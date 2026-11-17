1 קדימה לזנזיבר: החברות שמפנקות את העובדים

החופים היפים של האי זנזיבר באוקיינוס ההודי מסתמן כיעד מועדף על חברות ישראליות עבור עובדיהן, וההשקעה יכולה להגיע למאות אלפי שקלים.

חברת הייעוץ האסטרטגי והעסקי TASC שיגרה החודש כ-100 עובדים לארבעה ימים בריזורט TOA במתכונת של הכול כלול, כולל טיולים ופעילויות. בין היתר, העובדים יצאו לטיול בלו ספארי שכלל שייט ושנורקלינג באי מנמבה, היכרות עם שבט המסאי, סיור בסטון טאון כדי להכיר את התרבות וההיסטוריה המקומית, ומסיבת פול מון על החוף. "היה לנו חשוב לתת לאנשים כמה ימים להתנתק קצת מהשגרה, למלא מצברים וליהנות מזמן משותף", מסבירים בחברה.

● מה חשבו הגולשים על הסרטון שפרסם מנכ"ל בנק לאומי?

● היום שבו סוכני AI יעשו את הקניות עבורנו כבר כאן. את מי זה מדאיג?

משרד הפרסום מנצ' שיגר השבוע כ-100 עובדים לחופשת גיבוש בטיסה ישירה (כשש שעות) לזנזיבר. גם כאן החופשה נמשכת ארבעה ימים במלון הספא TOA. "הגיע הרגע שחיכינו לו 14 שנה", כתבו השותפים והמנהלים לעובדים, והוסיפו "מחכים כבר לשבור אתכם דיסטנס בבריכה". הלו"ז כלל הפלגה בסירות דאו מסורתיות סביב האי מנמבה, שנורקלינג במים הצלולים, מפגש קרוב עם דולפינים ומסיבות חוף ליליות.

מייסדי מנצ': יניב מלינרסקי, סער נעים, שרון שלו-לבצור ודני צ׳כנובר / צילום: נטלי כהן הפקת

2 אמנות

התערוכה "הווה: אמנות חדשה" תוצג במוזיאון קמפוס הפניקס בראשון לציון, בהשתתפות 35 אמנים בני הדור הצעיר ודור הביניים באמנות הישראלית. כחלק מהמהלך, הפניקס מתחייבת לרכוש עבודה נבחרת מכל אחד ממשתתפי התערוכה, אם היא לא תימכר לרוכש חיצוני. התערוכה תתקיים ב-22-28 בנובמבר.

העבודה של בן הגרי / צילום: באדיבות האמן בן הגרי

3 חינוך

חברת "סייף סקול" בראשות דורון הרמן, שבין משקיעיה נמנים השחקנית גל גדות ויו"ר וויקס ניר זוהר, זכתה במכרז להטמעת כלי AI ללימוד אנגלית - והפתרון שלה יועמד לרשות 900 חטיבות ביניים. כיום פועלת החברה בכ-1,600 בתי ספר. היקף העסקה לא נמסר, אולם בסך הכול מקצה משרד החינוך כ־130 מיליון שקל בשנה לתוכניות ה-AI. עבור סייף סקול מדובר במנוע צמיחה משמעותי, עם פוטנציאל להכנסות חוזרות ולהתרחבות.

דורון הרמן וניר זוהר / צילום: סייף סקול

4 מינויים חדשים

גלי טאוב שריג מונתה לסמנכ"לית השיווק של קבוצת אסם-נסטלה. קודם לכן כיהנה כחברת הנהלה ומנהלת תחום אחסון הענן והדומיינים הגלובלי באלמנטור, וכמנכ"לית GoTo ישראל.

גלי טאוב שריג / צילום: יח''צ

אבי כהן, מנכ"ל רדיו 103FM לשעבר, מונה למנהל הפריים טיים של ערוץ החדשות i24NEWS.

צחי סנדורי מונה לסמנכ"ל הטכנולוגיה והחדשנות של חברת שבא, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי. מאז 2023 הוא משמש כחבר הנהלת שבא, וכסמנכ"ל התשתיות והדאטה.