם קו פתוח להנהלה מצד אחת ולמשפחת טראמפ מהצד השני וערב בחירתו לנשיאות ב-2016 הוא עדיין היה חייב לבנק 331 מיליון דולר, אך נחשב ל"לקוח שתמיד משלם את הריבית".

עם היבחרו, לפי ההודעות הפנימיות שנחשפו כעת, וכפי שמדווח הבוקר אתר השבועון הגרמני "דר שפיגל", "טראמפ ביקש להגדיל את ההלוואות שלו ב-35 מיליון דולר, כמו גם להאריך את תקופת ההלוואות העומדות שלו". מי שהיה אחראי לבחינת הבקשה היה מי שהפך ברבות הימים למנכ"ל "דויטשה בנק" - כריסטיאן סווינג. באימייל שכתב סווינג בדצמבר 2016 הוא דחה את הבקשה של הנשיא הנבחר. "ההערכה הראשונית שלי היא - לא. אני לא תומך בהגדלת ההלוואה", כתב.

ועדה מיוחדת שהתכנסה לאחר מכן לדון בבקשה, חששה מההשלכות של התמיכה המפורשת בטראמפ, והחליטה לדון בנושא "במועד מאוחר יותר". במהלך הדיונים הפנימיים תוהים חברי הוועדה אם הקשרים עם הנשיא ישפיעו על עסקה לתשלום קנס בשווי מיליארדים מול ממשלת ארה"ב וכיצד העובדה שהם הבנק של טראמפ "תשפיע על המוניטין שלנו". "אנחנו כנראה הבנק היחיד בעולם בפוזיציה הזאת", אמר חבר הנהלה לפי דוח על הישיבה.

תיאום הגרסאות: מאחורי חשיפת החזרי המס של טראמפ

המסמכים גם חושפים אירוע שטרם פורסם, במסגרתו הבנק שלח בטעות את החזרי המס של טראמפ עצמו - ביחד עם אלה של יותר מ-1,000 לקוחות אחרים - כקובץ לאחד מרואי החשבון של הלקוחות שלהם. הדבר היה בעיצומו של קרב שניהל טראמפ מול הרשויות בארה"ב וגם מול דויטשה בנק נגד פרסום החזרי המס שלו (שלבסוף פורסמו אחרי אישור של הקונגרס). הבנק הצליח להסתיר את הדליפה, וגם לגרום לרשויות האמריקאיות להתייחס אליה כמקרה חמור פחות של דליפת מידע.

השליחה אירעה במרץ 2017, והאימיילים מתעדים כיצד סווינג מורה לעוזר שלו לנסות ולגמד את הפרשה בפני הרשויות הפיננסיות ואז משבח אותו במלים "כל הכבוד". "זאת היתה טעות נוראה", הוא כותב.

לפי החוקים בארה"ב, הבנק היה צריך להודיע על התקרית לכל אחד ממי שסיכומי סוף השנה שלו נשלחו בטעות, ולעדכן אותו כי ייתכן שהמידע נחשף. אלא שהעוזר שיכנע את הרשויות בארה"ב כי המסמכים לא נשלחו כקובץ, אלא כקישור, וכי תיעוד הבנק מראה כי הלקוח לא הוריד את הקובץ - כך שהסיכון לדליפה ממשית נמוך. העוזר אף עדכן אחרים בבנק על הגרסה שמסר לרשויות בארה"ב כדי לתאם גרסאות ואמר להם כי עליהם "לדבוק בגרסה" המחמירה פחות לגבי אופי הדליפה.

עוד מהלך של הבנק בהקשר לנשיא האמריקאי שנחשף כעת הוא שהבנק החליט כבר ב-2017 ליזום בדיקה פנימית של כל עסקיו של הנשיא האמריקאי דרכו, בניסיון לראות עד כמה סיכון טמון בתיק הלקוח שלו.

החקירה נקראת "פרויקט ברודוויי" ומוגשת ב-2020 במסגרת דוח סודי שהכותרת שלו היא "טראמפ/קושנר". גם חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, היה מעורב בעסקים הקשורים לבנק. הבנק בדק 800 חברות ואישים הקשורים לחברות של טראמפ, ומצא 59 "העברות חשודות" ליישויות הקשורות לטראמפ. לא ברור מה התרחש עם הממצאים הללו. הבנק מסר לשבועון כי "אינו מוסר פרטים על מידע של לקוחות".