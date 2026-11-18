בורסת לונדון (LSEG) סוגרת את מרכז הפיתוח בפתח תקווה המעסיק 30 עובדים - כך נודע לגלובס.

המרכז הוותיק הוקם על-ידי חברה שנרכשה על-ידי הבורסה הלונדונית ב-2021, רפיניטיב (Refinitiv), שהפך מאז לפלטפורמת המידע של הבורסה. 30 עובדי המרכז כונסו אמש (ב') לשיחת זום עם בכירים בלונדון ובארה"ב, שם הוסבר להם כי הפעילות תיסגר, וכי לעובדים ייערך שימוע.

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לפי ההערכות, הסיבה הרשמית לסגירת הפעילות של מרכז הפיתוח היא העלות הגבוהה של החזקתו, ובכל זאת הוא נסגר בעיתוי רגיש - ביום שבו השיקה בריטניה תוכנית סנקציות נגד ישראל, כאשר הראשונים להפוך למטרה הן חברות בנייה ישראליות הפועלות בהתנחלויות.

מרכז הפיתוח הישראלי של בורסת לונדון מפתח מוצרי ליבה טכנולוגיים המבוססים על עיבוד שפה טבעי (NLP) - טכנולוגיית בינה מלאכותית הפועלת באופן שונה ממודלי השפה החדשים.

לא מדובר בסגירה כוללת של פעילות LSEG בישראל. הבורסה מפעילה צוות של מספר אנשי שיווק, מכירות וניהול קהילה בתל אביב ובנוסף מספר עובדים המועסקים בפתח תקווה אך לא שייכים לפעילות הפיתוח - ואלה צפויים לשמור על מקום עבודתם.

הבורסה בלונדון היא חוליה נוספת בשרשרת חברות שסגרו את מרכזי הפיתוח שלהן בישראל מאז תחילת השנה, כמו לינקדאין, זום אינפו ורמיטלי; וחברות שקיצצו באופן משמעותי את מספר העובדים שלהן כאן, כמו פייפאל ואיביי.

מלבד המלחמה והירידה בתדמית של ישראל ברחבי העולם כגורם מזרז למהלך שכזה, גם הדולר הנמוך מביא חברות לשקול מחדש את פעילותן בישראל, זאת על אף שהדולר רושם כעת מחיר שיא מאז תחילת השנה - 3.25 שקלים לדולר.

מהבורסה בלונדון טרם התקבלה תגובה.