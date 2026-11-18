חברת שירותי ה-IT וואן טכנולוגיות צמחה ב-10.2% בהכנסות ברבעון השלישי, אך רשמה שיעורי צמיחה צנועים יותר ברווח הנקי וב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות). ההכנסות הסתכמו ב-1.27 מיליארד שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-75.1 מיליון שקל, צמיחה של 1.8%.
ה-EBITDA המתואם היה 130 מיליון שקל, צמיחה של 6.9%. ההשוואה לרבעון המקביל מושפעת משערוך חד-פעמי שהשפיע לטובה על הרווח ברבעון המקביל, ובחברה מציינים שבנטרול השערוך הרווח היה עולה ב-11%.
מתחילת השנה, הכנסות וואן גדלו ב-17.4% והתקרבו ל-4 מיליארד שקל, הרווח הנקי צמח ב-4.7% ל-216 מיליון שקל וה-EBITDA היה 380 מיליון שקל אחרי עלייה של 8.3%.
התחום שזוכה לביקושים
בחלוקה למגזרי פעילות, התחום המרכזי של וואן, פתרונות ושירותים טכנולוגיים, צמח ב-19.9% בהכנסות לכ-2.45 מיליארד שקל, תחום התשתיות צמח ב-8.4% ל-1.1 מיליארד שקל ותחום מיקור חוץ גדל ב-24.5% ל-451 מיליון שקל.
אולם התמונה מעורבת במבט על הרווח התפעולי, שאמנם צמח ב-13.9% בתחום הפתרונות והשירותים וב-15.2% בתחום מיקור חוץ, אך דווקא ירד ב-5.9% בתחום התשתיות. ברמה הרבעונית, הרווח התפעולי ירד גם בתחום התשתיות וגם במיקור חוץ. בחברה מציינים שתחום התשתיות זוכה לביקושים מוגברים לאור עליית הצורך בתשתיות חזקות ל-AI, אך הפעילות נפגעה מירידת הדולר. בתחום מיקור חוץ הירידה הרבעונית ברווח התפעולי מוסברת בהתפלגות שונה של התקדמות הפרויקטים לאורך השנה.
וואן הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 46.9 מיליון שקל, 64 אגורות למניה. בעלת השליטה מיחשוב ישיר שבשליטת עדי אייל, תקבל כ-16.4 מיליון שקל מהסכום. אייל שהוא מנכ"ל וואן אמר בשיחת המשקיעים: "אנחנו ממשיכים להיות חברה מאוד חזקה מבחינת היכולות הפיננסיות. צברנו רווחים מהשנים האחרונות,
גם מגיוס הון שעשינו בסוף השנה שעברה, עתודת מזומנים שאני מקווה שתשמש אותנו להרחבת העסקים במהלכים של מיזוגים ורכישות". לדברי אייל, "המשק הישראלי מפגין חוסן מדהים וזה כמובן טוב לתעשיית ה-IT... הביקוש לטכנולוגיה לא מפסיק אף פעם, גם בימים קשים. בימים קשים זה בא לייעל, להחליף עובדים, לעשות דברים יותר טוב בפחות כסף. בזמנים טובים אתה רוצה להיות ראשון ולאמץ טכנולוגיות". לדבריו, האסטרטגיה של וואן לצמיחה בעולמות ה-AI מבוססת על AI בכל פתרון בפורטפוליו.
שירי חביב ולדהורן