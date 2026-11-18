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קסטרו-הודיס: הרווח הנקי זינק ב-76%, אבל הצמיחה בהכנסות נבלמה

קבוצת האופנה רשמה עלייה של 2% בלבד בהכנסות לצד זינוק ברווח הנקי ל-44 מיליון שקל, בין היתר בזכות התחזקות השקל, התייעלות והפחתת ההנחות ● אורבניקה ממשיכה לצמוח, הודיס נחלשת ופעילות הקוסמטיקה עדיין מתקשה להתייצב ● אך הקבוצה כבר מסמנת מנועי צמיחה חדשים

קבוצת קסטרו-הודיס מסכמת את הרבעון השלישי עם שיפור חד ברווחיות, למרות האטה משמעותית בצמיחת ההכנסות וחולשה מתמשכת במכירות החנויות הקיימות. הכנסות הקבוצה עלו ב-2% בלבד לכ-577 מיליון שקל, לעומת צמיחה של כ-15% ברבעון הקודם, בעוד שהרווח הנקי זינק ב-76% לכ-44 מיליון שקל. מאחורי הפער עומדים התחזקות השקל, התייעלות לוגיסטית והקטנת ההנחות. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-2.3%, ושיעור הרווח הגולמי טיפס מ-57% ל-61.3%.

בתוך הקבוצה ניכרים פערים הולכים וגדלים בין המותגים. קסטרו הוותיקה רשמה ירידה של כ-5% בהכנסות, אך כמעט הכפילה את הרווח התפעולי, בעוד שהודיס ממשיכה להיחלש, עם ירידה של כ-12% במכירות וצניחה של כמעט 50% ברווח התפעולי. מנגד, אורבניקה ממשיכה לצמוח בשיעור דו-ספרתי ולשפר משמעותית את רווחיותה, בין היתר בזכות הרחבת שטחי המסחר, הגדלת מגוון המוצרים והתייעלות תפעולית. גם טופ טן בולטת עם רווחיות גבוהה במיוחד.

עם זאת, אחד המבחנים המרכזיים של הקבוצה נותר תחום הקוסמטיקה. בשיחת המשקיעים לאחר הרבעון השני הבהיר המנכ"ל יאיר אוחיון כי החברה עשויה לשקול את סגירת הפעילות אם לא תעמוד ביעדים, על רקע הקשיים של קיקו מילאנו ואיב רושה. ברבעון השלישי אמנם עברה הפעילות לרווח תפעולי זעום של כחצי מיליון שקל, אך מתחילת השנה היא עדיין הפסדית. למרות זאת, הקבוצה מתכננת להעמיק את פעילותה בתחום באמצעות כניסת מותג הטיפוח הקוריאני Moida לישראל, בהשקעה ראשונית של כ-60 מיליון שקל בשותפות עם Silicon2. במקביל היא מקדמת את כניסת מותג הספורט הסיני ANTA ב-2027. שני המהלכים מסמנים את הניסיון לבנות מנועי צמיחה חדשים בקטגוריות שאינן תלויות במותגי האופנה המסורתיים.

נבו שפיר