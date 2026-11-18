אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1התעלומה נחשפת: מה הקשר בין מאות סכרים באיראן לערי הטילים הסודיות?

במשך שנים תהו מומחי סביבה מערביים מדוע הקימה איראן רשת של סכרים באזורים נידחים יחסית של המדינה, מבלי שיש סביבם אוכלוסייה הזקוקה לחשמל. התשובה, לפי כתבה שפורסמה אמש (ד') בניו יורק טיימס, היא שהם שימשו למעשה לערי הטילים האיראניות, מהן שוגרו טילים בליסטיים ואחרים לכיוון ישראל ומדינות המפרץ.

● המדינה האפריקאית שרואה בישראל "איום קיומי"

● שוקלים לעזוב את הארץ? תתכוננו לשלם על זה. היוזמה החדשה של רשות המסים

הכתבה מתחקה אחרי היעדים שהופצצו על ידי ישראל וארה"ב, ומוצאת קרבה רבה לפרויקטי תשתית שנחשבו עד כה לתעלומה. מומחה מאוניברסיטת המבורג ספר 533 סכרים ברחבי איראן ואמר לעיתון - "תמיד תהיתי: למה הם צריכים כל כך הרבה סכרים?". במאי האחרון הוא השווה בין מפת התקיפות של ארה"ב וישראל למפת הסכרים שתיעד, ומצא חפיפה כמעט מוחלטת.

לפחות שבעה מומחים אישרו לעיתון כי ייתכן מאוד שהסכרים הללו שימשו כמקורות אנרגיה למתקנים תת-קרקעיים חשאיים של הצבא האיראני ושל משמרות המהפכה. מומחה איראני אחר היושב בווכשינגטון העריך כי הסכרים הם חלק מתשתית של לפחות 30 "ערי טילים" איראניות ברחבי המדינה.

ומה הקשר למעצרים של פעילי איכות סביבה איראנים? על כך בכתבה המלאה.

מאת סנאם מהוזי ואריקה סלומון. מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2מדינה מערבית נוספת מטילה סנקציות על חברות בנייה ישראליות

אוסטרליה הצטרפה לשורת המדינות המערביות שהטילו, או שמתכננות להטיל, סנקציות על התנחלויות ואישים הקשורים לבנייה מעבר לקו הירוק; כך מדווח הבוקר (ה') העיתון The Australian. אוסטרליה לא נמנתה עם 13 המדינות שהכריזו על כך בספטמבר האחרון, בהובלת בריטניה.

שרת החוץ האוסטרלית פני וונג הודיעה כי סנקציות האוסרות כל קשר עסקי עם שלושה תושבים וארבע חברות וארגונים נכנסו לתוקף, וכי הנימוק הוא הניסיון "לחסל את פתרון שתי המדינות". בין האישים שנמצאים ברשימת הסנקציות נכללת דניאלה וייס ובין החברות חברת הבנייה הרי יהודה.

לפי משרד החוץ האוסטרלי, הסנקציות מתואמות עם משרד החוץ הבריטי, שהגדיר אתמול לראשונה שמונה חברות בנייה ישראליות ברשימת הסנקציות שלו. משרד החוץ הישראלי טרם הגיב.

מה אמרה שרת החוץ על ההתנחלויות? על כך בכתבה המלאה.

מאת תומאס הנרי. מתוך "The Australian". לקריאת הכתבה המלאה.

3מדוע המרכז-שמאל באיטליה הצביע נגד החלטה למאבק באנטישמיות

הפרלמנט האיטלקי הצביע אתמול בעד החלטה המעגנת את המאבק באנטישמיות בהגדרה של הברית הבינאומית לזיכרון השואה (IHRA), על רקע המספר המזנק של תקריות במדינה. כך מדווח הבוקר העיתון האיטלקי Il Sole 24 Ore. מספר התקריות האנטישמיות באיטליה הוכפל מאז ה-7 באוקטובר 2023, ועומד כעת על כ-1,000 בשנה.

ההגדרה ספגה ביקורת על ידי גורמי שמאל, שטוענים כי היא "גורפת מדי" וכוללת ביקורת לגטימית נגד מדינת ישראל כחלק מהגדרת האנטישמיות. טענה זו משותפת למפלגות ולגורמי שמאל רבים באירופה ובארה"ב, בין היתר בשל הדוגמאות המובאות בהגדרה, הכוללות הגדרת שלילת זכות הקיום של מדינת ישראל כהתבטאות אנטישמית. מפלגות הקואליציה באיטליה, בראשות ג'ורג'ה מלוני, הצביעו בעד ההחלטה אך מפלגות המרכז-שמאל הצביעו נגדה, במה שנתפס כשינוי כיוון.

בכך הפך המאבק באנטישמיות לקו שבר פוליטי בין המחנות. אחד מיוזמי החוק יצא נגד ההצבעה של מחנה המרכז-שמאל ואמר כי "אנטי-ציונות היא לא אחרת מאשר אנטישמיות". ההחלטה אינה מחמירה את הענישה בנושא אנטישמיות והיא סמלית בעיקרה.

מה הנימוק של המפלגה הדמוקרטית להצביע נגד? על כך בכתבה המלאה.

מאת אמיליה פאטה, מתוך Il Sole 24 Ore. לקריאת הכתבה המלאה.